Реакция католических епископов на события в Миннеаполисе

После очередного убийства участника протестов – уже второго с начала года – президент Епископской конференции США приглашает строить мир на уважении к людям. «Все мы должны задаться вопросом, что можно сделать для восстановления мира Господня», — воззвал в свою очередь архиепископ Сент-Пола и Миннеаполиса.

Имя второй жертвы представителей федеральной власти, отправленных на борьбу с нелегальной иммиграцией, – Алекс Претти, 37 лет, врач отделения реанимации. Убийство произошло в субботу утром в центре города и было зафиксировано на видео, распространенном в социальных сетях. На кадрах – Претти, собирающийся снимать на видео федеральных агентов; затем – столкновение с несколькими людьми в форме. Согласно первоначальной версии департамента собственной безопасности, мужчина «резко сопротивлялся» при попытке его обезоружить, вынудив тем самым агентов произвести «защитные выстрелы». Однако анализ видеозаписи, сделанный изданием The Wall Street Journal, показывает, как агент отбирает у Претти пистолет, а через долю секунды звучит несколько выстрелов. Претти умирает мгновенно. Это второе гражданское лицо, убитое в Миннеаполисе федеральными агентами с начала года, после того как 7 января 37-летняя Рене Гуд погибла в результате выстрела государственного агента в ходе аналогичной операции.

Давая комментарий в телефонном интервью The Wall Street Journal, президент Доналд Трамп не дал оценку действиям агента, заявив, что администрация анализирует произошедшее. Вместе с тем Трамп критиковал Претти за участие в протесте с оружием, утверждая, что у него был мощный пистолет, заряженный до конца, с двумя обоймами, полными патронов. Президент США позитивно отозвался о действиях федеральных сил, но дал понять, что в будущем – без указания точной даты — федеральные агенты могут быть отозваны с территории Миннеаполиса.

Со стороны Католической Церкви прозвучали призывы к молитве и к спокойствию. Президент Епископской конференции США Пол Кокли, ссылаясь на увещание Папы Льва XIV – возглашать Евангелие и жить им в любых обстоятельствах, — подчеркнул, что «мир строится на уважении к людям». Он призвал к «спокойствию, сдержанности и уважению к человеческой жизни в Миннеаполисе и во всех других местах, где мир находится под угрозой». Иерарх попросил власти действовать «ради общего блага». Архиепископ Сент-Пола и Миннеаполиса Бернард Энтони Хебда обнародовал заявление, в котором утверждает: «Утрата еще одной жизни должна побудить всех нас задаться вопросом, что можно сделать, чтобы вернуть мир Господень». Нельзя достичь мира, пока мы не сможем «освободить сердца от ненависти и предубеждений», напомнил он, отметив, что это относится «и к нашим соседям без документов так же, как к избранным представителям и к людям, на которых возложена ответственность следить за соблюдением наших законов». В базилике Святой Марии в Миннеаполисе была совершена Месса в память об Алексе Претти. Настоятель прихода священник Дэниэл Гриффит говорил об атмосфере страха и тревоги, в особенности «за братьев и сестер иммигрантов».



Источник: русская служба Vatican News