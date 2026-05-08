Поздравление Патриарха Кирилла Папе Льву XIV с годовщиной избрания на престол Римско-Католической Церкви

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Льва XIV с годовщиной избрания на престол Римско-Католической Церкви.

Его Святейшеству, Святейшему Льву XIV, Папе Римскому



Ваше Святейшество!

Сердечно поздравляю Вас с годовщиной избрания на престол Римских понтификов.

Совершая высокое и ответственное служение Предстоятеля Римско-Католической Церкви, Вы стремитесь утверждать свою паству в верности евангельским ценностям. Ваше слово веско и авторитетно для представителей самых различных религий и мировоззрений.

Общность наших подходов к современным вызовам агрессивного секуляризма вселяет надежду на то, что при Вашем участии отношения между Русской Православной и Римско-Католической Церквами будут и далее развиваться в направлении совместного христианского свидетельства.

В сей знаменательный день молитвенно желаю Вашему Святейшеству крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении, дабы Вы, по слову апостола, были тверды, непоколебимы и всегда преуспевали в деле Господнем (1 Кор. 15:58).

С любовью во Христе,



+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Источник: Patriarchia.ru