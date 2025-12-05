Первая леди США украсила Белый дом к Рождеству (+ ФОТО)

Жена президента США Дональда Трампа 55-летняя Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству и Новому году.

Здание Белого дома активно готовят к предстоящему Рождеству — в Сети появилось видео, как резиденцию президента США украшают под музыку Петра Ильича Чайковского. На кадрах видно большое количество украшенных елок. Все они сверкают благодаря гирляндам. Чуть дальше небольшой оркестр исполняет известное произведение российского композитора, которое ассоциируется с периодом зимних праздников.

Главное рождественское дерево США доставили с фермы Korson’s Tree Farms, сообщают New York Post и UPI.

Ель высотой 25 футов (7,6 м) была выращена в городе Сидни в центральной части штата Мичиган. В июле эта ферма получила звание «Лучший производитель» от Национальной ассоциации производителей рождественских елей — первую такую награду в Мичигане с 1985 года. По традиции именно победитель конкурса поставляет рождественскую елку для Белого дома.

Декор Мелания Трамп поручила дизайнеру и стилисту Эрве Пьеру. Концепт получил названием «Дом там, где твое сердце».

Оформление также отсылает к отмечаемому в следующем году 250-летию подписания Декларации независимости и основания США.

Несколько десятков добровольцев из всей страны помогли украсить залы президентской резиденции. На декор ушли 75 венков, 51 елка, более 200 метров гирлянд, более 7,5 километра лент, множество золотых звезд, бабочек и других элементов.

Рождественская елка Белого дома в Голубой комнате украшена золотыми звездами в честь семей, потерявших родных при исполнении служебных обязанностей. Традиционно официальная елка символизирует каждый штат и территорию, и в этом году на ней появились изображения официальной птицы и цветка каждого штата.

Для декора деревьев в Восточной комнате использованы красный, синий и белый цвета, а также национальная символика, включая верхушки в виде золотых орлов, чтобы подчеркнуть приближающееся празднование America 250.

В Зеленой комнате выставлены большие портреты первого и нынешнего президентов Джорджа Вашингтона и Дональда Трампа, каждый из которых изготовлен из более чем 6 тысяч деталей головоломки Lego.

На рождественской елке американского лидера в Овальном кабинете представлены все рода войск.

Красную комнату украшают тысячи синих бабочек, символизирующих инициативы первой леди Be Best в поддержку молодого поколения и Fostering the Future в поддержку детей, воспитывающихся в приемных семьях.

Главным украшением праздника станет пряничный Белый дом, выставленный в парадной столовой. На его изготовление ушли 54 килограмма имбирных пряников, 45 килограммов сахарной пасты, 4,5 килограмма шоколада и 2,2 килограмма глазури.

Интересно, что из-за недавнего сноса Восточного крыла в рамках строительства нового бального зала стоимостью около 300 млн долларов маршруты экскурсий по Белому дому временно сокращены. Однако публичные туры все же начались 2 декабря — ожидается, что десятки тысяч человек смогут лично увидеть уникальное оформление, созданное фантазией первой леди.

***

Рождественская ёлка в Белом доме — официальная рождественская ёлка в резиденции президента США. Первая рождественская ёлка была установлена в Белом доме в XIX веке (относительно точного года ведутся споры), а с 1961 года ёлка украшается тематическим декором по усмотрению первой леди США. Относительно «истинно первой» настоящей рождественской ёлки Белого дома ведутся споры. По некоторым сведениям, у 14-го президента Франклина Пирса в 1850-х годах (по разным данным — в 1853 или 1856 году) стояла первая домашняя рождественская ёлка в Белом доме. По другим сведениям, первая ёлка была установлена во время правления 23-го президента Бенджамина Гаррисона (по разным данным — в 1888, 1889 или 1891 году). Первая леди Кэролайн Гаррисон помогла украсить елку, которая была установлена в овальной гостиной второго этажа, которая сегодня является Жёлтой овальной комнатой:61. Имеется и упоминание о 10-м президенте Джоне Тайлере в 1840-х годах, когда он устраивал детский праздник, на котором стояла рождественская елка с подарками.

Были годы, когда рождественская ёлка в Белом доме вовсе не устанавливалась. Её достоверно не было в 1902, 1904, 1907 и 1922 году. Отсутствие ёлки в 1902 году было связано с тем, что президент Теодор Рузвельт не заказал её до 23 декабря.

После президентства Гаррисона ёлки не всегда устанавливались внутри Белого дома. В 1929 году первая леди Лу Гувер положила начало традиции, по которой ёлку в Белом доме украшает жена президента.

В 1961 году первая леди Жаклин Кеннеди дополнила традицию, начав подбирать для ёлки тематические украшения; первый такой декор был выполнен на мотив балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского.

Отбор рождественской ёлки для Белого дома производится в разных питомниках по всей стране. Питомники в штате Северная Каролина предоставили целых 12 деревьев — больше, чем из других штатов. Штаты Вашингтон и Висконсин, по состоянию на 2011 год, занимали второе место по количеству деревьев, предоставленных Белому дому — 7. Обычно в качестве рождественской ёлки Белого дома используется пихта Фразера, чаще чем другие хвойные деревья.

Рождественская ёлка Белого дома с 1961 года неоднократно выставлялась в Голубой комнате. Время от времени её также выставляли в вестибюле.

Как правило, в Белом доме и вокруг него имеется больше одной рождественской ёлки; например, в 1997 году их было 36, а в 2008 году — 27. Традиционно ёлка в Голубой комнате является официальной рождественской ёлкой Белого дома. Рождественская ёлка в Белом доме обычно достигает 6 метров в высоту, и хрустальную люстру в Голубой комнате снимают, чтобы дерево могло поместиться в комнату.

***

Рождественское оформление Белого дома 2025, которое Мелания Трамп показала в своих соцсетях:



По материалам whitehouse.gov, rbc.ru, 24.kg, vm.ru, wikipedia.org