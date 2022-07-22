Pro et Contra: передача икон из музеев в храмы (к возникшей полемике о «Троице Ветхозаветной»)

В минувшие выходные всемирно известную икону «Троица» кисти Андрея Рублева привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Впервые после 1929 года этот образ покинул Третьяковскую галерею (если не считать периода эвакуации в годы Великой Отечественной войны). Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры 17 и 18 июля. Как уточнили в галерее, прошение об отправке иконы поступило от руководства РПЦ и было удовлетворено после «всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой».

Позднее в пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что икона «Троица» уже вернулась из Троице-Сергиевой лавры обратно, однако отметили, что сроки возвращения иконы в постоянную экспозицию будут определены после ее детального обследования реставраторами. В свою очередь глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал прецедентом передачу рублевской иконы в Троице-Сергиеву лавру и предложил обдумать механизм передачи храмам святых образов.

«Троица», написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают исследователи, достоверно принадлежат ему.

А ещё 17 июля в церковных календарях у православных и русских католиков – это день памяти преподобного Андрея Рублёва.

***

Художница, иконописец и преподаватель Московского Академического художественного училища Татьяна Валериус присоединилась к недавно развернувшейся общественной дискуссии на тему: возможна ли передача святых образов из музеев в храмы, и высказала в форме вопросов и ответов свое личное мнение профессионала.

Дорогие, я не уверена, что среди моих друзей есть кто-то, кому нужно такие вещи объяснять, поэтому заранее прошу прощения. Но я точно знаю, что здесь есть подростки и студенты, которым пока не всё понятно в ситуации. И что среди моих вполне сведущих взрослых друзей много таких, кто от гнева не находит слов. А значит, не может конструктивно возразить в бессмысленных и беспощадных сетевых спорах. Поэтому попробую написать, по возможности подробно, понятно и хладнокровно.

1. Кто я такая, чтобы обо всём этом судить?

____

— Я художница, в том числе занималась иконописью, то есть хорошо знаю технологию. Преподаватель истории искусств, в том числе иконописи. Выросла в семье художников и искусствоведов.

Православная, воцерковлённая христианка, привыкшая именно к нашему восточному обряду, то есть к длительным службам, свечам и кадилам.

2. Какова моя позиция в данном вопросе?

____

— Считаю, что икону не следовало трогать, хотя это (искренне!) ощущается многими людьми как потеря удивительной, уникальной возможности.

3. Каковы аргументы за и против?

____

а) аргументы ЗА перемещение иконы:

— Верующий человек чувствует огромное благоговение перед чудом Рублёвской Троицы. Конечно, хочет молиться перед ней, а не только смотреть.

Может ли он молиться в галерее?

…Безусловно; я, лично, могу. Но, конечно, в храме молиться намного легче. Молитва за Литургией — не то же самое, что личная индивидуальная молитва. И потом, это всегда очень интимный процесс: ты можешь расплакаться, тебе, может быть, хочется встать на колени; твоё выражение лица может казаться странным и глупым другим посетителям галереи… кого-то это не беспокоит нисколько, а кому-то хочется, чтобы вокруг было место молитвы, а не светское официальное пространство.

Это как объясняться в любви в приёмной директора школы. Бывает, конечно, и так, но…. Ну, такое. Не очень, если честно.

— Можно ли заменить икону копией?

…Вопреки вполне разумным словам многих моих друзей, что современные копии и от оригинала-то не отличишь, я, например, считаю, что копия не заменяет оригинала. Репродукция — да, пожалуй, до какой-то степени…

Но это всё, конечно, дело вкуса.

Тут невозможно спорить: кому-то да, кому-то нет.

Важно, что преп. Андрей Рублёв, иконописец, причислен к лику святых. Мы имеем дело с артефактом, созданным руками святого, в глубокой молитве. Это невозможно не учитывать. Копия таким качеством не обладает.

Поэтому я понимаю людей, которые не удовлетворятся никакой копией.

_

б) аргументы против:

— Возможность помолиться перед этой иконой в условиях храма уже давно существует. Один раз в год её под чутким наблюдением реставраторов переносят в специальный храм при Третьяковской галерее, там соблюдаются все необходимые условия. И живопись в безопасности, и молящимся хорошо.

…И что мы видим? Что не так уж много людей пользуется этой возможностью. Никаких особых «ликующих толп», увы.

— Но если можно перенести икону в храм св.Николая в Толмачах, то почему нельзя в Лавру?

…Совсем другое расстояние, другие условия транспортировки.

Представьте себе человека, у которого (не дай Бог, конечно) переломаны конечности, кожа покрыта ранами и ожогами, отслаивается; каждое лёгкое движение причиняет боль. Именно в таком состоянии находится икона, аналогия достаточно точная. Доски («кости») отходят друг от друга, непрочно соединены, а красочный слой («кожа») при малейшем движении от них отслаивается…

Даже если мы очень скучаем и хотим видеть такого пациента — можно ли его везти в другой город? Допустим, даже в специально оборудованном реанимобиле. Не возникнет ли у нас разумный вопрос: ЗАЧЕМ? МОЖЕТ, НЕ НУЖНО?? В соседнюю палату — ещё куда ни шло. Но пока не существует технологии, позволяющей переместить предмет на расстояние нескольких десятков километров, ни разу не встряхнув его.

— Не может быть, чтобы икона действительно находилась в таком плачевном состоянии!

…Увы, это так. Хранители и реставраторы Третьяковки неоднократно говорили, писали, предупреждали. Тексты все есть в открытом доступе.

— Почему же её не «починят»??

…Потому что в прошлые столетия, когда «чинить» ещё толком не умели, было сделано несколько очень неудачных попыток, и теперь никто не знает, как исправить последствия.

— А как же вот на Западе, где иконы продолжают висеть в храмах, для которых изначально написаны, решается эта проблема?

…На Западе богослужение уже давно изменилось: они не жгут такого количества свечей (или вообще не жгут), гораздо меньше кадят.

Там вовремя озаботились оборудованием, которое помогает обеспечить сохранность иконам. И там уже в XV веке применялись другие технологии подготовки основы, в частности, досок; другие способы сохранения красочного слоя.

При всём том, на Западе тоже не всё гладко с сохранностью этих памятников, не обошлось без потерь!

— Если мы верим в Бога, почему мы не верим в чудо? Разве Господь не сохранит для нас эту икону чудесным образом?

… Может и сохранить, Он всё может. Только Он нам этого не обещал. Помните, как в Евангелии дьявол, искушая Иисуса, предлагает Ему спрыгнуть с крыши, потому что ведь Бог-Отец всё равно, конечно, сохранит Его. Что отвечает Иисус? «Не испытывай Бога».

Не проверяй, не надо. Это пустое баловство.

— Но ведь икона изначально принадлежала Церкви, отнята у неё незаконно во время революции. Разве не справедливо будет дать законному владельцу решить, что с ней делать?

…Когда речь идёт о человеке, иногда его близкие не могут правильно решить, как спасти ему жизнь, сохранить здоровье. Тут нужно слушать специалистов, врачей. Великие произведения искусства обладают отчасти похожим статусом: когда им совсем плохо, слушать нужно не владельца, а реставраторов. До революции в Троице-Сергиевой лавре эта икона находилась под окладом и многочисленными записями-поновлениями; вышло так, что только реставрация 1918 года вновь открыла ту икону, какой она была в XV-XVI веках. Так что по факту получается, что это именно искусствоведы, хранители и реставраторы дали возможность людям увидеть чудо рублёвской «Троицы».

— Много ли потеряет наша молитва от невозможности молиться именно перед этой иконой?

…Думаю, да, очень много. Но своими руками разрушая это чудо Божие, можно ведь потерять больше и омрачить свою жизнь гораздо, гораздо сильнее.

***

P.S. Дисклеймер для искусствоведов, реставраторов и хранителей:

Дорогие и глубокоуважаемые гораздо более компетентные коллеги! Обращаю внимание — текст написан для непрофессионалов. Большей частью, для подростков, студентов и простых верующих, которым непонятно и обидно, почему им не дают помолиться у такой прекрасной иконы. Аргументация, которая полемизирует с некоторыми вышеизложенными моментами, хорошо известна автору (например, что «вероятно, это не Рублев, а гениальная запись, сделанная по канве Рублева, примерно сто лет спустя» etc.). Но она не работает. Не работает потому, что сложна, требует изучения источников и осознания неоднозначности жизни…

Татьяна Валериус — выпускница МПИ (Московский Полиграфический институт, ныне Институт Графики и Искусства Книги им.Фаворского), специальность — художник-график. Обучалась иконописи в иконописной школе «Русская икона, XXI век», класс Анны Головкиной. Графический дизайнер, преподаватель дизайна, типографики, истории искусства, материальной культуры и истории орнамента. Православная христианка. Принимала участие в создании икон и храмового убранства православного храма святителя Николая в Свиднице (Польша). Ныне живёт в Ереване.

(Фото верхней миниатюры: stsl.ru)