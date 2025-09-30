Пользователи библиотеки ОЦАД обеспечены доступом к ведущему мировому ресурсу греческих текстов

Библиотека Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия (ОЦАД) подключена к наиболее полному на сегодняшний день и постоянно пополняющемуся корпусу грекоязычных текстов Thesaurus Linguae Graecae (TLG). Античные философы, корпус патристики, византийская и более поздняя литература. В общей сложности платформа содержит около 12 000 трудов и 4000 авторов, что составляет свыше 110 млн. слов, сообщает сайт ОЦАД.

Платформа снабжена специализированной поисковой системой, инструментами морфологического анализа и выходом на словари, включая знаменитый Liddell–Scott–Jones. Помимо этого, ресурс предоставляет информацию об именах, датах, географическом происхождении и описательных эпитетах авторов, а также библиографическую информацию о существующих текстовых изданиях работ.



Доступны различные варианта поиска и просмотра:

— поиск по автору, редактору, произведению или публикации;

— поиск по тексту всего издания;

— поиск по лемме;

— сравнение n-грамм;

— просмотр статистики использования слов и т. д.



Материалы цифровой библиотеки греческой литературы послужат ценным источником информации всем, кто изучает раннехристианское наследие и использует греческие тексты в научно-исследовательской деятельности.

Полный доступ к электронной библиотеке TLG осуществляется со стационарных компьютеров в библиотеке ОЦАД. При необходимости возможен удаленный доступ.

***

Для самостоятельной работы в TLG необходимо:

1. Перейти на официальный сайт Thesaurus Linguae Graecae.

2. В правом верхнем углу нажать на кнопку «Register» и следовать инструкциям для создания аккаунта. Если вы уже зарегистрированы, то нажать на кнопку «Log in» и войти в систему.

Для продуктивной работы с данным цифровым ресурсом рекомендуем ознакомиться с обучающими видео и инструкциями.

При возникновении проблем с доступом, а также для получения инструкции по удаленному доступу необходимо обращаться в библиотеку ОЦАД лично или по почте (ocad.library@patriarchia.ru).