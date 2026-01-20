Памяти о. Дариуша Лысаковского, CSsR — 25 лет со дня гибели священника

Прошло ровно 25 лет со дня трагической смерти отца Дариуша Лысаковского и Татьяны Мусохрановой. Исполненные благодарности Богу за дар их жизни, мы объединимся в молитве об их блаженном упокоении в Царствии Небесном.

19 января 2001 г. в середине дня священник-редемпторист Дариуш Лысаковский вместе с прихожанкой Татьяной Мусохрановой, которая помогала ему в катехизации, выехали из Кемерова в Юргу, где отец Дариуш собирался освятить несколько домов местных католиков. В крайне неблагоприятных погодных условиях (пурга, гололед, плохая видимость) приходской микроавтобус был выброшен порывом шквалистого ветра на встречную полосу движения. Во время лобового столкновения с междугородним автобусом священник и прихожанка погибли на месте. Никто из пассажиров автобуса не пострадал…

***

«Как-то я размышлял над словами сеять и сиять. Есть между ними глубокая, таинственная связь. Сеять нужно не только тогда, когда выполняешь свою непосредственную пастырскую работу, но и благодаря личному примеру. И скажу, что мне здесь живётся очень хорошо и легко. Я чувствую себя счастливым человеком».

Это слова, которые однажды высказал и своим примером подтвердил о. Дариуш Лысаковский, редемпторист, душепастырь, проповедник. В текущем 2019 году 19 января исполняется 18 лет со дня его трагической гибели.

Нам бы хотелось вкратце вспомнить его жизнь, чтобы лучше узнать, каким человеком он был.

Отец Дариуш Лысаковский CSsR родился 26 сентября 1965 года на юге Польши в небольшом городке Тарногруд в верующей католической семье. В своих воспоминаниях он пишет: «С детства я любил быть близко к алтарю в храме. Когда я учился в четвёртом или пятом классе начальной школы, священник, который проводил в нашем приходе духовные упражнения, оставил нам листочки с молитвой о призваниях к священству, прося, чтобы мы всегда по четвергам молились. Из-за того, что эта молитва давалась мне трудно, я иногда думал: «Господи Иисусе, может, я не буду так уж усердно молиться, только сам стану тем, за кого мне надо молиться». Так у него появилось желание стать священнослужителем. Через год произошло ещё одно важное событие приходского масштаба. В приход приехали редемптористы и положили начало богослужениям к Матери Божьей Неустанной Помощи. О. Дариуш был под большим впечатлением от этих духовных упражнений и с тех пор полюбил Марию, Матерь Неустанной Помощи, и всегда носил в кармане Её иконку. После окончания начальной школы он поступил в дорожно-геодезический техникум. Тогда же впервые поехал на летние духовные упражнения для молодёжи, которые вели редемптористы. Так начались его постоянные контакты с этой конгрегацией. О. Дариуш чувствовал всё сильнее, что его жизнь должна быть священнической жизнью. Поэтому, заканчивая обучение в техникуме, решил: если получит аттестат – поступит в духовную семинарию редемптористов. В своих воспоминаниях пишет: «По природе я был индивидуалистом и человеком упрямым, поэтому некоторые удивлялись, как я с такими чертами характера хочу идти в монастырь, где обязывает послушание и надо считаться с мнением настоятеля. Однако я чувствовал, что стать святым смогу, прежде всего, благодаря послушанию. Почему я избрал именно эту, а не другую Конгрегацию? Я много общался с редемптористами, и хорошо знал их. Кроме того, их лозунг – слова из Святого Писания: «Обильное у Него Искупление», и обращены они к покинутым, бедным. Проповедь Евангелия именно тем, кто покинут, нищ, беден, очень мне отвечала».

В духовной семинарии о. Дариуш прошёл два года постулата (изучение философских дисциплин) и год новициата (время испытания), после которых получил монашескую рясу и принёс первые монашеские обеты: послушания, бедности и целомудрия. Затем он приступил к изучению богословских предметов. Начал, однако, переживать разные проблемы, связанные с его характером и взглядами на жизнь. Несмотря на это, о. Дариуш чувствовал, что его место именно в Конгрегации редемптористов. Он много молился, чтобы Бог дал познать ему Его волю. По разрешению своего настоятеля и духовного отца семинарист Лысаковский решил сделать перерыв в учёбе и уехал в город Щавница (юг Польши), чтобы отдохнуть и набраться новых сил. Он пробыл там полтора года, работая в местном санатории. Помогая другим людям, он заново открыл великую Божью любовь, испытал много радости и свободы сердца.

Вспоминая то время, о. Дариуш писал: «В главном приделе приходского храма в Щавницы, где я жил, была икона Матери Божьей Неустанной Помощи, покровительницы редемптористов. Это был для меня знак, что и Она следит за мною на этом новом месте».

Время своего «отдыха» о. Дариуш закончил в 1989 году. Он хотел уже вернуться в семинарию, чтобы продолжать учебу, но тут пришло очередное, неожиданное испытание: призыв в армию. Поехал на медицинскую комиссию, думая, что от армии его освободят. Случилось по-другому. Кроме того, настоятель семинарии сказал ему: если он хочет вернуться в семинарию, то должен отслужить в армии, потому что это время укрепит его призвание. С сердцем, полным грусти и печали, о. Дариуш пожертвовал всю эту ситуацию Богу и Марии: «Я сказал Богу: «Хорошо, если хочешь, я пойду в армию, потому что хочу быть редемптористом».

О времени, прожитом, как солдат, он пишет: «Сначала время в армии было для меня очень радостным. Хотя я не мог ходить в храм в течение полутора месяцев, я был в большой духовной связи с Господом Богом (…). Но, когда меня определили, в караульную роту, для меня начался очень трудный период. Каждый второй день надо было стоять в карауле, а я боялся недоспанных ночей. Мне не хватало радости, я терял внутреннюю свободу и чувствовал, что моя вера угасает. Я хотел быть верным Иисусу, пробовал молиться, но Бог как бы приходил и стоял за завесой. Я не умел уповать на Господа Бога, внутренне блуждал. Охватила меня великая темнота (…). Почти год я жил в таких удручениях, но, не смотря на это, всё ещё думал вернуться в семинарию. Однако начал думать и о том, что моя жизнь не может быть жизнью в общине. Я решил, что не хочу возвращаться к редемптористам, а буду обычным священником. Однако у меня ранее был заключён внутренний договор с Господом Богом, что я спрошу отца провинциала, примет ли он меня обратно, и сделаю так, как он решит. В сердце я очень молился, чтобы он отказал мне (…). Я спросил также совета у пожилой монахини, которая хорошо знала меня. Она ответила, что насколько она знает меня и видит мой путь, ей кажется, что Бог хочет, чтобы я был редемптористом». Тем временем пришёл ответ отца провинциала, который согласился, чтобы солдат Дариуш вернулся в семинарию. Вскоре его демобилизовали из армии. Случилось это в среду, день Матери Божьей Неустанной Помощи. «Я осознал тогда, что Бог, несмотря на все трудности, всегда был со мной, хотя я не всегда был ему верен» – вспоминает о. Дариуш. Затем продолжилось обучение в семинарии. Там вместе с другими собратьями он участвует в молитвенных встречах харизматического движения «Обновление в Святом Духе». Переживая реколлекции в духе этого движения, молясь об этом очень горячо, он получает благодать внутреннего, духовного обращения и исцеления: «Я открыл, что Бог любит меня (…). Я в своем сердце пережил то, что Бог – это Любовь. Появилось солнце и совершенный мир в сердце (…). С тех пор моя жизнь стала для меня великой радостью. Я знаю, что Бог присутствует в ней».

В 1994 году о. Дариуш принёс вечные монашеские обеты, став редемптористом на всю жизнь, а 28 мая 1995 его рукоположили во священники. Он решил быть всегда открытым всему, что предложит ему Бог. После рукоположения несколько месяцев работал в приходе на севере Польши, где был викарием (помощником настоятеля прихода). Мечтал также окончить школу евангелизации и работать на территории Польши. Но у Бога были другие планы для него: «Я не видел себя за границей. Я удивлялся, когда другие хотели ехать, например, в Африку. Но однажды, когда отец провинциал позвонил мне с вопросом, не поехал бы я служить в Сибирь, у меня не было проблем с принятием решения. Я ответил ему: «Хорошо, поеду. Бог столько раз спасал мою жизнь, что она является только ответом на то, что Он мне предлагает». Так я оказался в Сибири». В 1996 году о. Дариуш уехал в Россию. Сначала он работал вместе с собратьями в Прокопьевске, затем в г. Кемерово (Преображенская епархия).

В своём служении священника и редемпториста он хотел и старался, чтобы Иисуса все знали и любили. Работал не только в городе, но в своих личных пастырских поездках окормлял верующих, живущих в северной части Кемеровской области. В 1999 году был назначен ответственным за работу с молодёжью в Апостольской Администраторе Западной Сибири и представителем Администратуры в комиссии епископата России по делам мирян, движений и молодёжи. Вёл в приходах духовные упражнения, встречался со священниками и монахинями. Посещал пожилых людей, заключённых в тюрьме, дома для сирот. В своем служении не забывал о молитве, которая была самой важной в его жизни. Очень часто прерывал работу и шёл в часовню на короткую молитву. Она давала ему силу и свет. Был святым священником, радостным и полным юмора. Был рад каждой встрече с другим человеком. Говорил: «Я очень счастлив, что я проповедую в Сибири. Стоит посвятить свою жизнь проповеди Евангелия этим людям!» Была в нём вера, которая некоторым казалась наивной, но которая приносила плоды. В трудные минуты, ситуации, с которыми он не мог справиться, верил, что всё получится, и повторял, что всё возможно для того, кто верит.

В Боге и Божьей Матери черпал силы. Ежедневно читал весь розарий. Объединял вокруг себя людей других конфессий: православных, протестантов. Интересно, что погиб он именно в неделю молитв о единстве христиан. Свою жизнь реализовал полностью и до конца. Исполнил то, чего ожидал от него Бог, и был счастлив. В своих воспоминаниях о. Дариуш писал: «Бог многократно давал мне понять, что заботится обо мне (…). За время моей священнической жизни я много раз испытывал эту неугасимую надежду. Я знаю, что Бог всегда со мной, несмотря на то, что я иногда не верен Ему. Любовь Божия изливается в наши сердца, достаточно принять её, открыться навстречу Святому Духу.(…) Ни разу ни в каких ситуациях надежда не подвела меня. Господь всегда давал мне благодать, чтобы я никогда не потерял терпения, не почувствовал себя потерянным или оставленным Им. Ни разу я не пожалел, что я священник».

19 января 2001 года о. Дариуш вместе с помогавшей ему в катехизации прихожанкой выехали на приходском микроавтобусе из Кемерово в г. Юргу (Кемеровской области), где он должен был освятить дома прихожан. Погодные условия были очень плохие: сильная метель, шквальные порывы ветра, гололёд. На трассе в результате столкновения с автобусом оба погибли. О. Дариушу было тогда 36 лет.

Вот уже 25 лет прошло, как нет с нами этого человека. Мы вспоминаем личность, жизнь, служение и пример святости священника, монаха, пастыря и благодарим Бога за его свидетельство, за Евангелие, которое он написал своей жизнью.



О. Вальдемар Важиньский, CSsR