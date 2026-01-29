Открыта регистрация на Летнюю школу церковных медиа в Санкт-Петербурге

С 11 по 14 июня 2026 г. в Петербурге пройдёт Летняя школа церковных медиа, сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.



Место проведения мероприятия — Подворье Архиепархии при Соборе Успения в Санкт-Петербурге (адрес: 1-я Красноармейская ул., 11).

К участию приглашаются католические журналисты и блогеры со всей России, а также фотографы и видеографы, веб-дизайнеры, разработчики и специалисты в сфере PR, участвующие в церковных медиа-проектах. Организаторами Летней школы стали Информационная служба Архиепархии и Пресс-служба московского Кафедрального собора. Духовно сопровождать участников будет епископ Николай Дубинин.

Участники смогут соединить работу и совместный отдых, чтобы углубить профессиональное и личное общение между медиа-служителями из разных городов и попробовать себя в групповой проектной работе. Также предусмотрено отдельное направление для тех, кто развивает личные блоги или хотел бы попробовать себя в христианском лайфстайл-блогинге. Пока одних ждут сессии мозгового штурма и креативная работа по созданию мультиформатной информационной платформы, другие будут исследовать христианские лайфстайл-блоги в поисках форматов и языка для выражения собственной веры, а также работать с возражениями, которые мешают им начать делиться личным свидетельством в соцсетях.

Заинтересованным лицам предлагается заполнить форму регистрации ДО 28 ФЕВРАЛЯ. Так как число мест ограничено, регистрация может закрыться раньше этого срока. Максимальное число участников – 40 человек.

Программа Летней школы и другие подробности будут разосланы зарегистрированным участникам в марте.