Письмо Конференции католических епископов России: напоминание о заповеданных праздниках

Обязанность свято чтить день Господень вытекает из третьей заповеди Декалога, гласящей: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай в них всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему; не делай в оный никакого дела» (Исх 20, 8-10), и конкретизируется в первой церковной заповеди: «В воскресенье и в праздничные дни участвовать в Святой Мессе и воздерживаться от ненужных работ».

Круг заповеданных праздников определен в каноне 1246 §1 Кодекса канонического права. Прежде всего, это воскресенье, которое «по апостольскому Преданию должно соблюдаться во всей Церкви как первоначальный заповеданный праздник», поскольку в этот день «почитается пасхальная тайна». Кроме того, заповеданными праздниками являются торжества:

— Рождества Господня (25 декабря), Богоявления (6 января), Вознесения Господня (40-й день Пасхи);

— Пресвятой Богородицы (1 января), Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (8 декабря), Успения Пресвятой Девы Марии (15 августа);

— Святого Иосифа (19 марта), Святых Апостолов Петра и Павла (29 июня), Всех Святых (1 ноября).

Кан. 1247 Кодекса канонического права гласит: «В воскресенье, а также по другим заповеданным праздникам верные обязаны участвовать в Мессе. Кроме того, им надлежит воздерживаться от тех работ и занятий, которые могут помешать отправлению культа Бога, а также радости, свойственной Дню Господню, и надлежащему душевному и физическому отдыху».

Католики старше 7 лет обязаны участвовать в Евхаристии по воскресеньям и в другие дни заповеданных праздников. Те, кто сознательно пренебрегает этой обязанностью, совершают тяжкий грех (см. Катехизис Католической Церкви, 2181).

Согласно кан. 1248 §1, «предписание участвовать в Мессе исполняет тот, кто присутствует на ней в любом месте, где она совершается по католическому обряду, либо в сам праздничный день, либо вечером предыдущего дня». Поскольку литургическое празднование торжества начинается вечером накануне (см. Общие нормы для литургического года и календаря, 11), Святую Мессу с народом вечером в субботу или накануне торжества следует совершать по чину данного воскресенья или торжества, с проповедью и Молитвой верных (см. Иоанн Павел II, Dies Domini, 49). В любом случае верный, пришедший на литургию с искренним намерением участвовать в Мессе заповеданного праздника накануне вечером, выполняет свое праздничное обязательство.

Исключение возникает, если на субботу выпадает торжество, превосходящее воскресенье по литургическому рангу (см. Общие нормы для литургического года и календаря: Таблица литургических дней в порядке их приоритета). В этом случае верующим настоятельно рекомендуется участвовать и в Святой Мессе торжества, и в воскресной Мессе на следующий день.

От обязанности участия в Святой Мессе в воскресенье и другие заповеданные праздники верные могут освобождаться по диспенсации, предоставляемой (по справедливой причине и согласно предписаниям диоцезного епископа) настоятелем прихода (см. ККП, кан. 1245), либо по серьезным уважительным причинам – таким как: болезнь, возрастная немощь, необходимость ухода за лежачим больным или младенцем, путешествие, пребывание в месте, откуда добраться до церкви невозможно или затруднительно вследствие отдаленности или отсутствия транспортного сообщения, непреодолимая необходимость находиться на работе во все времена, в которые в данном месте в сам праздник или накануне совершается Евхаристия (см. ККЦ, 2181).

Если из-за отсутствия священнослужителя или по другой веской причине участие в Святой Мессе в заповеданный праздник оказывается невозможным, верным «настоятельно рекомендуется участвовать в Литургии Слова, которая совершается в приходской церкви или в другом священном месте согласно предписаниям диоцезного епископа, либо в течение подобающего времени предаваться молитве: лично, в семье или, если это удобно, в собрании нескольких семей» (ККП, кан. 1248 §2).

Дистанционное участие в Мессе через средства социальной коммуникации способно принести духовную пользу тем, кто по вышеуказанным серьезным причинам лишен возможности участвовать в праздничной Мессе и даже участвовать в другом общинном праздновании. Такой способ помогает в личной молитве, укрепляет чувство духовного общения и церковной сопричастности, но не может рассматриваться как полноценное выполнение праздничного предписания.

Церковное учительство неустанно напоминает о том, что основой участия верующих в литургии являются не столько предписания, а императив совести, коренящийся во внутренней потребности христианина, вписанный в саму суть христианского образа жизни и выражающийся в искреннем и щедром благочестии. Епископы России видят достойный пример для широкого подражания в свидетельстве немалого количества верующих, которые радостно и самоотверженно стремятся преодолевать различные трудности для участия в общинной Мессе. Ведь каждому следует помнить, что католик не способен полноценно жить верой и пребывать в полном церковном общении, если не принимает регулярно участия в общинном праздновании Евхаристии (см. Иоанн Павел II, Dies Domini, 81).



Иркутск, 18 марта 2026 г.

+ Клеменс Пиккель,

диоцезный епископ Епархии Св. Климента в Саратове

(председатель)

+ Кирилл Климович,

диоцезный епископ Епархии Св. Иосифа в Иркутске

(вице-председатель)

+ Павел Пецци,

митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве

+ Иосиф Верт,

диоцезный епископ Преображенской Епархии в Новосибирске

+ Николай Дубинин,

вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве

+ Штефан Липке,

вспомогательный епископ Преображенской Епархии в Новосибирске

(секретарь)

Источник: официальный сайт ККЕР

Фото: Николай Корнилов, с сайта Епархии Святого Климента в Саратове