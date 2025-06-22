Папа Лев XIV после молитвы Angelus: «Человечество взывает и молит о мире»

В полдень 22 июня после чтения молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец констатировал, что с Ближнего Востока, особенно из Ирана продолжают поступать тревожные известия.

В этом драматическом сценарии, который включает Израиль и Палестину, есть риск того, что страдания мирного населения могут оказаться забытыми, особенно в Газе и на других территориях, где острая необходимость в адекватной гуманитарной помощи становится всё более насущной. «Сегодня, как никогда прежде, человечество взывает и молит о мире», – подчеркнул Лев XIV:

«Этот крик требует ответственности и разума, и его нельзя заглушить грохотом оружия и риторическими фразами, разжигающими конфликт. Каждый член международного сообщества несёт моральную ответственность: остановить трагедию войны, прежде чем она превратится в непоправимую пропасть. Не существует “далёких” конфликтов, когда речь идёт о человеческом достоинстве».

Война не решает проблем, наоборот, она их усугубляет и оставляет глубокие раны в истории народов, на заживление которых уходят поколения, продолжил Папа:

«Никакая вооружённая победа не сможет компенсировать боль матерей, страх детей, украденное будущее. Пусть дипломатия заставит замолчать оружие! Пусть народы созидают своё будущее делами мира, а не насилием и кровопролитными конфликтами!»



Источник: русская служба Vatican News