AFP: комитет по культурному наследию Франции одобрил замену витражей в Нотр-Даме

Комитет по национальному наследию и архитектуре (CNPA) Франции, долгое время выступавший против замены витражей в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) на современные, поддержал инициативу. Об этом сообщила в X министр культуры Франции Рашида Дати.

«Комитет единогласно выступил за реставрацию витражей [архитектора] Виолле-ле-Дюка, которые будут сняты, и их выставку в отведенном для этого месте. Я прослежу за этим», — написала министр.

Как уточняет Agence France-Presse, хотя комиссия является консультативным органом, ее решение фактически дает «зеленый свет» инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона и архиепископа Парижа Лорана Ульриха, которые хотят «оставить современный след» в отреставрированном после пожара соборе. Ожидается, что новые витражи должны быть готовы к концу 2026 года. Их установят в шести из семи окон южного бокового нефа со стороны Сены.

В декабре 2024 года Елисейский дворец сообщил о завершении конкурса, в котором приняли участие работы 110 художников, предлагавших свои варианты для новых витражей. Победителем стала французская художница Клэр Табуре, которая планирует создать витражи совместно с ателье Simon-Marq. Бюджет проекта должен составить €4 млн.

Отмечается, что проект оценивался с точки зрения «высоких стандартов, предъявляемых к собору» в вопросах качества художественного исполнения и «архитектурной интеграции» будущих витражей. В частности, новые витражи должны сочетаться с витражом, изображающим Древо Иессеево (1864), который находится в одной из часовен в том же нефе и останется на своем месте. На творение Табуре придется 5% от общей площади 120 витражей собора, создававшихся с XII по XX век.

При этом старые витражи не только не были уничтожены во время пожара 2019 года, но и были восстановлены и укреплены к открытию собора в конце прошлого года. Более того, летом 2024 года CNPA голосовала против их замены, ссылаясь на Международную хартию по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест (Венецианская Хартия) от 1964 года, которая запрещает замену хорошо сохранившихся старых элементов охраняемых объектов на новые. Тем не менее их планируется снять, чтобы затем разместить в новом «музее произведений Нотр-Дама», который расположится в соседнем здании Отель-Дье на острове Сите.



Пожар в Нотр-Даме

Возгорание в соборе произошло 15 апреля 2019 года в районе шпиля по причинам, не выясненным до сих пор. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Макрон распорядился отреставрировать собор в течение пяти лет. 7 декабря состоялась церемония торжественного открытия собора после реставрации с участием иностранных лидеров. При этом полное завершение восстановительных работ в соборе намечено на 2029-2030 годы. Общие затраты на восстановление главной церкви Парижа предварительно оцениваются в €850 млн.



Источник: ТАСС

(На фото — витраж «Бегство в Египет» в одной из капелл хора собора Парижской Богоматери)