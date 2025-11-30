Паломничество в сердце Сибири: благодарность за день единства и надежды

В VK-паблике прихода новосибирских францисканцев появился небольшой отчёт о поездке членов приходской общины в Кафедральный собор Преображения Господня:

«Дорогие прихожане, друзья, и все, кто сердцем с нами!

В морозный день 29 ноября 2025, когда столбик термометра опустился значительно ниже нуля, мы совершили особое паломничество в наш кафедральный собор, ставшее завершением Юбилейного Года Надежды.

Несмотря на пронизывающий ветер и сибирский холод, наши прихожане мужественно прошли этот путь, доказав, что искренняя вера способна согревать сердца даже в самую стужу.

Для тех, кто ещё размышляет — юбилейный год подходит к завершению, но ещё есть время стать частью этой особой духовной традиции. Посетить юбилейный храм — это как открыть окно в весну посреди зимы: возможность обновиться душой и получить благословение для нового пути.

От всего сердца хотим сказать спасибо:

💛 Владыке Иосифу — за тёплый отеческий приём, согревавший душу даже в этот холодный день, за мудрое слово и сердечную заботу.

💛 Отцу Кшиштофу, настоятелю собора — за гостеприимство, которое стало тем тёплым очагом, где мы смогли отогреться после пути.

Отдельная благодарность каждому из наших паломников! Ваша стойкость, горячие молитвы и светлые улыбки стали настоящим свидетельством живой веры. Мороз скрепил наше маленькое подвижничество, напоминая: мы не просто прихожане — мы семья во Христе, готовая идти за Ним в любую погоду.

Да пребудет с нами покров Пресвятой Богородицы, нашей Заступницы, сопровождая всех, кто с верой и надеждой идёт ко Господу Иисусу Христу.

Пусть Её любовь согревает наши сердца и вдохновляет нас на добрые дела!

Иногда одно паломничество может изменить многое — особенно когда оно наполнено теплом общих молитв!

С уважением и молитвой,

о. Виталий Костюк OFM, настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Фото – Оксана Кондратьева