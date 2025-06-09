Симфонии Кико Аргуэльо: музыка как проповедь

2 июня в Аудиториуме «Parco della Musica» в Риме в рамках Юбилея семей были представлены два симфонических произведения Кико Аргуэльо — «Страдание невинных», посвящённое страданиям Богородицы у Креста, и «Мессия», созданная в 2023 году в память о современных мучениках.

Концерт собрал многочисленных участников Юбилея семей — верующих из разных стран, представителей церковных движений и духовенства. Через язык красоты, способный обращаться к сердцу, музыка передавала боль, надежду и свет воскресения.

В исполнении приняли участие около 100 музыкантов и 120 хористов из Неокатехуменального пути. В зале звучали не только христианские, но и еврейские и испанские музыкальные мотивы — тонко переплетённые в единый духовный нарратив. Публика не оставалась в стороне: многие вставали и подпевали, становясь не просто слушателями, а активными участниками концерта.

Открывая концерт, Кико Аргуэльо напомнил: в мире, где развод, аборт и эвтаназия становятся нормой, именно христианская семья, по образцу Святого Семейства, призвана нести Евангелие людям. «Будущее народов рождается из семей», — отметил он, цитируя слова Папы Льва XIV, произнесённые тем же утром во время Мессы по случаю Юбилея семьи.

Исполнение симфонии оркестром (Alessandro De Luca Rapone)

Префект Департамента евангелизации архиепископ Рино Физикелла в интервью Vatican News отметил необычайный талант проповедника: «Эти симфонические произведения в первую очередь демонстрируют гениальность Кико и его многосторонние таланты: он с поразительной лёгкостью переходит от живописи к музыке, при этом прекрасно понимая, что создаёт произведение для евангелизации. <…> В евангелизации путь красоты — музыка, искусство и литература — выступает как привилегированное средство провозглашения Евангелия, которое раскрывает тайну смерти и воскресения Иисуса».

Заполненный зал во время симфонического концерта (Alessandro De Luca Rapone)

Кардинал Марк Уэлле, префект на покое Департамента по делам епископов, подчеркнул в беседе с Vatican News, что произведения обращаются к теме достоинства страдания, при этом в музыке «царит спокойствие и надежда, звучит победа Воскресшего». Он отметил, что несмотря на трагическую основу музыка не оставляет чувства уныния, а окутана гармонией и глубиной. Иерарх также отметил, что сила харизмы Неокатехуменального пути проявляется в семье, которая занимает центральное место в миссии Церкви.



Источник: русская служба Vatican News