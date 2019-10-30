Развитие доктрины веры – это путь народа Божия в единстве

Синод по Амазонии спровоцировал оживленные дискуссии между католиками. Кое-кто опасается отступления от стези Предания. Путь верности указывает нам история Церкви.

Серджо Чентофанти – Град Ватикан

Двухтысячелетняя история учит нас тому, что развитие церковной доктрины – это путь народа, который шагает в единстве. Шагая через века, Церковь видит и усваивает что-то новое, постоянно возрастая в познании веры. На этом пути одни иногда останавливаются, другие забегают вперед, третьи выбирают иную дорогу.

Бенедикт XVI: не замораживать учительство

В этом смысле показательны слова Бенедикта XVI из послания 2009 года по поводу снятия отлучения с четырех епископов, поставленных архиепископом Лефевром, основателем Священнического Братства Святого Пия Х: «Нельзя замораживать учительский авторитет Церкви 1962 года, – это должно быть предельно ясно для Братства. Но некоторым из называющих себя великими поборниками Собора нужно также напомнить, что Второй Ватиканский Собор несет в себе всю историю вероучения Церкви. Кто хочет быть послушным Собору, тот должен принять веру, исповеданную на протяжении веков, и не может обрезать корни, оживотворяющие это дерево».

Собрать воедино новое и старое

Необходимо учесть две вещи: нельзя замораживать Учительство на определенной эпохе, и в то же время нужно оставаться верными Преданию. Как говорит Иисус в Евангелии: «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Мф 13,52). Нельзя цепляться только за старое – равно как и вбирать лишь новое, отделяя его от старого.

Не останавливаться на букве, но поддаться водительству Святого Духа

Главное – понять, в каком случае речь идет о доктрине, верной Преданию. История Церкви показывает, что нужно следовать не букве, а Духу. В самом деле, если в качестве критерия брать отсутствие противоречивости между текстами и документами, то мы перестаем продвигаться на нашем пути. Критерий – не написанный текст, а народ, который идет в будущее в единстве. В Катехизисе Католической Церкви мы читаем: «Христианская вера — это не религия Книги. Христианство — это религия Слова Божия, не написанного и немого слова, но Слова воплощенного и живого. Чтобы Писание не осталось мертвой буквой, нужно, чтобы Христос, Вечное Слово Бога Живого, Святым Духом отверз нам ум к уразумению Писаний».

Великий скачок, сделанный на первом соборе – Иерусалимском

Без этого духовного и церковного взгляда любое развитие будет рассматриваться как разрушение доктрины и создание некоей новой Церкви. Вот почему мы должны восхищаться примером первых христиан, которые на первом соборе – Иерусалимском – упразднили более чем тысячелетнюю традицию обрезания, хотя сами были евреями. Такой скачок должен был быть настоящей травмой для некоторых. Верность – это не привязанность к отдельному правилу, а общий путь народа Божьего.

Попадают ли в рай некрещеные дети?

Быть может, самый красноречивый пример относится к вопросу спасения некрещеных детей. Здесь речь идет о самом главном для верующего человека: о вечном спасении. В Тридентском катехизисе мы читаем: «У детей нет никакой возможности обрести спасение, если над ними не совершается Крещение». Многие из нас помнят и то, что говорилось в Кратком катехизисе святого Пия Х: «Куда отправляются дети без Крещения? Дети, умершие без Крещения, отправляются в лимб, где нет ни сверхъестественной награды, ни наказания; имея только первородный грех, они не заслуживают рая, но не заслуживают также ада и чистилища».

Развитие вероучения от святого Пия Х до святого Иоанна Павла II

Тридентский катехизис восходит к 1566 году, Катехизис святого Пия Х – к 1912-му. Катехизис Католической Церкви, одобренный в 1992 году и разработанный под руководством кардинала Йозефа Ратцингера во время понтификата святого Иоанна Павла II, говорит нечто иное: «Что касается детей, умерших некрещеными, то Церковь может только вверить их милосердию Божию, как она делает это в обряде погребения некрещеных детей. Действительно, великое Божие милосердие, которое хочет, чтобы все люди были спасены, и любовь Иисуса к детям, о которой Он говорит: ʺПустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте имʺ (Мк 10, 14), – позволяют нам надеяться, что для детей, умерших без Крещения, существует путь спасения». Таким образом, решение уже содержится в Евангелии, но мы его не замечали в течение нескольких столетий.

Женский вопрос в истории Церкви

Большие шаги вперед Церковь сделала в том, что касается женщин. Росло понимание прав и достоинства женщины, и святой Иоанн XXIII приветствовал это как знамение времени. В Первом Послании к Тимофею святой Павел пишет: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Только в 70-х годах прошлого века, во время понтификата святого Павла VI, женщины начали преподавать будущим священникам в Папских университетах. И здесь мы позабыли, что именно женщина, Мария Магдалина, была первой, кто возвестил апостолам Воскресение Иисуса.

Истина сделает вас свободными

И последний пример – это признание свободы религии и совести, наряду с политической свободой и свободой слова, в учительстве послесоборной Церкви. Речь идет о самом настоящем скачке по сравнению с документами Пап XIX столетия, таких как Григорий XVI, который в энциклике Mirari vos называл эти принципы опаснейшим заблуждением. Сравнивая тексты с точки зрения буквы, мы увидим огромное противоречие, отсутствие линейного развития. Но если мы лучше прочтем Евангелие, то вспомним слова Иисуса: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Страдание Римских Пап

Святые всегда приглашали любить Римских Пап, и это – условие для того, чтобы идти в единстве с Церковью. Обращаясь в 1912 году к священникам Апостольского Союза, святой Пий Х утверждал, «изливая душевную скорбь»: «Это кажется невероятным, и это прискорбно, что есть священники, которым нужен такой совет. К сожалению, в эти дни мы находимся в тяжелой, болезненной ситуации и вынуждены говорить священникам: любите Папу!». В послании Ecclesia Dei от 1988 года святой Иоанн Павел II «с великой печалью» принял к сведению незаконную епископскую хиротонию, совершенную монсеньором Лефевром, и напомнил: «Следует считать спорным такое понимание Предания, которое противопоставляет себя универсальному Учительству Церкви, хранителем которого является Епископ Рима и собор епископов. Нельзя оставаться верными Преданию, разрывая церковные узы с тем, кому Сам Христос в лице апостола Петра вверил служение единства в Своей Церкви». В послании 2009 года, касающемся лефеврианцев, Бенедикт XVI выразил ту же скорбь: «Я опечален тем фактом, что даже католики, которые, в конечном счете, должны знать лучше, как обстоят дела, решили нанести мне удар посредством враждебности, готовой к нападкам». Католик не только никогда не утрачивает уважения к Папе, но относится к нему с любовью, как к Наместнику Христову.

Призыв к единству: вместе направляться к Иисусу

Таким образом, хранить верность Иисусу не означает зацикливаться на каком-либо тексте, написанном в один из двух тысяч лет истории, но это означает хранить верность Его народу, народу Божьему, который идет в единстве к Христу, в единении с Его Наместником и с преемниками апостолов. Как Папа сказал во время «Ангелуса» на завершение Синода по Амазонии: «Каким был этот Синод? Это был, как говорит само слово, совместный путь, укрепленный мужеством и утешением, которые исходят от Господа. Мы шли, глядя друг другу в глаза и слушая друг друга с искренностью, не скрывая трудностей, ощущая, как это прекрасно, идти вперед в единстве, чтобы служить».

Источник: Vatican News