Президент России реорганизовал Совет по взаимодействию с религиозными объединениями

Президент России Владимир Путин постановил образовать при президенте России Совет по взаимодействию с религиозными объединениями, упразднив прежний, со схожим названием. Соответствующий указ главы государства опубликован, передает ТАСС.

Решение принято для «совершенствования государственной политики в сфере взаимоотношений государства и религиозных объединений, формирования общероссийской гражданской идентичности, а также сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Состав совета в основном остался тем же, что и у прежней структуры. Документом также утверждено положение о совете.

Как указано в утвержденном списке, в состав совета вошли 28 человек, среди которых представители Администрации президента РФ, крупнейших религиозных конфессий в России, а также представители нескольких российских университетов.

Согласно положению, консультативный орган будет готовить предложения для президента по вопросам взаимодействия с религиозными объединениями и повышения духовной культуры. Он, согласно планам, должен обеспечить диалог государства с религиозными организациями, укреплять межконфессиональный мир и участвовать в рассмотрении вопросов, касающихся религиозной деятельности. Схожие задачи имел и предыдущий совет.



