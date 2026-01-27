Смелый противник Гитлера: в Мюнхене готовят беатификацию иезуита о. Альфреда Дельпа

Нацисты называли город Мюнхен «столицей движения», ведь именно здесь в 1920 году началась история нацистской партии, здесь впервые в 1923 году Гитлер попытался прийти к власти через государственный переворот. Тем не менее, этот же город был одним из центров антинацистского сопротивления. Поэтому Католическая Церковь решила увековечить память об одном из своих героических сынов-антифашистов — иезуите Альфреде Дельпе: в Мюнхене родившемся, здесь же служившем священником, казненном нацистами в Берлине 2 февраля 1945 года.

Отец Альфред Дельп SJ (1907–1945) вошел в историю сопротивления национал-социализму как свидетель веры. Он вступил в Общество Иисуса в 1926 году и стал редактором иезуитского научно-просветительского журнала «Stimmen der Zeit» («Голоса времени»), издающемся по сей день. Ещё будучи молодым студентом теологии, Дельп начал публиковать в этом журнале свои статьи против лжефилософии авантюризма и безответственности, способствующей распространению нацизма.

А после запрета журнала, уже будучи рукоположенным, отец Дельп в 1941 году стал настоятелем церкви Святого Георгия в Мюнхене-Богенхаузене, тайно помогая многим евреям покинуть Мюнхен. В своих проповедях, как и ранее – статьях, он выступал против идеологии национал-социалистов и их враждебного отношения к христианству.

Неопресвитер о. Альфред Дельп

Через своего провинциального настоятеля Альфред Дельп весной 1942 года установил контакт с кружком Крейзау — группой немецких интеллектуалов-антифашистов под руководством графа Хельмута Джеймса фон Мольтке, собиравшейся в его силезском поместье. Они разрабатывали планы демократического переустройства Германии после краха нацизма, основываясь на христианских ценностях и гуманизме, при этом выступая за ненасильственные методы свержения Гитлера. Дельп вносил в их дискуссии церковные взгляды и требования социальной справедливости.

После неудачной попытки графа Штауффенберга убить Гитлера (20 июля 1944), Альфред Дельп был арестован, обвинен в государственной измене и подвергнут пыткам. Несмотря на опасность для жизни, он оставался непоколебимым в своей вере. Его собрат-иезуит Франц фон Таттенбах смог добиться свидания в тюремной камере и принять у Дельпа, чьи руки были связаны, последние вечные монашеские обеты.

В январе 1945 года состоялся суд над о. Дельпом и некоторыми его единомышленниками, в том числе и протестантами, на котором председательствовал пресловутый «кровавый судья» Роланд Фрайслер. Он систематически унижал обвиняемых, кричал на них и уже после двух дней принял решение: казнить.

На суде в Берлине, январь 1945 г.

Известно, что отец Альфред Дельп, воспользовавшись временем в заключении, тайком писал духовные письма на бумажках, которые затем удалось так же тайно вывести из тюрьмы. Его размышления на Адвент и Рождество, а также на молитву «Отче наш» делают его одним из классиков современной духовной литературы на немецком языке.

Тщательно изучив биографию, произведения и письма героического мученика за веру, Архиепископ Мюнхена и Фрайзинга кардинал Рейнхард Маркс пришел к выводу: «Для нацистов христианское убеждение Альфреда Дельпа о свободе и достоинстве всех людей было такой угрозой, что его арестовали, унизили и, наконец, казнили. Незабываемы же для нас его слова из тюрьмы о Рождестве Христовом: «Давайте доверять Жизни, потому что эта Ночь принесла нам Свет! Давайте доверять Жизни, потому что не мы живём сами по себе, а с нами живет Бог!»

Процесс причисления к лику блаженных отца Альфреда Дельпа официально начнётся 2 февраля 2026 года, в праздник Сретения Господня и в 81-ю годовщину его казни.

Отец Альфред Делп в парусном путешествии