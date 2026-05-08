Марко Рубио поработал с Ватиканом

Госсекретарь США Марко Рубио встретился 7 мая с Папой Римским Львом XIV. Визит, состоявшийся после череды резких высказываний американского президента Дональда Трампа в адрес понтифика, стал попыткой восстановить отношения с Ватиканом — причем даже раньше, чем с итальянскими властями. И, похоже, главному американскому дипломату удалось несколько сгладить углы в отношениях Вашингтона и Св. Престола.

Поводом для серьезных разногласий между Ватиканом и Вашингтоном стала война в Иране. Администрация президента США раз за разом обосновывала военную операцию защитой христианства и волей Бога, на что в какой-то момент отреагировал Папа Римский. Понтифик призвал не оправдывать атаки на какую-либо страну таким образом, так как «Иисус — Царь мира, отвергающий войну».

В ответ на это Дональд Трамп накинулся на понтифика, обвинив его в том, что он вредит Соединенным Штатам, Католической Церкви и президенту лично, и призвал Св. Отца «взять себя в руки» и «перестать потакать радикальным левым». К беспрецедентной критике Папы Римского присоединился и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который посоветовал Ватикану заняться не американской политикой, а «вопросами морали» в Католической Церкви.

Перед приездом Марко Рубио в Италию Дональд Трамп не упустил возможности в очередной раз уколоть понтифика, вдруг заявив, что тот подвергает опасности множество людей, поскольку считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия.

Лев XIV ответил на это тем, что президент США искажает его взгляды, а Католическая Церковь «на протяжении многих лет выступает против любого ядерного оружия, поэтому в этом нет никаких сомнений». Призыв к миру, по словам Папы Римского, основан не на его политических взглядах, а на библейских принципах. «Миссия Церкви — проповедовать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это с истиной»,— заявил понтифик, оставив (по крайней мере пока) последнее слово в этом споре за собой.

Разногласия Папы Римского и администрации Трампа повлияли и на отношения Вашингтона с Римом. Считавшаяся главной союзницей Дональда Трампа в Европе премьер Италии Джорджа Мелони вступилась за главу Католической Церкви, после чего американский президент назвал ее «неприемлемой» и раскритиковал за отсутствие поддержки. А затем пригрозил вывести американские войска из Италии.

Гасить скандал с Ватиканом и Римом в ходе личной встречи с понтификом 7 мая и общения с премьером Мелони на следующий день решил Марко Рубио.

Перед встречей неназванный американский чиновник заявил Politico, что Рубио — «убежденный католик», который «собирается откровенно поговорить с церковью о состоянии отношений между США и Ватиканом».

Сам госсекретарь, впрочем, открестился от попытки кризис-менеджмента. «Поездка на самом деле не связана ни с чем, кроме того факта, что для нас было бы нормально взаимодействовать с ними, и другие госсекретари делали это в прошлом»,— объяснил свою позицию госсекретарь.

Марко Рубио намекнул, что, учитывая влияние Католической Церкви, и Папы Римского в частности, отношения с Ватиканом так или иначе нужно будет поддерживать. Среди тем обсуждения он в том числе назвал сотрудничество с Церковью в распределении гуманитарной помощи на Кубе. «Мы разделяем обеспокоенность Католической Церкви в связи с ограничением свободы вероисповедания, преследованием христианских меньшинств, а также проблемами, с которыми сталкиваются христиане в Африке, которую недавно посетил Папа Римский. Так что нам есть о чем с ними поговорить, и я довольно активно взаимодействую с ними на этом направлении», — рассказал глава Госдепартамента.

Подробности их встречи, которая продлилась два с половиной часа, Ватикан и Белый дом не раскрыли. Но, судя по всему, она завершилась на позитивной ноте. «Встреча подчеркнула прочные отношения между Соединенными Штатами и Святейшим Престолом, а также их общую приверженность делу содействия миру и человеческому достоинству»,— заявил по окончании общения американского дипломата и понтифика представитель Госдепа США Томми Пиготт.



Лусине Баласян

Источник: «Коммерсантъ»