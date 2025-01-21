«Документ следует учению Католической Церкви». Митрополит Павел Пецци — об отношении Ватикана к сексуальным меньшинствам

Архиепископ-митрополит Павел Пецци в разговоре с изданием «Коммерсантъ» разъяснил поправки в рекомендации по подготовке священников в церкви в Италии. Напомним, 9 января Reuters сообщил, что Ватикан якобы разрешил открытым гомосексуалам поступать в семинарии и становиться священниками. По словам иерарха, это не соответствует действительности — Католическая Церковь не может принимать в семинарию и допускать в священный сан тех, кто практикует гомосексуальные отношения, имеет «глубоко укорененные гомосексуальные наклонности или поддерживает так называемую гей-культуру». Подробности — в авторской колонке архиепископа Павла для «Ъ».

В ленте новостей в последние дни трудно было не заметить сообщения со ссылкой на агентство Reuters, заголовки которых утверждают, что «Ватикан разрешил открытым геям становиться священниками». Такое пристальное внимание показывает, что Католическая Церковь, казалось бы, далекая от жизни большинства россиян, не только вызывает большой интерес, но и воспринимается как эталон или по меньшей мере как критерий нравственного и духовного состояния мира — здесь было бы неверно сказать «западного мира», поскольку большинство из почти полутора миллиардов католиков живет как раз в странах Глобального Юга и именно здесь католическая церковь развивается наиболее динамично. Речь идет не о том, чтобы оправдываться, а о том, чтобы дать читателям возможность сформировать адекватное представление о нашей церкви, и я благодарен газете «Коммерсантъ» за такую возможность.

Прежде всего, нужно прямо сказать, что информация, которую множество информационных агентств повторили вслед за Reuters, не соответствует действительности.

Из этих новостей — по крайней мере их заголовков, формирующих представление о сути вопроса,— можно сделать сразу несколько неверных выводов: во-первых, что будто бы речь идет о каком-то особом решении Ватикана, касающемся всей католической церкви; во-вторых, что это решение посвящено конкретно теме гомосексуальности; и, в-третьих, что в этом решении есть нечто принципиально новое, что противоречит традиционному учению церкви по этому вопросу.

Все три эти позиции неверны.

Во-первых, речь идет о документе Конференции епископов Италии (CEI), который касается исключительно этой страны и никак не влияет на католиков, например, в России.

Во-вторых, в этом документе, который называется «Подготовка священников в церкви в Италии. Рекомендации и нормы для семинарий», только один из 119 пунктов (44-й) касается вопроса гомосексуальности, то есть в общем контексте вопрос этот носит, скажем прямо, маргинальный характер.

Наконец, в-третьих, этот пункт сразу же подчеркивает неизменную позицию церкви по этому вопросу: «Что касается людей с гомосексуальными наклонностями, либо намеренных поступить в семинарии, либо обнаруживающих эту ситуацию в процессе обучения, то в соответствии со своим учительством церковь, при всем глубоком уважении к этим людям, не может принимать в семинарию и допускать в священный сан тех, кто практикует гомосексуальные отношения, имеет глубоко укорененные гомосексуальные наклонности или поддерживает так называемую гей-культуру. Вышеупомянутые люди оказываются, по сути, в ситуации, которая серьезно препятствует им строить правильные отношения с мужчинами и женщинами».

Все перечисленные качества, собственно, и составляют идентичность человека, которого можно назвать «открытым геем».

Очевидно, что этот документ следует учению католической церкви, как оно изложено в ее Катехизисе: «Опираясь на Священное Писание, представляющее гомосексуальные действия как тяжкую форму разврата, Предание неизменно объявляет гомосексуальные акты безусловно беззаконными (с точки зрения божественного и естественного закона, а не гражданских законов.— П. П.) Ни в коем случае они не могут быть одобрены».

Далее в документе следует пассаж, который мог вызвать неверное понимание. Он звучит следующим образом: «Что касается гомосексуальных наклонностей, то в процессе подготовки уместно также не сводить распознавание только к этому аспекту, но, как и для любого кандидата, понять их значение в общей картине личности молодого человека, чтобы, узнавая и интегрируя цели, присущие человеческому и священническому призванию, он мог бы достичь общей гармонии».

Специфический язык, которым пишутся такие документы, не рассчитан на поверхностное прочтение.

О чем идет речь? О том, в частности, что у молодых людей, поступающих в семинарию, могут быть незрелые представления о сексуальной сфере: наличие, например, каких-то гомосексуальных фантазий или даже опыта, которые могут быть непроизвольными и даже недобровольными, следствием дурного влияния и пропаганды, могут привести их к заключению, что они обречены навсегда быть заложниками своей «ориентации». Объективно это очень часто не так. С духовной точки зрения это искушение, которое нужно преодолеть. Если же преодолеть не удается, нужно отказаться от намерения поступать в семинарию и быть священником. И это должно быть сделано на предварительном этапе распознавания призвания к священству, еще до поступления в семинарию.

Разумеется, практика не всегда соответствует теории. Известно, что ввиду сокращения кандидатов к священству во многих странах, в частности в Италии, руководство семинарии бывает склонно закрывать глаза на личностные проблемы кандидатов, в том числе на их гомосексуальные наклонности. Ранее в прошлом году во время встречи с итальянскими епископами Папа Франциск в очень резких выражениях назвал такой подход неприемлемым, что вызвало волну критики в его адрес со стороны светских медиа.

При этом мне хотелось бы обратить внимание на то, что этот запрет на принятие в семинарию и священство людей с ярко выраженной гомосексуальной ориентацией сопровождается словами «при всем глубоком уважении к этим людям».

И это не просто формула вежливости. Как подчеркивает Катехизис католической церкви, «немалое число мужчин и женщин имеют глубоко укорененную тенденцию к гомосексуализму. Эта наклонность, объективно неупорядоченная, для большинства из них является трудным испытанием. Надо избегать по отношению к ним всякого проявления несправедливой дискриминации».

Другими словами, гомосексуальные наклонности — это частный случай хрупкости человеческой природы, страдающей, как верят все христиане, от последствий грехопадения и индивидуальных грехов людей, но которая может быть исцелена через обращение к Богу в покаянии и отказ от своеволия. В этом смысле, продолжает Катехизис, такие люди ничем не отличаются от всех остальных людей, которым приходится иметь дело с теми или иными греховными искушениями. «Благодаря добродетелям самообладания, воспитывающим внутреннюю свободу, иногда с помощью бескорыстной дружбы, молитвы и благодати таинств, эти люди могут и должны постепенно и решительно приближаться к христианскому совершенству».



Автор — архиепископ Павел Пецци, доктор богословия, председатель Конференции католических епископов России, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве

Источник: kommersant.ru

(Фото Ольги Дубягиной)