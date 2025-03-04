«Конец света?»: послание Папы Франциска Академии защиты жизни

«Конец света? Кризисы, ответственность и надежды»: эту тему Папская академия защиты жизни выбрала для очередной пленарной ассамблеи, к которой Святейший Отец обращается с особым посланием. Папа подписал его 26 февраля, находясь в больнице.

В центре обсуждений пленарной ассамблеи – «поликризис», с особым вниманием к сферам интереса Папской академии, а именно исследованиям в области жизни, здоровья и медицины и о необходимости основательных общественных перемен.

«Если мы серьезно не проанализируем наше глубокое сопротивление переменам, как личности и как общество, то мы будем продолжать делать то, что делали в других кризисах, в том числе недавних. Подумаем о пандемии ковида: можно сказать, мы его потратили впустую, а ведь могли бы больше потрудиться над преобразованием совести и социальных практик».

Папа отмечает, что для глубоких перемен необходимо умение слушать: это ключевое понятие в синодальном процессе, который запустила Церковь и который в настоящее время находится на стадии актуализации, напоминает Святейший Отец.

Истолкование мира и его развития, со всеми его беспрецедентными явлениями, «может принести нам знаки надежды», в поисках которых мы, как паломники, странствуем во время нынешнего Юбилейного года:

«Надежда – это основная позиция, поддерживающая нас в пути. Она заключается не в безропотном ожидании, но в дерзновенном стремлении к настоящей жизни, которая ведет за пределы узкого индивидуального периметра».

Папа подчеркивает важность «общинного измерения надежды» перед лицом сложного кризиса планетарных масштабов, требующего глобальных инструментов. Папа с сожалением констатирует «постепенную утрату значимости международных организаций, которые были подорваны близорукими позициями, продиктованными частными и национальными интересами». В противовес этому необходимо продвигать более эффективные всемирные организации, наделенные авторитетом, чтобы гарантировать общее благо на мировом уровне, искоренение голода и нищеты и надежную защиту основных прав человека. Таким образом может утвердиться мультилатерализм, не зависящий от сиюминутных политических интересов горстки людей, но стабильный во времени. «Речь идет о безотлагательной задачей, касающейся всего человечества», — подчеркивает Папа Франциск.



Источник: русская служба Vatican News