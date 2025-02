Декларация Dignitas infinita о человеческом достоинстве (официальный русский перевод)

ДИКАСТЕРИЯ ВЕРОУЧЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ DIGNITAS INFINITA

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ДОСТОИНСТВЕ

Предисловие

На конгрессе 15 марта 2019 года тогдашняя Конгрегация вероучения постановила «начать работу над документом, показывающим неотъемлемое место достоинства человеческой личности в христианской антропологии и иллюстрирующим ее вклад и благие плоды на общественном, политическом и экономическом уровнях, принимая во внимание новейшие научные достижения в развитии темы и ее неоднозначное восприятие в современном контексте». Первый вариант текста был разработан при участии ряда экспертов в течение 2019 года, однако консультанты Конгрегации на своем закрытом заседании 8 октября того же года признали его неудовлетворительным.

Доктринальная секция заново разработала очередной проект документа при помощи различных экспертов. Текст был представлен и обсужден на закрытом заседании 4 октября 2021 года. В январе 2022 года новый проект был представлен на пленарной сессии Конгрегации, в ходе которой члены Конгрегации сократили и упростили текст.

6 февраля 2023 года новый исправленный текст был рассмотрен на закрытом заседании, предложившем несколько дальнейших изменений. Новая версия была предложена для оценки на Ординарной сессии Дикастерии (Feria IV) 3 мая 2023 года. Члены Дикастерии согласились, что документ может быть опубликован с изменениями. Святейший Отец Франциск утвердил решения этой сессии (Deliberata) на уделенной мне аудиенции 13 ноября 2023 года. Тогда же он попросил меня подчеркнуть в тексте вопросы, тесно связанные с темой достоинства, как, например, драму бедности, положение мигрантов, положение женщин, торговлю людьми, войну и так далее. Стремясь как можно лучше исполнить указания Святейшего Отца, Доктринальная секция Дикастерии посвятила отдельный конгресс углубленному изучению энциклики Fratelli tutti, предлагающей оригинальный анализ и углубление вопроса человеческого достоинства «вне зависимости от обстоятельств».

2 февраля 2024 года, принимая во внимание Ординарную сессию Feria IV, предстоящую 28 февраля, членам Дикастерии была разослана новая, значительно измененная версия текста с такими комментариями: «Эта новая редакция потребовалась, чтобы исполнить конкретную просьбу Святейшего Отца. Он прямо призвал обратить больше внимания на современные существенные посягательства на человеческое достоинство, исходя из энциклики Fratelli tutti. Доктринальная секция сократила вступительную часть […] и рассмотрела более подробно то, что указал Святейший Отец». Ординарная сессия Дикастерии 28 февраля 2024 года окончательно утвердила текст настоящей Декларации. В ходе аудиенции, данной мне совместно с секретарем Доктринальной секции монс. Армандо Маттео 25 марта 2024 года, Святейший Отец утвердил настоящую Декларацию и распорядился опубликовать ее.

Пятилетняя работа над текстом позволила понять, что, ввиду серьезности и центрального положения вопроса достоинства в христианской мысли, документ должен был пройти через значительный процесс созревания, чтобы прийти к окончательной версии, которую мы публикуем сегодня.

В первых трех частях Декларация напоминает основные принципы и теоретические предположения, чтобы предложить важные пояснения во избежание частых путаниц при употреблении термина «достоинство». В четвертой части представлены несколько актуальных проблем, где не получает должного признания огромное и неотъемлемое достоинство каждого человеческого существа. Осуждение таких тяжких современных посягательств на человеческое достоинство необходимо, поскольку Церковь глубоко убеждена, что вера неотделима от защиты человеческого достоинства, евангелизация — от продвижения достойной жизни, духовность — от обязательства защиты достоинства всех человеческих существ.

Такое достоинство всех человеческих существ можно на самом деле понимать как «бесконечное» (dignitas infinita), как сказал святой Иоанн Павел II на встрече с людьми, живущими с определенными ограничениями или инвалидностью [1], чтобы показать: достоинство всех человеческих существ не зависит от любого внешнего проявления или характеристик конкретной жизни людей.

Папа Франциск в энциклике Fratelli tutti хотел особенно подчеркнуть, что это достоинство существует «независимо от любых обстоятельств», приглашая всех защищать его в любом культурном контексте, в каждый момент человеческой жизни, независимо от любых физических, психологических, общественных или нравственных недостатков. В этом отношении Декларация стремится показать: перед нами универсальная истина, которую мы все призваны признать основополагающим условием построения справедливых, мирных, здоровых и, в конце концов, подлинно человечных обществ.

Перечень тем, выбранных Декларацией, конечно же, не исчерпывающий. И все же рассмотренные вопросы позволяют выявить различные стороны человеческого достоинства, которые сегодня могут оказаться в тени в сознании многих людей. Различные части нашего общества разделяют часть этой проблематики, но не все. Однако же все эти вопросы представляются нам необходимыми, ведь их совокупность помогает увидеть гармонию и богатство мысли на темы достоинства, проистекающие из Евангелия.

Эта Декларация не претендует на исчерпывание столь богатого и существенного вопроса, но стремится предоставить темы для рефлексии, которые помогут осознать его в переживаемом нами сложном историческом моменте, чтобы среди забот и тревог мы не сбились с пути и не претерпели болезненных и глубоких страданий.

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес

Префект

1. (Dignitas infinita) Бесконечное достоинство, неотъемлемо укорененное в самом существовании человека, не зависит от каких-либо обстоятельств, состояния или положения, в которых он находится. Этот принцип, полностью распознаваемый и одним только разумом, лежит в основе примата человеческой личности и всех ее прав. Церковь в свете Откровения решительно повторяет и подтверждает это онтологическое достоинство человеческого существа, сотворенного по образу и подобию Божию и искупленного во Христе Иисусе. На этой истине основана вовлеченность Церкви, неизменно настаивающей «на примате человеческой личности и защите ее достоинства вне зависимости от обстоятельств» [2], в защиту слабых и обладающих меньшей властью.

2. Это онтологическое достоинство и уникальная, выдающаяся ценность каждой женщины и каждого мужчины, существующих в этом мире, были авторитетно подтверждены во Всеобщей декларации прав человека (10 декабря 1948), принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. [3] Отмечая 75-летие этого документа, Церковь вновь провозглашает свою убежденность в том, что каждое человеческое существо, созданное Богом и искупленное Христом, достойно признания, уважения и любви именно вследствие его неотъемлемого достоинства. Упомянутая годовщина также предоставляет Церкви возможность прояснить ряд недоразумений в отношении человеческого достоинства и обратиться к некоторым важным и срочным конкретным вопросам, связанным с ним.

3. С самого начала своей миссии Церковь, побуждаемая Евангелием, стремилась утверждать свободу и продвигать права всех человеческих существ. [4] В последнее время, благодаря голосу Пап, Церковь стремилась ясно сформулировать это обязательство, обновив призыв признать основополагающее достоинство, присущее каждому человеку. Святой Павел VI сказал, что «никакая антропология не сравнима с церковной в отношении человека, а также в вопросах его происхождения, неприкосновенности и богатства его основных прав, его сакральности, его обучаемости, его стремления к полноте развития, его бессмертия». [5]

4. В 1979 году святой Иоанн Павел II в ходе Третьей Латиноамериканской епископской конференции в Пуэбле утверждал: «Человеческое достоинство — это евангельская ценность, ею нельзя пренебрегать, не нанося тяжкого оскорбления Создателю. Это достоинство попирается на индивидуальном уровне, когда не принимают во внимание такие ценности, как свобода, право исповедовать религию, физическая и психическая неприкосновенность, право на основные блага, на жизнь. На общественном и политическом уровне его топчут, когда человек не может реализовать свое право на участие или подвергается несправедливому и незаконному принуждению или физическим или психическим пыткам и так далее. […] Если Церковь включается в защиту или продвижение достоинства человека, она делает это в соответствии со своей миссией, которая, хотя и носит религиозный, а не общественный или политический характер, не может не принимать во внимание целостного образа человека». [6]

5. В 2010 году в Папской академии жизни Бенедикт XVI подтвердил, что достоинство личности — «основной принцип, который всегда защищала вера в Иисуса Христа Воскресшего, особенно же когда им пренебрегают в отношении самых простых и беззащитных». [7] По другому случаю, обращаясь к экономистам, Папа сказал, что «экономика и финансы не существуют ради самих себя, они лишь инструмент, средство. Единственная их цель — человек, полнота его достоинства. Это единственный капитал, который следует беречь». [8]

6. С начала своего понтификата Папа Франциск пригласил Церковь «исповедать веру в Отца, безгранично любящего любое человеческое существо» и «открыть, что тем самым Он сообщает неизмеримое достоинство». [9] Папа решительно подчеркнул, что столь огромное достоинство представляет собой данность, которую надлежит верно признать и принять с благодарностью. Основываясь на этом признании и принятии, можно построить новое сосуществование людей в перспективе подлинного братства: только «признавая достоинство каждого человека, [мы] сумеем возродить всеобщее стремление к братству». [10] По мнению Папы Франциска, «источник человеческого достоинства и братства — Евангелие Иисуса Христа», [11] но человеческий разум может прийти к такому же убеждению благодаря размышлениям и диалогу, ведь «нужно в любой ситуации уважать достоинство других людей, не потому, что оно — нечто придуманное или воображаемое, а потому что в человеке на самом деле есть ценность, ставящая его выше материальных вещей и обстоятельств и требующая иного обращения с ним. Каждый человек обладает неотчуждаемым достоинством — это истина, соответствующая человеческой природе, независимо ни от каких культурных изменений». [12] Воистину, заключает Папа Франциск, «человек обладает одним и тем же неотчуждаемым достоинством в любую историческую эпоху, и никто не может утверждать, что обстоятельства дают ему право отрицать это убеждение или действовать вопреки ему». [13] В этой перспективе его энциклика Fratelli tutti представляет собой некую Magna Charta [Великую Хартию Вольностей — аллюзия на основополагающий документ английского Средневековья, описывавший ряд прав свободного населения — прим. перев.] современных задач в деле защиты и продвижения человеческого достоинства.

Основополагающее пояснение

7. Хотя сегодня существует широкое общественное согласие по вопросу важности и нормативности достоинства и единственной и трансцендентной ценности любого человека, [14] выражение «достоинство человеческой личности» часто рискует вызвать своей многозначностью возможные разногласия [15] и «вопрос: действительно ли равное достоинство всех людей […] признано, уважаемо, защищено и поощряемо в любых обстоятельствах?» [16] Все это приводит нас к признанию четырех возможных аспектов концепции достоинства: онтологического достоинства, нравственного достоинства, общественного достоинства и наконец экзистенциального достоинства. Важнее всего тут достоинство онтологическое, относящееся к человеку как таковому на основании самого факта его существования и того, что его возжелал, создал и возлюбил Бог. Это достоинство неотменимо и неизменно в любых обстоятельствах, в которых может оказаться личность. Говоря о нравственном достоинстве, мы имеем в виду то, как человек распоряжается своей свободой. Человек, хоть и одаренный совестью, всегда остается открытым к возможности действовать вопреки ей. Поступая так, человеческое существо ведет себя «недостойно» своей природы возлюбленного творения Божия, призванного любить других. Но такая возможность существует. И не только. История свидетельствует, что распоряжение свободой вопреки закону любви, явленному в Евангелии, может достигнуть неизмеримого масштаба зла против других. Когда происходит подобное, мы имеем дело с людьми, утратившими, казалось бы, всякие следы достоинства. В этом отношении введенное нами различение помогает распознать разницу между нравственным достоинством, которое может быть de facto «утрачено», и онтологическим достоинством, которое никак не может быть отменено. Именно ради этого последнего мы должны трудиться изо всех сил, чтобы все, кто творит зло, могли раскаяться и обратиться.

8. Остаются еще два возможных аспекта достоинства — общественное и экзистенциальное. Говоря об общественном достоинстве, мы имеем в виду условия жизни человека. Например, в положении крайней бедности, когда у человека отсутствуют минимальные условия для жизни согласно его онтологическому достоинству, говорят, что столь бедный человек живет «недостойно». Это выражение никоим образом не означает осуждения личности, но указывает на то, как ситуация, в которой живут люди, противоречит их неотъемлемому достоинству. Последний аспект — экзистенциальное достоинство. Все чаще сегодня говорится о «достойной» и «недостойной» жизни. Тут речь идет именно о чисто экзистенциальных ситуациях: например, случай человека, которому вроде бы хватает всего необходимого для жизни, но он почему-то не может жить в мире, радости и надежде. В иных ситуациях наличие тяжелых болезней, пропитанные насилием семейные отношения, определенные патологические зависимости и другие трудности вызывают у человека восприятие своих условий жизни как «недостойных» перед лицом онтологического достоинства, которое нельзя затмить. Эти различия в любом случае напоминают нам о неотторжимой ценности онтологического достоинства, укорененного в самом существе человека и существующего в любых обстоятельствах.

9. Наконец, стоит напомнить, что классическое определение личности как «индивидуальной субстанции разумной природы» [17] показывает основы ее достоинства. Действительно, будучи «индивидуальной субстанцией», личность обладает онтологическим достоинством (на метафизическом уровне бытия собой): этот субъект, получивший от Бога существование, существует, то есть осуществляет свое автономное существование. Слово «разумный» на деле описывает все способности человеческого существа: как знание и понимание, так и волю, любовь, выбор, желание. Термин «разумный» включает в себя также все телесные способности, тесно связанные с упомянутыми выше. Выражение «природа» указывает на свойственные человеку условия, делающие возможными различные действия и опыт, характеризующие его: природа — это «принцип действия». Человеческое существо не создает своей природы, природа — полученный дар, его можно возделывать, развивать и обогащать свои возможности. Свободно развивая богатства своей природы, человек с течением времени созидает самого себя. Даже если различные ограничения и условия не позволят реализовать эти способности, личность всегда остается «индивидуальной субстанцией» со своим неотъемлемым достоинством. Это подтверждается, например, в случае еще не рожденного младенца, людей в бессознательном состоянии, старика в агонии.

1. Постепенное осознание центрального положения человеческого достоинства

10. Уже в классической древности [18] в социальной перспективе проявляется первая интуиция в отношении человеческого достоинства: любому человеку присуще определенное достоинство, в зависимости от его ранга и положения, в установленном порядке вещей. Из социальной сферы слово перешло в описание различного достоинства существ, пребывающих в космосе, мироздании. В этом подходе все они обладают своим собственным «достоинством», согласно их месту в общей гармонии. Конечно, вершины античной мысли начинали признавать уникальное положение человека, одаренного разумом и, следовательно, способного принять на себя ответственность за самого себя и других существ в мире, [19] но мы еще далеки от мысли, способной обосновать уважение достоинства каждого человеческого существа независимо от обстоятельств.

Библейская перспектива

11. Библейское Откровение учит, что всем людям присуще достоинство, поскольку они созданы по образу и подобию Бога: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему […] И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 26–27). Человечество обладает особым качеством, благодаря которому оно несводимо к чистому материализму. «Образ» не определяет души или интеллектуальных качеств, но достоинство мужчины и женщины. Они оба, связанные отношениями равенства и взаимной любви, представляют Бога в мире и призваны хранить и возделывать мир. Поэтому быть созданными по образу Божию означает обладание священной ценностью, превышающей любые сексуальные, общественные, политические, культурные и религиозные различия. Наше достоинство даровано нам Богом, мы его не требовали и не заслуживали. Бог возлюбил и возжелал любого человека, в этом корни нашего неприкосновенного достоинства. В книге Исхода, сердце Ветхого Завета, Бог проявляется как Тот, кто слышит вопль бедного, видит нужду Своего народа, заботится о последних и угнетенных (ср. Исх 3, 7; 22, 20–26). То же самое учение встречается во Второзаконии (ср. Втор 12–26): здесь наставление о правах превращается в «манифест» человеческого достоинства, в особенности в пользу тройственной категории сироты, вдовы и чужеземца (Ср. Втор 24, 17). Проповедь пророков, критичной совести Израиля, припоминает и актуализирует древние предписания Книги Исхода. Пророки Амос, Осия, Исайя, Михей, Иеремия посвящают целые главы обличению несправедливости. Амос горько описывает преследование бедного, непризнание фундаментального человеческого достоинства убогого (ср. Ам 2, 6–7; 4, 1; 5, 11–12). Исайя проклинает тех, кто топчет права бедных, лишает их какой-либо справедливости: «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия» (Ис 10, 1–2). Это учение пророков продолжают учительные книги Ветхого Завета. Сын Сирахов приравнивает преследование бедного к человекоубийству: «Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает кровь, кто лишает наемника платы» (Сир 34, 22). В Псалмах религиозные отношения с Богом связаны с защитой слабых и нуждающихся: «Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость; избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки нечестивых!» (Пс 82 (81), 3–4).

12. Иисус рождается и растет в скромных условиях и показывает достоинство нуждающихся и тружеников. [20] На протяжении Своего служения Иисус подтверждает ценность и достоинство всех, кто носит в себе образ Божий, независимо от их общественного положения и внешних обстоятельств. Иисус разрушил культурные и культовые преграды, возвращая достоинство «отвергнутым» и тем, кого считали пребывающими на обочине общества: сборщикам налогов (ср. Мф 9, 10–11), женщинам (ср. Ин 4, 1–42), детям (ср. Мк 10, 14–15), прокаженным (ср. Мф 8, 2–3), больным (ср. Мк 1, 29–34), чужеземцам (ср. Мф 25, 35), вдовам (ср. Лк 7, 11–15). Он исцеляет, кормит, защищает, освобождает, спасает. Он описан как пастырь, заботящийся об одной потерянной овце (ср. Мф 18, 12–14). Он отождествляет Себя со своими наименьшими братьями: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40). На библейском языке «меньшие» это не только дети, но и беззащитные ученики, самые незначительные, отверженные, угнетенные, забракованные, бедные, выброшенные на обочину, невежественные, больные, деклассированные. Христос во славе будет судить на основании проявленной любви к ближнему: помощи голодному, жаждущему, страннику, нагому, больному, узнику, с которыми Он себя отождествляет (ср. Мф 25, 34–36). Для Иисуса добро, сделанное любому человеку, независимо от родства по крови или по вере, — единственный критерий суждения. Апостол Павел утверждает, что все христиане должны жить в соответствии с требованиями достоинства и уважения прав всех людей (ср. Рим 13, 8–10), согласно новой заповеди любви (ср. 1 Кор 13, 1–13).

Развитие христианской мысли

13. В дальнейшем развитие христианской мысли стимулировало и сопровождало прогресс человеческой рефлексии на тему достоинства. Классическая христианская антропология, основанная на великой традиции Отцов Церкви, подчеркивала учение о человеке, сотворенном по образу и подобию Божию, и его уникальную роль в творении. [21] Средневековая христианская мысль, критически анализируя античное философское наследие, пришла к синтезу понятия «личности», признавая метафизическое основание ее достоинства, как свидетельствуют следующие слова святого Фомы Аквинского: «Личность означает нечто благороднейшее во вселенной, а именно то, что пребывает в разумной природе». [22] Христианский гуманизм эпохи Возрождения подчеркнул это онтологическое достоинство, проявляющееся преимущественно в свободных поступках человека. [23] Даже в представлениях мыслителей Нового времени, например, Декарта и Канта, подвергших сомнениям основания традиционной христианской антропологии, все еще можно расслышать мощное эхо Откровения. Исходя из более современных философских рефлексий о теоретической и практической субъективности, христианская мысль еще сильнее подчеркивает глубины концепции достоинства, приходя к оригинальной перспективе, как, например, в персонализме XX века. Эта перспектива не только ставит вопрос субъективности, но углубляет ее в направлении интерсубъективности и отношений, связывающих людей. [24] Мысль, питающаяся этим последним подходом, также обогащает современную христианскую антропологию. [25]

Наше время

14. В наши дни термин «достоинство» используется преимущественно для того, чтобы подчеркнуть уникальность человеческой личности, не сопоставимой с иными существами в мире. В этой перспективе можно понять, как термин «достоинство» используется в Декларации Объединенных Наций 1948 года, где речь идет о «достоинстве, присущем всем членам человеческой семьи, и их равных и неотъемлемых правах». Только эта неотъемлемость человеческого достоинства позволяет говорить о правах человека. [26]

15. Для прояснения концепции достоинства важно отметить, что достоинство не присваивается человеку другими людьми на основании даров или качеств, так, чтобы его возможно было отозвать. Если бы достоинство присваивалось человеку другими людьми, оно носило бы условный и отторжимый характер, и само значение достоинства (требующего большого уважения) подвергалось бы риску отмены. На деле достоинство присуще человеку, а не присваивается a posteriori, существует прежде признания и его нельзя потерять. Следовательно, все человеческие существа обладают одним и тем же им присущим достоинством, независимо от того, способны ли они адекватно его выразить или нет.

16. Поэтому Второй Ватиканский собор говорит об «исключительном достоинстве, принадлежащем человеческой личности, поскольку она превосходит все, а ее права и обязанности являются всеобщими и неприкосновенными». [27] Первые строки Декларации Dignitatis humanae напоминают нам: «Люди в наше время все яснее осознают достоинство человеческой личности, и растет число тех, кто требует, чтобы в своей деятельности люди обладали и пользовались собственным разумением и ответственной свободой — не по принуждению, но руководствуясь сознанием собственного долга». [28] Эта свобода мысли и совести, как индивидуальная, так и общинная, основана на признании человеческого достоинства, «которое познается и Словом Божиим, данным в Откровении, и самим разумом». [29] Учительство Церкви все более подробно развивало понимание человеческого достоинства, а также его требований и последствий, вплоть до осознания, что достоинство любого человека не зависит от каких-либо обстоятельств.

2. Церковь возвещает, поддерживает и выступает гарантом человеческого достоинства

17. Церковь провозглашает равное достоинство всех людей, независимо от их условий жизни или от их качеств. Это возвещение опирается на тройственное убеждение, которое в свете христианской веры придает человеческому достоинству безмерную ценность и укрепляет его присущие ему требования.

Неизгладимый образ Божий

18. Прежде всего, согласно Откровению, достоинство человеческого существа берет начало в любви его Создателя, запечатлевшего в человеке неизгладимые черты Своего образа (ср. Быт 1, 26). Творец призывает человека познать Себя, полюбить и жить в отношениях Завета с Собой и в братстве, справедливости и мире со всеми остальными мужчинами и женщинами. В этой перспективе достоинство относится не только к душе, но и к личности в целом в ее нерасторжимом единстве, а значит, неотделимо и от тела, которое по-своему участвует в бытии образа Божия и призвано разделить славу души в божественном блаженстве.

Христос возвышает достоинство человека

19. Второе убеждение происходит из того факта, что достоинство человеческой личности было явлено во всей полноте, когда Отец послал Сына Своего, полностью воспринявшего человеческое существование: «Сын Божий в Тайне воплощения подтвердил достоинство тела и души, составляющих человека». [30] Воплотившись, Иисус Христос определенным образом соединился с каждым человеком и подтвердил, что все люди, принадлежащие к одной и той же человеческой общине, обладают неизмеримым достоинством, и это достоинство нельзя утратить. [31] Провозглашая, что Царство Божие принадлежит бедным, смиренным, презираемым, страдающим телом и духом; исцеляя всяческие болезни и немощи, даже такие драматические, как проказа; утверждая, что все сделанное этим людям сделали Ему, ведь Он присутствует в этих людях, Иисус привнес важную новинку: признание достоинства каждой личности, также и прежде всего тех, кого считали «недостойными». Этот новый принцип в человеческой истории, согласно которому более всего «достоин» уважения и любви слабый, презираемый и страдающий, вплоть до потери своей человеческой «фигуры», изменил лицо мира. Благодаря ему родились организации, которые заботятся о людях в тяжелых условиях: брошенных новорожденных, сиротах, одиноких стариках, психически больных, неизлечимо больных, со значительными деформациями, живущих на улице.

Призвание к полноте достоинства

20. Третье убеждение относится к конечному предназначению человеческого существа: после сотворения и воплощения воскресение Христово открывает еще один аспект человеческого достоинства. Действительно, «глубочайшее основание человеческого достоинства состоит в том, что человек призван к общению с Богом», [32] которому предназначено продолжаться вечно. Таким образом, «достоинство жизни вытекает не только из ее источника, то есть из того, что жизнь исходит от Бога, но также из ее цели, из ее предназначения общаться с Богом, познав Его и возлюбив. Именно в свете этой истины св. Ириней уточняет и дополняет свою апологию человека: да, «живой человек» есть «слава Божия», но «жизнь человека — это созерцание Бога». [33]

21. Следовательно, Церковь верит и утверждает, что все люди, сотворенные по образу и подобию Бога и воссозданные [34] в Сыне, ставшем человеком, распятом и воскресшем, призваны возрастать под действием Святого Духа, чтобы отражать славу Отца в том самом образе, участвуя в жизни вечной (ср. Ин 10, 15–16; 17, 22–24; 2 Кор 3, 18; Еф 1, 3–14). Действительно, «Откровение […] раскрывает достоинство человеческой личности во всей его полноте». [35]

Стремление к подлинной свободе

22. Каждый человек обладает непреложным даром — неотъемлемым, присущим ему достоинством — с самого начала своего существования. От его свободного и ответственного решения зависит, выразить и проявить его в полноте или же затмить. Некоторые Отцы Церкви — такие, как святой Ириней или святой Иоанн Дамаскин — установили различие между образом и подобием, о которых говорит книга Бытия, что дало возможность рассматривать человеческое достоинство динамически: образ Божий вверен человеческой свободе, чтобы под водительством и действием Духа Святого возрастало подобие человека Богу и каждое человеческое существо могло достичь высочайшего достоинства. [36] Действительно, все люди призваны проявить на экзистенциальном и нравственном уровне онтологическое значение своего достоинства в той мере, в которой собственная свобода человека направлена к подлинному благу, отвечая на любовь Божию. Итак, с одной стороны, человек, созданный по образу Божию, никогда не теряет своего достоинства и призвания свободно выбрать добро; с другой стороны, когда человек отвечает добру, его достоинство может свободно, динамически и поступательно проявить себя, возрастать и созревать. Это значит, что человеческое существо должно стремиться жить на высоте своего достоинства. В свете этого можно понять, как грех может ранить и затемнить человеческое достоинство, будучи противоположным достоинству действием, но в то же время он не сможет отменить того факта, что человек создан по образу Божию. Вера, таким образом, играет решающую роль, помогая разуму в восприятии человеческого достоинства и в принятии, укреплении и прояснении его существенных черт, как отметил Бенедикт XVI: «Без исправляющего воздействия религии и разум может поддаться искажениям, и это происходит, когда им манипулирует идеология, или же им пользуются избирательно, не принимая полностью во внимание человеческое достоинство. Это неправильное применение разума положило начало работорговле и многим иным проявлениям общественного зла, особенно тоталитарным идеологиям XX века». [37]

3. Достоинство — основа прав и обязанностей человека

23. Как уже напоминал Папа Франциск, «в современной культуре ближе всего к принципу неотъемлемого достоинства личности — Всеобщая Декларация прав человека. Святой Иоанн Павел II называл ее “верстовым столбом на долгом и трудном пути человеческого рода” и “одним из высочайших выражений человеческой совести”». [38] Следует напомнить несколько существенных принципов этой Декларации, которые неизменно должны соблюдаться, чтобы противостоять попыткам изменить или отменить ее глубокое значение.

Безусловное уважение человеческого достоинства

24. Во-первых, хотя возрастает чувствительность к вопросу человеческого достоинства, и по сей день мы наблюдаем множество проявлений непонимания, искажающих смысл понятия достоинства. Одни предлагают отдавать предпочтение термину «достоинство личности» (и правам «личности») вместо «достоинства человека» (и прав человека), поскольку считают личностью лишь «существо, способное использовать разум». Следовательно, они утверждают, что достоинство и права проистекают из способности сознания и свободы, которыми одарены не все люди. И тогда не обладали бы личностным достоинством еще не рожденный ребенок, несамостоятельный старик, или человек, страдающий психическим заболеванием. [39] Церковь, напротив, настаивает, что достоинство, присущее каждому человеку, сохраняется «независимо от любых обстоятельств», и его признание не должно полностью зависеть от суждения о способности людей понимать и действовать свободно. Иначе бы достоинство не было внутренним качеством личности, неотделимым от индивидуальной ситуации, а следовательно, заслуживающим безусловного уважения. Лишь признав внутреннее достоинство человеческого существа, которое нельзя более утратить, можно гарантировать его надежное и неприкосновенное основание. Без каких-либо онтологических отсылок признание человеческого достоинства оказалось бы во власти различных и произвольных суждений. Человеку присуще внутреннее достоинство только потому, что он принадлежит к человеческому роду, поэтому «права личности — это права человека». [40]

Объективные основания человеческой свободы

25. Во-вторых, концепцией человеческого достоинства также злоупотребляют для оправдания произвольного увеличения новых прав, многие из которых противоречат первоначально определенным, а зачастую и основополагающему праву на жизнь, [41] словно нужно гарантировать способность выражать и воплощать все личные предпочтения или субъективные желания. Тогда достоинство идентифицируется с изолированной и индивидуалистической свободой, навязывающей как «права», гарантированные и финансируемые обществом, любые субъективные желания и наклонности. Но человеческое достоинство не может опираться лишь на индивидуальные стандарты или отождествляться с психофизическим благополучием индивида. Защита человеческого достоинства скорее основывается на существенных требованиях человеческой природы, не зависящих ни от индивидуального произвола, ни от общественного признания. Обязанности, выплывающие из признания достоинства другого человека, и соответствующие права обладают конкретным и объективным содержанием, основанным на общности человеческой природы. Без этой объективной отсылки концепция достоинства попадает во власть произвола и интересов властей.

Структура человеческой личности: человек в отношениях с другими людьми

26. Рассматривая человеческое достоинство через призму отношений личности с другими людьми, мы преодолеваем редукционистскую перспективу индивидуалистической свободы, ссылающейся на саму себя и претендующей на создание своих собственных ценностей независимо от объективных норм добра и отношений с другими живыми существами. Все чаще проявляется риск ограничить человеческое достоинство способностью решать свою судьбу по собственному усмотрению, независимо от судьбы других людей, забыв о принадлежности к человеческому сообществу. В этом ошибочном понимании свободы нет взаимного признания обязанностей и прав, позволяющего заботиться друг о друге. Действительно, как напоминает святой Иоанн Павел II, свобода «предназначена служить личности и ее реализации, которая идет путем самопожертвования и раскрытия навстречу другому человеку. Абсолютизация же свободы в индивидуалистическом восприятии приводит к выхолащиванию ее изначального содержания и отмене ее глубочайшего призвания и достоинства». [42]

27. Достоинство человеческой личности включает в себя присущую человеческой природе способность принимать на себя обязательства перед другими людьми.

28. Концепция достоинства проявляет разницу между человеком и остальными живыми существами, но мы не должны забывать о благости прочих сотворенных существ. Они не просто существуют для пользы человека, но обладают собственной ценностью, они — дар, доверенный человеку, чтобы беречь их и развивать. Поэтому, хотя концепция достоинства ограничена человеком, следует одновременно подтвердить, что весь прочий космос был сотворен добрым. Папа Франциск подчеркивает: «Именно в силу своего уникального достоинства, будучи наделен разумом, человек призван уважать творение и его внутренние законы […]: “Каждое создание обладает присущими ему добротой и совершенством […] Разные создания, угодные Богу в присущем им существе, каждое по-своему отражают луч бесконечной премудрости и благости Божией. Поэтому человек должен уважать качество, присущее каждому созданию, чтобы избежать беспорядочного употребления вещей”». [43] Более того, «сегодня мы вынуждены осознать, что это возможно только при “расположенном антропоцентризме”. Иными словами, признать, что человеческая жизнь необъяснима и неустойчива без других существ». [44] В этой перспективе «не является безразличным тот факт, что исчезает так много видов животных, и что климатический кризис ставит под угрозу жизнь многих других существ». [45] Действительно, к достоинству человека относится забота об окружающей среде с особым вниманием к той человеческой экологии, что защищает его же существование.

Освобождение человеческого существа от обусловленности в нравственной и общественной сфере

29. Этих основных предпосылок, пусть и необходимых, недостаточно, чтобы гарантировать развитие личности, согласующееся с ее достоинством. Хотя «Бог создал человека разумным, дав ему достоинство личности, наделенной инициативой и властью над своими» [46] в перспективе добра, однако же свободная воля часто предпочитает зло добру. Поэтому человеческая свобода, в свою очередь, нуждается в освобождении. В послании к Галатам, утверждая, что «Христос освободил нас, чтобы мы стояли в свободе» (Гал 5, 1), святой Павел напоминает о поручении всем христианам, на чьих плечах покоится ответственность за освобождение всего света (ср. Рим 8, 19 и далее). Речь идет об освобождении, которое, начав с сердец отдельных людей, расширится и проявит свою гуманистическую силу во всех отношениях.

30. Свобода — прекрасный Божий дар. Даже привлекая нас Своей благодатью, Бог делает это так, чтобы никогда не посягать на нашу свободу. Поэтому мы совершили бы серьезную ошибку, думая, что вдали от Бога и Его помощи мы могли бы быть более свободны, а следовательно, чувствовали бы себя более достойными. В отрыве от Творца наша свобода может лишь ослабнуть и затемниться. То же самое происходит, когда свобода воображает себя независимой от любой внешней отсылки, кроме самой себя, и видит угрозу в любых отношениях с предшествующей истиной. Вследствие этого уменьшается уважение свободы и достоинства других людей. Как заметил Папа Бенедикт XVI: «Воля, которая считает себя радикально неспособной к поиску истины и добра, не имеет ни объективных причин, ни мотивов для действия, кроме тех, что обусловлены сиюминутными и случайными интересами; у нее нет “идентичности”, которую следовало бы хранить и созидать с помощью действительно свободных и осознанных решений. Следовательно, она не может требовать уважения со стороны других “воль”, также оторванных от своего глубочайшего бытия, которые поэтому могут выдвигать в качестве значимых другие “причины” или даже вовсе обойтись без них. Иллюзия о том, что в нравственном релятивизме находится ключ к мирному сосуществованию, является на самом деле источником разделений и отрицания достоинства людей». [47]

31. Более того, было бы нереалистично утверждать, что существует абстрактная свобода, вне любых обусловленностей, контекста или ограничений. Вместо этого «правильное осуществление личной свободы требует определенных условий экономического, социального, юридического, политического и культурного порядка», [48] которые часто не выполняются. В этом смысле мы можем говорить, что некоторые люди располагают большей «свободой», чем другие. Папа Франциск обратил на эту проблему особое внимание: «Кто-то рождается в экономически благополучной семье, растет, хорошо питаясь, получает хорошее образование или же от природы талантлив. Он, конечно, не нуждается в активном государстве, а лишь в предоставлении свободы. Но, очевидно, того же нельзя сказать о людях с ограниченными возможностями или о тех, кто родился в бедной семье, не получил качественного образования и надлежащего лечения. Если в обществе главные критерии — свободный рынок и эффективность, таким людям нет места, а братство — не более чем красивое слово». [49] Итак, необходимо понять, что «освобождение от несправедливости укрепляет свободу и человеческое достоинство» [50] на всех уровнях и в отношении любого человеческого действия. Мы «должны вновь поставить в центр человеческое достоинство и, опираясь на него, строить альтернативные общественные структуры, в которых нуждаемся», [51] чтобы стала возможной подлинная свобода. Аналогично, свободу часто затемняют психологические, исторические, общественные, образовательные, культурные влияния. Настоящая и историческая свобода всегда нуждается в «освобождении». Нужно также подтвердить основополагающее право на религиозную свободу.

32. Одновременно очевидно: история человечества показывает прогресс понимания достоинства и свободы личностей, не лишенный теней и опасности регресса. Об этом свидетельствует факт растущего стремления — также под христианским влиянием, которое по-прежнему остается закваской во все более секулярном обществе — искоренить расизм, рабство, отчуждение женщин, детей, больных и инвалидов. Но этот трудный путь далек от завершения.

4. Некоторые тяжкие посягательства на человеческое достоинство

33. В свете размышлений о центральном положении человеческого достоинства этот последний раздел Декларации затрагивает несколько конкретных тяжелых преступлений против него. Он делает это в подлинном свете Учительства Церкви, нашедшем свое полное выражение, как мы уже припоминали, в учении последних понтификов. Например, Папа Франциск, с одной стороны, неустанно напоминает об уважении человеческого достоинства: «Каждый человек имеет право жить достойно и развиваться целостно, и никакая страна не может отрицать это основное право. Каждый им обладает, даже если он не очень успешен, если родился с инвалидностью или ее приобрел; все это не умаляет великого человеческого достоинства, зависящего не от обстоятельств, а от ценности его бытия. Если этот элементарный принцип не соблюдается, ни братства не будет, ни человечество не выживет». [52] С другой стороны, он не перестает указывать на все конкретные посягательства на человеческое достоинство в наши дни, призывая каждого человека принять на себя ответственность и включиться в конкретные действия.

34. Говоря о некоторых из множества серьезных посягательств на человеческое достоинство в современном мире, мы можем припомнить, чему учит Второй Ватиканский собор. Следует признать, что противоречит человеческому достоинству «все то, что направлено против самой жизни — как, например, всякого рода человекоубийство, геноцид, аборт, эвтаназия и даже добровольное самоубийство». [53] На наше достоинство посягает также «все то, что нарушает неприкосновенную цельность человеческой личности, — как членовредительство, телесные или нравственные мучения, попытки поработить саму душу». [54] И наконец, «все то, что оскорбляет человеческое достоинство — нечеловеческие условия жизни, заключение в тюрьму по произволу, ссылки, рабство, проституция, торговля женщинами и подростками, а также недостойные условия труда, при которых к трудящимся относятся как к орудиям наживы, а не как к свободным и ответственным личностям». [55] Нужно здесь также упомянуть вопрос смертной казни [56]: по сути она тоже посягает на неотъемлемое достоинство любой человеческой личности в любых обстоятельствах. В этой связи следует признать, что «твердое отвержение смертной казни показывает, до какой степени можно признать неотчуждаемое достоинство каждого человека, и допустить, что у него есть свое место в этом мире. Ведь если я не отказываю в этом худшему из преступников, то не отказываю никому и дам всем возможность жить со мной на этой планете, что бы нас ни разделяло». [57] Также представляется уместным напомнить о достоинстве лиц, находящихся в тюремном заключении, зачастую вынужденных жить в нечеловеческих условиях. Наконец, пытки превышают все пределы достоинства, свойственного любому человеку, даже если речь идет о виновных в тяжких преступлениях.

35. Не претендуя на полное изложение вопроса, ниже обращаем внимание на ряд тяжелых посягательств на человеческое достоинство, особенно актуальных в наши дни.

Драма бедности

36. Крайняя нищета, связанная с неравномерным распределением богатства, — это одно из явлений, вносящих значительный вклад в отрицание достоинства стольких людей. Как подчеркнул святой Иоанн Павел II, «одна из величайших несправедливостей нашего времени такова — относительно немного людей владеют многим, а многие люди не имеют почти ничего. Это несправедливое распределение благ и услуг, изначально предназначенных всем». [58] Более того, поверхностное разделение стран на «богатых» и «бедных» было бы иллюзией: уже Бенедикт XVI признавал, что на самом деле «мировое богатство растет в абсолютном выражении, но усиливается неравенство. В богатых странах беднеют новые социальные категории и появляются новые виды бедности. В самых бедных регионах некоторые группы наслаждаются своеобразным сверхразвитием: предаются расточительству и потребительству, что резко контрастирует с устойчивой бесчеловечной нищетой. Сохраняется «шокирующее, вопиющее неравенство», [59] когда достоинство бедных отрицается вдвойне, будь то недостаток ресурсов для удовлетворения их первоочередных нужд или равнодушие живущих рядом с ними.

37. С Папой Франциском мы приходим к заключению, что «увеличилось богатство, но без равенства, и в результате “появляются новые виды бедности”». Когда говорят, что в современном мире сократилась бедность, ее измеряют критериями из других эпох, несопоставимых с нынешней реальностью». [60] Следовательно, бедность распространяется «в самых разных формах — например, в одержимости сокращением стоимости труда. Мы не отдаем себе отчета в тяжких последствиях этого, а ведь среди них — безработица, прямо ведущая к расширению границ бедности». [61] Перед лицом «разрушительных последствий власти денег» [62] следует признать, что «нет хуже той бедности, чем та, что отнимает у человека труд и достоинство труда». [63] Если некоторые люди родились в стране или семье, дающих им меньшие возможности развития, необходимо признать, что это противоречит их достоинству, тому же самому, что у людей, рожденных в богатой семье или богатой стране. Мы все, пусть и в разной степени, ответственны за это вопиющее неравенство.

Война

38. Еще одна трагедия, отрицающая человеческое достоинство, как сегодня, так и во все времена, — это война: «Войны, теракты, преследования по расовым или религиозным мотивам и всевозможные унижения человеческого достоинства […] ‘приумножаются, увы, во многих регионах мира, и мы видим очертания того, что можно назвать “фрагментарной третьей мировой войной”’». [64] Война несет с собой разрушение и боль, она атакует человеческое достоинство в краткосрочной и долгосрочной перспективе: «Подтверждая неотъемлемое право на законную оборону и ответственность защищать тех, чья жизнь под угрозой, мы должны признать, что война всегда — «поражение человечества». Никакая война не стоит слез матери, увидевшей искалеченного или убитого сына; никакая война не стоит утраты жизни даже одного человека — священного существа, сотворенного по образу и подобию Божию; никакая война не стоит отравления нашего общего дома; и никакая война не стоит отчаяния тех, кто был вынужден оставить свое отечество, лишен в одно мгновение дома, всех семейных, дружеских, общественных и культурных связей, созидавшихся порой на протяжении поколений». [65] Все войны уже потому, что они противоречат человеческому достоинству, — это «конфликты, которые не решают проблемы, но умножают их». [66] Это стало еще серьезнее в наши дни, когда стала нормой гибель множества невинных гражданских лиц вне полей сражений.

39. Следовательно, и сегодня Церковь может только говорить словами Пап, повторяя со святым Павлом VI: «Довольно войн! Довольно войн!» [67], и умолять вместе со святым Иоанном Павлом II: «Во имя Бога и во имя человека: не убивайте друг друга! Не готовьте людям уничтожение и истребление! Подумайте о наших братьях, которые страждут от голода и нищеты! Уважайте достоинство и свободу каждого человека!» [68] Именно в наши дни об этом вопиет Церковь и все человечество. Папа Франциск подчеркивает, наконец, что «мы больше не можем считать войну приемлемым решением. В связи с этим сегодня очень трудно поддержать рациональные критерии, разработанные в минувшие века, и утверждать, что возможна “справедливая война”. Больше — никогда никакой войны!» [69] Поскольку человечество склонно вновь впадать в прошлые ошибки, «для созидания мира необходимо отойти от логики легитимности войны». [70] Благодаря близкой связи между верой и человеческим достоинством обнаруживается противоречие в утверждении, что война основана на религиозных убеждениях: «Призывающий имя Божие во оправдание терроризма, насилия и войны не идет путями Божиими: война во имя религии есть война против той самой религии». [71]

Труд мигрантов

40. Мигранты — одни из первых жертв многочисленных форм бедности. Им отказывают в достоинстве в родной стране, [72] сама их жизнь находится под угрозой, ведь у них нет более средств, чтобы создать семью, трудиться и прокормить себя. [73] Прибывших в страны, которые должны быть в состоянии принять их, «мигрантов считают недостаточно достойными, чтобы участвовать в общественной жизни наравне с остальными, забывая при этом, что у них то же человеческое достоинство, что и у любого человека. […] Никто не скажет, что это не люди, однако на практике, принимаемыми решениями и обращением с мигрантами, им показывают, что считают их менее ценными, менее важными, “менее людьми”». [74] Поэтому следует срочно припомнить, что «каждый мигрант — человеческая личность, и как таковой он обладает неотчуждаемыми основными правами, которые должны быть соблюдаемы всеми и в любой ситуации». [75] Принятие мигрантов — важный и значительный способ защитить «неотчуждаемое достоинство каждого человека, независимо от происхождения, цвета кожи и религии». [76]

Торговля людьми

41. Торговлю людьми следует отнести к тяжким посягательствам на человеческое достоинство. [77] В ней нет ничего нового, но ее развитие приобретает трагический размах, заметный всем. Поэтому Папа Франциск осудил ее особенно жестко: «Повторяю, что “торговля людьми” — мерзкое занятие, позор нашего общества, именующего себя цивилизованным! Эксплуататоры и клиенты всех уровней должны подвергнуться серьезному испытанию совести перед самими собой и перед Богом! Сегодня Церковь возобновляет решительный призыв неизменно защищать достоинство и центральное положение любого человека, уважая основные права, как подчеркивает Социальное учение Церкви. Она просит на деле распространить эти права туда, где их не признают в отношении миллионов мужчин и женщин на всех континентах. В мире, где так много говорят о правах, похоже, что все права принадлежат только деньгам». [78]

42. По этим мотивам Церковь и человечество не должны отказываться от борьбы с «торговлей людьми, продажей человеческих органов и тканей, сексуальной эксплуатацией мальчиков и девочек, рабским трудом, включая проституцию; торговлей наркотиками и оружием, терроризмом и международной организованной преступностью. Масштаб этих явлений и цена, которую платят ни в чем не повинные люди, столь огромны, что мы должны постараться не впасть в декларативный номинализм, который только усыпит нашу совесть. Мы должны сделать все, чтобы наши институты были действительно эффективными в борьбе против всех этих кар». [79] Перед лицом столь разнообразных и жестоких форм отрицания человеческого достоинства необходимо неустанно помнить, что «торговля людьми — преступление против человечества». [80] Она, по существу, отрицает человеческое достоинство по крайней мере в двух аспектах: «Торговля отрицает, что ее жертва — человек, оскорбляет его свободу и достоинство. Но, одновременно, она дегуманизирует тех, кто ей занимается». [81]

Сексуальные преступления

43. Глубокое достоинство, присущее человеческому существу в целом, с душой и телом, позволяет также понять, почему любое сексуальное насилие оставляет глубокие шрамы на сердце пережившего его. Действительно, он чувствует, что ранено его достоинство. Речь идет о «страданиях, которые могут длиться на протяжении всей жизни, и никакое раскаяние не в силах исцелить их. Это явление широко распространено в обществе, затрагивает также и Церковь и представляет собой серьезное препятствие ее миссии». [82] Поэтому Церковь неустанно прилагает усилия, чтобы положить конец всем видам насилия, начав с себя самой.

Насилие против женщин

44. Преступления против женщин — глобальный скандал, на них все чаще обращают внимание. Если на словах признается равное достоинство женщины, в ряде стран неравенство между женщинами и мужчинами очень велико, и даже в наиболее развитых и демократических странах конкретные факты свидетельствуют, что за женщинами не признается равное мужчинам достоинство. Папа Франциск подчеркивает это, утверждая: «Устройство обществ во всем мире отнюдь не отражает того, что у женщин точно такое же достоинство и такие же права, как у мужчин. На словах говорится одно, а решения и сама реальность кричат о другом. В действительности, “вдвойне бедны женщины, страдающие от дискриминации, дурного обращения и насилия, потому что у них зачастую меньше возможностей отстаивать свои права”». [83]

45. Уже святой Иоанн Павел II признавал, что «еще многое остается сделать, чтобы женщина и мать не подвергалась дискриминации. Насущно необходимо добиться во всех странах подлинного равенства прав личности, а значит равенства заработной платы за одинаковый труд, защиты работающих матерей, справедливого карьерного роста, равенства супругов с точки зрения семейного законодательства, признания всего, что связано с правами и обязанностями гражданина в демократическом государстве». [84] Неравенство в этих вопросах — также формы насилия. Он напомнил, что «пришло время решительно осудить — применив подобающие юридические инструменты защиты — формы сексуального насилия, от которых зачастую страдают женщины. Во имя уважения личности мы должны обличить распространившуюся гедонистическую и коммерциализированную культуру, поощряющую систематическую сексуальную эксплуатацию, втягивающую даже совсем юных девушек в орбиту растления и торговли своим телом». [85] Говоря о насилии над женщинами, как не вспомнить о принуждении к аборту, который влияет и на мать, и на ребенка, так часто ради удовлетворения эгоизма мужчин? Как не вспомнить и о практике полигамии, которая, напоминает нам Катехизис Католической Церкви, противоречит равному достоинству женщин и мужчин и «супружеской любви, которая является единственной и исключительной»? [86]

46. В этой перспективе насилия над женщинами недостает слов, чтобы достаточно осудить явление феминицида. На этом фронте должно объединиться в конкретных усилиях все международное сообщество, как напомнил Папа Франциск: «Любовь к Марии должна помочь в воспитании признательности и благодарности женщинам, нашим матерям и бабушкам, бастиону наших городов. Они живут почти всегда в молчании. Молчание — сила надежды. Благодарю за ваше свидетельство! […] Но, думая о ваших матерях и бабушках, хочу пригласить вас бороться с заразой, охватившей наш американский континент, это многочисленные случаи убийства женщин. Во многих случаях насилие замалчивается, прячется за многочисленными стенами. Приглашаю вас бороться против этого источника страдания, продвигая законодательство и культуру отвержения всех форм насилия». [87]

Аборт

47. Церковь неустанно напоминает, что «достоинство каждого человека носит внутренний характер и охватывает период от зачатия до естественной смерти. С признания этого достоинства необходимо начинать защиту личного и общественного существования, это необходимое условие, чтобы братство и социальная дружба могли распространиться среди всех народов земли». [88] На основании этой неосязаемой ценности человеческой жизни церковное учительство всегда выступало против аборта. Святой Иоанн Павел II писал об этом: «Среди всех преступлений против жизни, какие может совершить человек, прерывание беременности обладает чертами, которые делают его особенно серьезным и заслуживающим осуждения. […] Сегодня, однако, в совести многих людей понимание этого зла исчезает. Тот факт, что умонастроения, нравы и даже законодательство признают прерывание беременности, — красноречивый признак необычайно опасного кризиса нравственного чувства, которое постепенно утрачивает способность различать добро и зло, притом даже тогда, когда речь идет о фундаментальном праве на жизнь. В такой опасной обстановке сегодня особенно нужна смелость, позволяющая смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами, не поддаваясь удобным компромиссам или искушению самообмана. В этом контексте категорически звучит предостережение пророка: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою» (Ис 5,20). Именно по отношению к прерыванию беременности сегодня приходится сталкиваться с двусмысленной терминологией — например, с термином «операция», — направленной на сокрытие его истинной природы и смягчение этой тяжести в сознании общественности. Может быть, сам этот языковой феномен уже представляет собой проявление тревоги, будоражащей совесть. Но никакое слово не способно изменить действительность: «прерывание беременности» — независимо от того, каким способом оно осуществляется, — это сознательное, прямое убийство человеческого существа в начальной стадии его жизни, охватывающей период между зачатием и рождением» [89]. Поэтому нерожденные дети — «самые беззащитные и невинные существа, те, за кем отрицают человеческое достоинство, чтобы делать с ними все, что заблагорассудится, отнимая у них жизнь и принимая законы, чтобы никто не смог воспротивиться». [90] Поэтому следует твердо и ясно заявить и в наши дни, что «защита зарождающейся жизни тесно связана с защитой любого права человека. Она предполагает убеждение в том, что человеческое существо всегда священно и неприкосновенно, в любых условиях и на любом этапе своего развития. Человек — цель в самом себе и не может становиться средством для решения других проблем. Если это убеждение рухнет, утратят крепость и устойчивость основания для защиты прав человека, так как в этом случае они все больше будут подчиняться конъюнктурным убеждениям власть имущих. Для признания неприкосновенной ценности каждой человеческой жизни достаточно разума, но если мы посмотрим на нее с позиции веры, то “каждое попрание личного достоинства человеческого бытия взывает к Богу об отмщении и становится оскорблением Творца человека”» [91]. Тут стоит припомнить великодушный и отважный вклад святой Терезы Калькуттской в защиту всех зачатых детей.

Суррогатное материнство

48. Церковь также возражает против практики суррогатного материнства, где ребенок, безмерно достойное существо, становится просто предметом. Слова Папы Франциска на эту тему предельно ясны: «Путь к миру требует уважать жизнь, любую человеческую жизнь, начиная с жизни ребенка в чреве матери, которого нельзя ни устранить, ни превратить в предмет торговли. Поэтому я считаю достойной сожаления практику так называемого суррогатного материнства, тяжкого посягательства на достоинство женщины и ребенка. Суррогатное материнство эксплуатирует материальную нужду матери. Ребенок — всегда дар, а не предмет договора. Поэтому ожидаю от мирового сообщества усилий для запрета этой практики на международном уровне». [92]

49. В первую очередь суррогатное материнство посягает на достоинство ребенка. Всякий ребенок, зачатый, рожденный, выросший в мальчика или девочку, ставший взрослым, обладает неотторжимым достоинством, которое выражается ясно, пусть и по-разному, на протяжении его жизни. Поэтому у ребенка есть право в силу его неотъемлемого достоинства на полностью человеческое, а не искусственное, начало жизни, принимая дар жизни, одновременно выражающий достоинство дарующего и принимающего. Признание достоинства человеческой личности включает в себя признание достоинства супружеского союза и передачи человеческой жизни во всех измерениях. В этом отношении законное желание иметь ребенка не может превратиться в «право на ребенка», не уважающее достоинства того самого ребенка, принимающего жизнь, как дар, без оплаты. [93]

50. Вместе с тем практика суррогатного материнства посягает на достоинство женщины, независимо от того, принуждают ли ее или она свободно принимает решение пойти на него. Оно отрывает женщину от созревающего в ней ребенка, превращая ее в простое средство достижения чужой выгоды или произвольных желаний. Суррогатное материнство во всех отношениях противоречит основополагающему достоинству любого человека и его праву на признание как человека самого по себе, а не орудия других людей.

Эвтаназия и содействие суициду

51. Существует особый вид посягательства на человеческое достоинство, молчаливый, но получающий все большее распространение. Его отличительная черта — использование ошибочных представлений о человеческом достоинстве, которые обращают против самой жизни. Такое заблуждение, все более распространенное, выходит на свет, когда речь заходит об эвтаназии. Например, законы, признающие возможность эвтаназии или содействия в самоубийстве, порой обозначаются как «законы о достойной смерти» (“death with dignity acts”). Существует мнение, что эвтаназия или содействие суициду совместимы с уважением достоинства человеческой личности. Перед лицом этого факта следует решительно подчеркнуть, что страдания не лишают больного его внутреннего неотъемлемого достоинства, но могут дать возможность для укрепления взаимной дружбы и большего осознания ценности каждой личности для всего человечества.

52. Конечно же, достоинство больного в тяжелом или терминальном состоянии требует от всех людей соответствующих адекватных и необходимых усилий, чтобы облегчить его страдания благодаря паллиативному уходу и избеганию агрессивной терапии и непропорционального медицинского вмешательства. Такой уход соответствует «непреходящей обязанности понимания нужд больного: потребности в уходе, облегчения боли, потребностей эмоциональных, чувственных и духовных». [94] Но это усилие полностью отлично — и противоположно — решению прекратить свою жизнь или жизнь другого человека под бременем страданий. Человеческая жизнь, даже в скорбном состоянии, обладает достоинством, которое всегда надлежит уважать, его нельзя утратить и уважение к нему безусловно. Нет условий, при отсутствии которых человеческая жизнь теряет достоинство и, значит, может быть прекращена: «Жизнь обладает теми же самыми достоинством и ценностью для каждого человека: жизнь другого нужно уважать точно так же, как и собственное существование». [95] Таким образом, помощь самоубийце в попытке лишить себя жизни — это объективное преступление против достоинства человека, просящего об этом, даже если тем самым мы выполняем желание самоубийцы: «Мы должны сопровождать умирающего, но не провоцировать смерть или помогать любой форме самоубийства. Я напоминаю, что приоритетом должны оставаться право на медицинскую помощь и уход для всех, чтобы особенно самые слабые, старики и больные, не были отвергнуты. Человек имеет право на жизнь, а не на смерть, ее надо принимать, а не организовывать. Этот этический принцип касается всех, не только христиан и верующих». [96] Как мы уже указывали, достоинство каждого человека, независимо от его слабости и страдания, означает достоинство всех людей.

Положение лиц с ограниченными возможностями

53. Критерий проверки подлинного внимания к достоинству каждого индивидуума — это, очевидно, помощь тем, кому труднее всего. Увы, наше время не отличается такой заботой, на самом деле навязывается культура отбросов. [97] Нужно уделять особое внимание и заботу тем, кто переживает физические или психические ограничения, чтобы противостоять этой тенденции. Это состояние полного бессилия, [98] столь актуальное в евангельских рассказах, повсеместно ставит вопрос о том, что же значит быть человеком, начиная с состояния неполноценности или инвалидности. Вопрос человеческого несовершенства также влечет за собой ясные социокультурные последствия, особенно когда в некоторых культурах инвалидов порой маргинализируют, если не прямо притесняют или относятся к ним как к настоящим «отбросам». На деле любое человеческое существо, в каком бы уязвимом положении оно не оказалось, обладает достоинством просто потому, что Бог любит и желает его. По этим причинам следует, насколько возможно, поощрять включенность и активное участие в общественной и церковной жизни всех тех, кто в той или иной степени отмечен слабостью или инвалидностью. [99]

54. В более широкой перспективе нужно припомнить, что «любовь, сердцевина политики, всегда отдает предпочтение самым последним среди людей, и она стоит за каждым действием, направленным на их благо. […] Для заботы о слабых нужны сила и нежность, борьба и щедрость, вопреки предпочтению функционального и частного, неизбежно ведущему к “культуре отбросов”. […] Это значит взять на себя ответственность за настоящее в самом маргинальном и тревожном его проявлении и облечь его достоинством. Здесь — большое поле для работы, потому что “все должно быть сделано для защиты человека и его достоинства”». [100]

Гендерная теория

55. Церковь прежде всего желает «подчеркнуть, что нужно уважать достоинство и принимать с уважением любую личность, независимо от ее сексуальной ориентации, стараясь избегать “всякого проявления несправедливой дискриминации” и особенно каких бы то ни было форм агрессии и насилия». [101] По этой причине нужно осудить, как противоречащий человеческому достоинству факт, что в некоторых местах люди подвергаются тюремному заключению, пыткам и даже лишаются блага жизни только из-за своей сексуальной ориентации.

56. В то же время Церковь подчеркивает критические вопросы, содержащиеся в гендерной теории. Папа Франциск напоминает нам: «Без уважения прав человека согласно с простыми, но ясными формулировками Всеобщей Декларации прав человека, семидесятипятилетие которой мы недавно отмечали, нет пути к миру. Это очевидно разумные и общепринятые принципы. Увы, в последние десятилетия предпринимались попытки ввести новые права, не полностью соответствующие изначально определенным и не всегда приемлемые, что положило начало идеологической колонизации, где главную роль играет гендерная теория. Она чрезвычайно опасна, отменяя различия под предлогом всеобщего равенства». [102]

57. В отношении гендерной теории, о чьей научной согласованности ведутся многочисленные дискуссии в экспертном сообществе, Церковь напоминает, что человеческая жизнь во всех ее проявлениях, физических и духовных, — это дар Божий. Его надо с благодарностью принять и отдать на служение добру. Желание самим распоряжаться собой в соответствии с гендерной теорией, независимо от основополагающей истины о том, что жизнь — это дар, означает поддаться древнейшему человеческому искушению стать как Бог и соперничать с истинным Богом любви, открывшимся в Евангелии.

58. Еще один аспект гендерной теории связан с отрицанием величайшего возможного отличия между живыми существами — сексуального. Это основополагающее различие не только величайшее из тех, что можно себе представить, но еще и прекраснейшее и мощнейшее. В союзе мужчины и женщины оно достигает восхитительной взаимности и становится источником чуда, неизменно нас удивляющего — прихода в мир новых живых существ.

59. В этом смысле уважение к собственному телу и телам других людей играет ключевую роль перед лицом требования новых прав, продвигаемого гендерной теорией. Эта идеология «стремится к обществу без половых различий, опустошает антропологический базис семьи».[103] Становится недопустимым, что «некоторые идеологии такого типа, претендуя на ответ на определенные, порой понятные, ожидания, стремятся навязать себя в качестве единственного мировоззрения, определяющего, в том числе, воспитание детей. Нельзя игнорировать, что “биологический пол [sex] и социокультурная роль пола [gender] могут различаться, но не разделяться”». [104] Поэтому следует отвергнуть все попытки затемнить неустранимые сексуальные различия между мужчиной и женщиной: «Мы не можем отделить мужское и женское начала от творения Божия, предшествующего всем нашим решениям и опыту, и что в этих началах присутствуют биологические элементы, которые невозможно игнорировать». [105] Лишь признав и приняв это различие во взаимности, человек может в полноте открыть самого себя, свое достоинство и идентичность.

Смена пола

60. Достоинство тела нельзя расценивать ниже достоинства личности в целом. Катехизис Католической Церкви прямо приглашает признать: «Тело человека участвует в достоинстве “образа Божия”». [106] Нужно помнить об этой истине, особенно когда речь идет о смене пола. На самом деле, человеческое существо неразделимо, и тело — живое жилище, где развивает и проявляет себя средоточие души, в том числе в сети межчеловеческих связей. Составляя существо человека, душа и тело участвуют в достоинстве, присущем каждому человеку. [107] В этом отношении нужно напомнить, что человеческое тело участвует в достоинстве личности, ведь оно одарено особым смыслом, в частности, в отношении его сексуальности. [108] И в теле, действительно, каждая личность узнает себя — рожденного другими, при помощи тела мужчина и женщина могут установить отношения любви, стать способными порождать другие личности. Говоря о необходимости уважать естественный порядок вещей в человеческой личности, Папа Франциск учит: «Творение предшествует нам, и следует принимать его как дар. Одновременно мы призваны хранить нашу человечность, что, в первую очередь, значит принимать и уважать ее такой, какой она сотворена». [109] Следовательно, любое медицинское вмешательство для смены пола, как правило, несет риск, угрожающий исключительному достоинству, получаемому личностью с момента зачатия. Это не исключает возможности оказания медицинской помощи для устранения генитальных аномалий лицу, уже страдающему аномалиями, проявившимися при рождении или развившимися позже. В этом случае операция не является сменой пола в изложенном нами значении.

Цифровое насилие

61. Прогресс цифровых технологий, хотя и предоставляющий много возможностей укрепления человеческого достоинства, все более склоняется к созданию мира, где ширятся эксплуатация, изоляция и насилие, которые могут посягать на достоинство человеческой личности. Как просто при помощи этих средств угрожать доброму имени человека, используя дезинформацию и клевету. По этому вопросу Папа Франциск подчеркивает: «Нездорово путать общение с простым виртуальным контактом. Фактически, “цифровая среда — это также территория одиночества, манипуляций, эксплуатации и насилия, вплоть до крайнего случая — даркнета. Цифровые средства коммуникации могут подвергать людей риску зависимости, изоляции и постепенной потери контакта с реальностью, препятствуя развитию подлинных межличностных отношений. Через социальные сети распространяются новые формы насилия, такие как интернет-травля. Кроме того, интернет — это также канал по распространению порнографии и эксплуатации людей в сексуальных целях или же через азартные игры”». [110] И, парадоксально, чем более возрастают возможности соединения в этой сфере, тем больше людей оказываются изолированными и беднеют в межличностных отношениях: «В цифровой коммуникации стремятся все показать, на каждого устремлены взгляды, которые все выискивают, обнажают и разглашают, часто анонимно. Уважение к другому человеку разрушается, и, таким образом, отстраняя человека, игнорируя его и держа на расстоянии, можно в то же время без всякого стыда вторгаться в каждый уголок его жизни». [111] Эти тенденции представляют собой темную сторону цифрового прогресса.

62. В этой перспективе, если технология должна служить человеческому достоинству, а не вредить ему, и должна содействовать миру, а не насилию, человеческое сообщество должно проявлять инициативу и реагировать на эти тенденции, уважая человеческое достоинство и способствуя добру: «В глобальном мире “средства коммуникации могут помочь нам почувствовать себя ближе друг к другу и по-новому ощутить единство человеческой семьи, что побуждает к солидарности и к серьезным усилиям ради более достойной жизни. […] В этом они могут нам помочь особенно сегодня, когда сети человеческого общения достигли неслыханных масштабов. В особенности же расширяет наши возможности Интернет — он позволяет встречаться и проявлять солидарность со всеми, и это хорошо, это дар Божий”. Однако постоянно надо проверять, ведут ли нас сегодняшние формы коммуникации к великодушному общению, искреннему поиску полной истины, служению, приближают ли к самым отверженным, побуждают ли созидать общее благо». [112]

Заключение

63. В семьдесят пятую годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека (1948) Папа Франциск вновь подтвердил, что этот документ «словно главная дорога, по которой сделано много шагов вперед, но многих еще недостает, а порой, увы, шаги делаются назад. Приверженности правам человека нет конца! В этом отношении я рядом со всеми теми, кто без объявлений, в конкретной повседневной жизни, борются и лично расплачиваются за защиту прав тех, кого не принимают во внимание». [113]

64. В этом духе, публикуя настоящую Декларацию, Церковь усердно призывает, чтобы уважение достоинства человеческой личности, несмотря на обстоятельства, находилось в центре приверженности общему благу и в центре любой юридической системы. Уважение достоинства каждого и всех, действительно, — незаменимое основание существования любого общества, основанного на справедливом праве, а не силе власти. Признание человеческого достоинства — основа для соблюдения основных прав человека, предвестника и основы любого цивилизованного сосуществования. [114]

65. Каждый отдельный человек и одновременно каждое человеческое сообщество несут ответственность за конкретное и эффективное осознание человеческого достоинства. Задача государств — не только его защищать, но и гарантировать необходимые условия для его расцвета, заботясь о комплексном развитии человеческой личности: «В политической деятельности надо помнить, что, “невзирая ни на какую видимость, каждый безмерно священ и заслуживает нашего расположения и нашей самоотдачи”». [115]

66. Также сегодня перед лицом стольких посягательств на человеческое достоинство, серьезно угрожающих будущему человечества, Церковь призывает подчеркивать достоинство каждого человека, независимо от его физических, психических, культурных, социальных и религиозных качеств. Она движима надеждой, уверена в мощи Христа Воскресшего, в полноте открывшего интегральное достоинство каждого мужчины и каждой женщины. Эта уверенность становится призывом в словах Папы Франциска: «Каждого человека в этом мире я прошу не забывать об этом достоинстве, которое никто не вправе отнять». [116]

Верховный Понтифик Франциск дня 25 марта 2024 года на аудиенции одобрил данную Декларацию, решение по которой было принято на ординарном заседании данной Дикастерии дня 28 февраля 2024, и распорядился об ее публикации.

Рим, резиденция Дикастерии Вероучения, 2 апреля 2024 года.

Виктор Мануэль кардинал Фернандес

Префект

Монс. Армандо Маттео

Секретарь Доктринальной секции

Ex Audientia Die 25.03.2024

Franciscus

