Праздники Рождественского круга

Вторым по значимости, после Пасхального Жертвоприношения Иисуса, событием Священной Истории является Воплощение Бога в человеческое естество. Тайна Боговоплощения составляет содержание целого ряда литургических празднеств, которые мы называем «праздниками Рождественского круга».

25 декабря. Рождество Христово

Пра-праздником христианства является Пасха, а не Рождество. Всё внимание первохристианской Церкви сосредоточивалось на тайне Смерти и Воскресения Иисуса. Также и воскресенье считалось днем Воскресшего Господа. Если и появлялась идея Бога-ребенка, то исключительно в связи с Пасхальным событием. В этом состояла существеннейшая черта древнехристианского понимания Воплощения. В нем отсутствовали столь заметные ныне идиллические мотивы, скорее можно говорить о шокирующем реализме. Показательным в этой связи можно считать богословие Воплощения, выраженное в Послании к Филиппийцам святого апостола Павла (Флп 2,6-11). Христос, существующий «в образе Божием», не стал «держаться» за свой равный Богу статус, но в Своем воплощении «истощился», «расточил Себя» (греч. кенозис), унизился и принял образ раба. Первохристианская Церковь относилась с очень большим недоверием к празднованию рождения Господа, хотя многие христианские мыслители пытались установить эту дату. Таким образом Церковь стремилась дистанцироваться от язычников, которые праздновали дни рождения многих своих богов. Вместе с тем, уже в «Апостольском Предании» автора начала III века св. Ипполита Римского рождение Иисуса на земле переживается в аспекте Его славы, Его всеобновляющей и всевозрождающей мощи. Христос-человек показан здесь как «сотаинник Бога», т.е. посвященный в ту же «духовную тайну», что и Бог Небесный. Он-то и становится ребенком.

Ныне можно с очень большой долей вероятности утверждать, что праздник Рождества Христова возник в Риме, причем первое письменное упоминание о нём датируется 336 г. Многие исследователи полагают, что праздник Рождества связан с благодарственной молитвой за победу императора Константина (первого Римского императора, покровительствовавшего христианству) над соперниками в борьбе за монарший престол. Его возникновение относят к 312 или 324 году.

Проблемой является также и то, почему днем празднования стало именно 25 декабря. Существует несколько гипотез, которые пытаются ответить на этот вопрос.

1. Первая из них считает Рождество христианизацией языческого праздника «непобедимого Солнца» (лат. Sol invictus). Праздник «рождения непобедимого Солнца» (Natale Solis Invicti) был вписан в Римский календарь по приказу императора Аврелиана (275 г.) и приобрел в Риме большую популярность. Празднование совершалось 25 декабря, когда в Риме было зимнее солнцестояние. Культ солнца был тесно связан с культом императора. Апофеозу императора и мифу о «непобедимом солнце» Церковь противопоставила почитание Христа – «Солнца Правды», не знающего заката. На установление праздника повлияла также полемика с арианами, желание подчеркнуть и литургически выразить идею единосущия Отца и Сына, сформулированную Никейским Собором. При этом, однако, не следует думать, будто имела место простая христианская «перелицовка» уже существовавшего языческого праздника. Речь шла скорее о подчеркивании определенных аспектов глубочайшего и многообразнейшего содержания христианской тайны. В этой связи достаточно вспомнить, что идея «Солнца Правды» появилась еще в ветхозаветной Книге пророка Малахии (Мал 3,20).

2. Согласно другой теории, попытки установить точную дату рождения Иисуса как раз и привели к празднованию дня 25 декабря. В древние времена считалось, что рождение и смерть великих людей должны быть синхронизированы. Поэтому и жизнь Иисуса разворачивалась в рамках двух пасхальных празденств. Христос не только умер в день Пасхи (25 марта), но и был зачат также в день Пасхи – 25 марта. Следовательно, днем Его рождения нужно считать 25 декабря. Еще один анонимный трактат, найденный среди творений св. Иоанна Златоуста, устанавливает связь между датами рождения Иисуса и Иоанна Крестителя. Зачатие Иоанна произошло во время осеннего солнцеворота, а рождение – летнего. Зачатие же Иисуса имело место шестью месяцами позже, т.е. в период весеннего солнцестояния 25 марта, а рождение – через обычные 9 месяцев, т.е. 25 декабря. Целью автора трактата было показать, как события истории нашего Спасения синхронизированы с важнейшими датами солнечного года, в чём он усматривал ещё одно доказательство действия Провидения Божия.

3. Есть и такая группа исследователей, которая усматривает корни Рождества в праздновании иудейской Хануки 25 Кислева, т.е. 25-31 декабря (праздник Хануки был установлен в честь очищения Иерусалимского храма Иудой Маккавеем и возобновления в нем богослужений; см. 2 Макк 10,1-8). В этот день зажигались многочисленные светильники и освящался Иерусалимский храм. Этот праздник был для Израиля днём национального и литургического возрождения. Рождение же Мессии было совершенным исполнением содержания этого празднования.

Вскоре после своего возникновения в Риме праздник Рождества начал своё путешествие на Восток. В Каппадокии он был принят в 370-378 гг., в Антиохии – в 386 г. (об этом мы узнаем из проповеди св. Иоанна Златоуста в день памяти мученика Филогония), в Египте – в 430 г., а в следующем столетии – и в Палестине. Лишь Армянская Церковь не приняла отдельного празднования Рождества и 6 января отмечает сразу три тайны из жизни Христа: Его рождение, поклонение волхвов и Его Крещение.

Согласно очень древней традиции, в латинском обряде празднование Рождества начиналось Вигилией (Навечерием), по-латыни «бодрствованием», «бдением», которым открывался круг рождественских богослужений. Ночное бдение открывается торжественным Возвещением Рождества, по аналогии с Возвещением Пасхи (Exsultet).

В настоящее время Римский Миссал предусматривает служение четырех Месс:

— вечерняя Месса Вигилии;

— Месса в полночь;

— Месса на рассвете;

— дневная Месса.

Средневековые мистики видели в рождественских Мессах указания на «троякое Рождество Иисуса»: от Отца в небе, от Марии на земле и в сердце верующих силою благодати.

Огромная популярность, которой пользовался праздник Рождества, способствовала продолжению торжеств на восемь дней. Это явление называется октавой, что означает полноту и вхождение в новое измерение – вечность. Октава является образом вечности. Первоначально лишь Пасха имела октаву. Празднование Рождества продолжалось только один день. Однако, начиная с V века, празднование распространяется на последующие дни и включает в себя воспоминания Святого Первомученика Стефана, апостола Иоанна, Младенцев Вифлеемских, а на Востоке – также апостолов Петра и Павла. Октава окончательно складывается в VI веке, причём её последний день имел выраженный Богородичный характер. Некоторые исследователи считают его «первым Богородичным праздником Римской литургии». На Востоке таким же «Богородичным днем» был день, следующий за Рождеством (ныне в Православном календаре он называется «Собор Пресвятой Богородицы»).

В то же время, 1 января (последний день октавы) на Востоке, а также в испанской и галльской литургии, совершалось празднование Обрезания Господня. В Риме этот праздник появился на рубеже XIII/XIV веков. Лишь литургическая реформа 1969 г. вернула рождественской октаве её первоначальный характер. Первый день января ныне именуется «Октавой Рождества Христова, торжеством Святой Марии Матери Божией». Исторически введение октавы Рождества было связано с противодействием Церкви празднованию Нового года, выпадавшему на 1 января после реформы календаря, произведенной Юлием Цезарем.

Знаменательно, что с давних времен празднование Рождества сопровождалось почитанием памяти различных святых – «сотоварищей Христа» (лат. comites Christi) – свидетелей и участников «чудесного обмена» (св. Афанасий: «Бог стал человеком, чтобы мы обожились»).

26 декабря. Святого Стефана Первомученика

Начало почитания восходит к IV веку, культ возник на Востоке. Рождество Иисуса и рождение для вечной жизни Стефана, казнённого за исповедание Христа (см. Деян 6,8-15; 7,54-60), гармонируют между собой. Если 25 декабря христиане праздновали Рождество Христово, то литургия 26 декабря посвящена памяти человека, который первым сознательно отдал жизнь за Воплотившегося Господа. Вот что сказал об этом святой Фульгенций Руспийский в одной из своих проповедей: «Вчера Христос нас ради был спеленан; сегодня Он облек Стефана в ризы бессмертия. Вчера тесные ясли приняли Христа-Младенца; сегодня бесконечные небеса приняли торжествующего Стефана».

Праздник святого Стефана побуждает нас задуматься о своей верности Христу, о том, что эта верность порой может быть оплачена страданиями и гонениями. Христианин, претерпевший гонения за свою верность, приобретает бесценный опыт: он научается понимать иных людей, стремится никогда не причинять им боль, не обижать их и не думать о них плохо. Кроме того, Господь требует от нас молиться за наших гонителей (ср. Мф 4,15), «истинною любовью всё возращать в Того, Который есть Глава Христос» (Еф 4,15). Эти слова апостола Павла содержат призыв возвещать миру Евангелие с любовью.

27 декабря. Святого апостола Иоанна

Культ также возник на Востоке в IV веке, а приобрёл популярность в Средние века. В это же время появились многочисленные легенды, связанные с жизнью и деятельностью любимого ученика Христа, автора одного из Евангелий, трёх Посланий и Книги Откровения. В связи с легендой о том, что апостол Иоанн по действию благодати Божией без всяких последствий для себя выпил отравленное вино, которое ему поднесли враги (ср. Мк 16,18), в этот день принято освящать вино.

28 декабря. Святые Младенцы Вифлеемские

Их почитание возникло в Карфагене около 505 г. «Сегодня, двадцать столетий спустя, – пишет один духовный автор, – мы тронуты рассказом о детях, которые были убиты, и об их родителях. Для детей переход совершился весьма быстро: на том свете они познали Того, за Кого умерли, узнали, каким образом им удалось спасти Его, узрели ожидающую их славу. В случае же родителей скорбь была куда более продолжительной, но после смерти и они узнали, что Бог, Который был им “должен”, расплачивается щедро. И те, и другие страдали, чтобы спасти Бога от смерти…».

Страдание может выступать в многообразных формах. Среди них нет ни одной, которая могла бы понравиться хотя бы кому-то. Однако Иисус называет «блаженными» (счастливыми, избранными) тех, кто плачет и в этой жизни несет свой крест – крест болезней, слабостей, физической боли, нищеты, клеветы и несправедливости… Вера придает страданию смысл. Будучи соединено со страданием Христа, наше страдание становится знамением любви, чем-то необычайно ценным и плодотворным.

Вифлеемские Младенцы были «искуплены от земли», чтобы стать «первенцами Богу и Агнцу». Они «следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел» (ср. Откр 14,4; Причастный антифон).

Праздник Святого Семейства

Отмечается в первое воскресенье после Рождества, в этом году – 28 декабря. Посвященный Святому Семейству день можно рассматривать как праздник семьи, связанный с явлением ее полного и совершенного образца. Окончательно для всей Церкви этот праздник был установлен Папой Бенедиктом XV в 1921 г. Любая христианская семья найдет в Святом Семействе прекрасный пример того, как надлежит себя вести, чтобы все её члены получили возможность достичь святости и обрести полноту человеческого достоинства.

«Назарет – это та школа, в которой мы начинаем понимать жизнь Иисуса, школа, в которой мы начинаем изучать Его Евангелие, – сказал Папа Павел VI в своей проповеди в Назарете 5 января 1964 года. – Здесь мы учимся наблюдать, слушать, размышлять, вникать в глубокий и таинственный смысл простой, смиренной и захватывающей жизни Сына Божия среди людей. Здесь, почти незаметно для себя, мы учимся также подражать этой жизни».



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБЫЧАИ

Ясли

О почитании Вифлеемских яслей упоминает уже Ориген в 248 г. Императрица Елена (мать императора Константина) построила базилику, в которую поместила эту святыню (существует и сегодня). В Риме с VI века реликвии яслей почитаются в храме Santa Maria Majore. В Средние века упрочился обычай устраивать драматизированные представления на рождественские темы, а в связи с этим сооружать «вертепы», т.е. макеты яслей с фигурками Младенца-Иисуса, Марии и Иосифа, пастухов, волхвов, осла и вола. Распространение этого обычая связано с именем св. Франциска Ассизского («ночь в Греччо» в 1223 г.), хотя еще раньше культ яслей распространяли монахи-бенедиктинцы и цистерсы. Позднее тот же обычай внедрялся иезуитами, а ныне принят во всём католическом мире. Макеты Рождественских яслей оформляются в каждом храме накануне Рождества.

Ёлка

Обычай «рождественской ёлки» возник в позднем Средневековье в Германии. Первоначально это были две украшенные свечами ветви, символизировавшие райское древо и древо жизни. Впрочем, ещё в древности у греков и римлян ветви вечнозелёного лавра, увешанные плодами, хлебными лепешками, небольшими сосудами с маслом и вином, символизировали жизнь, богатство и урожай. Их приносили в храмы и хранили в домах. Эти символы были особенно значимы в связи с Новым годом. В христианском толковании вечнозелёная ель символизирует дар вечной жизни, а украшения на ней – дары Святого Духа, христианские добродетели и т.д.

Вручение подарков

Обычай возник в связи с почитанием памяти св. Николая 6 декабря (епископа города Миры Ликийские в Малой Азии, великого благотворителя, любившего делать нуждающимся неожиданные подарки), а со времён Реформации был перенесён на Рождество. Обмен подарками должен напоминать нам о «чудесном обмене» (Бог приходит к нам в человеческом естестве, чтобы возвысить нас до естества Божественного) и о том, что Воплощение Слова является даром Отца.

Деление облаткой (тонкой лепёшкой из пресного теста) и обмен взаимными пожеланиями

Религиозный смысл этого обычая прозрачен: он означает духовное примирение с Богом и друг с другом, источником которого стала добровольная жертва Сына Божия – Его солидарность с людьми в Его Воплощении.

Свободное место за столом

Это очень древний обычай, первоначально связанный с почитанием памяти умерших. В нашем же понимании, свободное место оставляется для Иисуса Христа, Который очень часто наведывается к нам в лице нуждающихся.

Колядки

Для времени Рождества характерно также исполнение песен определенного содержания, именуемых «колядками». Слово происходит от латинского calendae, что означало первый день месяца. Январскими календами в Риме начинался новый год. Эти дни отмечались весьма торжественно. При этом обменивались визитами, дарили друг другу подарки и выражали пожелания устно или в форме песен. Церковь восприняла эти обычаи, связав их с Рождеством. Речь идет, прежде всего, о пастырском посещении священниками домов верных в рождественский период и об обычае «колядования». Песни, связанные с рождественской тематикой, как раз и называются колядками. Некоторые из используемых ныне колядок возникли ещё в первой половине XV века. Пожалуй самой известной среди них является австрийская колядка «Тихая ночь» (Stille Nacht), ставшая достоянием христиан всего мира.