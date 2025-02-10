Папа: армии должны использоваться только для законной защиты (+ ФОТО)

9 февраля, в конце Святой Мессы Юбилея военнослужащих, сотрудников сил правопорядка и служб безопасности, Папа Франциск сердечно приветствовал участников богослужения на площади Святого Петра и военнослужащих во всем мире, а также поблагодарил за пастырское служение военных капелланов, передает Vatican News.

Епископ Рима напомнил учительство Церкви, процитировав пастырскую конституцию Второго Ватиканского собора Gaudium et spes, которая гласит: «Те же, кто посвящает себя служению родине в рядах армии, пусть считают себя служителями безопасности и свободы народов. Верно исполняя свой долг, они способствуют утверждению мира».

Вооруженные силы «должны использоваться исключительно в целях самообороны, а не для установления господства над другими народами, с обязательным соблюдением международных конвенций о конфликтах и, прежде всего, проявляя священное уважение к жизни и творению», – подчеркнул Папа.

Предваряя чтение богородичной молитвы «Ангел Господень», Епископ Рима в очередной раз призвал верующих молиться о мире в Украине, Палестине, Израиле и на всем Ближнем Востоке, в Мьянме, Киву (Демократическая Республика Конго) и Судане.

«Да умолкнут повсюду орудия и да будет услышан крик народов, молящих о мире!» – сказал Папа, вверяя молитвы Церкви заступничеству Пресвятой Девы Марии, Царицы мира.