Говорить о сроках возвращения «Троицы» Рублева в постоянную экспозицию Третьяковки пока рано — галерея

Сроки возвращения иконы «Троица» Андрея Рублева в постоянную экспозицию Третьяковской галереи будут определены после ее детального обследования реставраторами, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе галереи.

«После детального и всестороннего обследования иконы будет принято решение о сроках возвращения «Троицы» на привычное место в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Говорить о каких-то конкретных датах пока рано», — сказали в пресс-службе.

Комментируя информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что икона вернется в постоянную экспозицию галереи только в следующем году, в галерее заявили: «Нам очень жаль, что люди, не разбирающиеся в ситуации и не имеющие специального образования, пытаются привлечь к себе внимание непроверенными и необоснованными утверждениями».

Ранее в Третьяковской галерее сообщили, что икона «Троица» Андрея Рублева вернулась из Троице-Сергиевой лавры в галерею. Видимых признаков ухудшения состояния не выявлено.

В минувшие выходные впервые после Октябрьской революции «Троицу» привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры 17 и 18 июля.

В Третьяковке тогда же отметили, что транспортировка была проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, а в лавре икона была помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживала привычный для нее климат. Как уточнили в галерее, прошение об отправке иконы поступило от руководства РПЦ и было удовлетворено после «всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой».

«Троица», написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.



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