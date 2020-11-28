ООН: дети с ВИЧ и СПИД остаются без помощи

Детский фонд ООН представил доклад об эпидемии ВИЧ среди детей, подростков и беременных женщин. Согласно изложенным данным, в 2019 году каждые 100 секунд один ребенок в мире заражался ВИЧ, приведя таким образом общую численность зараженных в возрасте до 20 лет к 2,8 миллиона.

Согласно публикации, дети с ВИЧ остаются категорией, меньше всего охваченной терапией. Почти половина детей в прошлом году не имела доступа к лечению. От СПИДа умерли 110 тысяч детей, из которых 79 тысяч – младше девяти лет.

В странах Ближнего Востока и Северной Африки больше всего детей — 81 процент — имеют доступ к антиретровирусным препаратам, а в Центральной и Западной Африке только 32 процента детей получают лечение.

В 2019 году у 1,3 миллиона беременных женщин был обнаружен ВИЧ и около 82 тысяч детей были заражены с самого рождения. Генеральный директор Детского фонда Хенриетта Фор так прокомментировала эти данные: «В мире идет борьба против глобальной пандемии, однако сотни тысяч детей продолжают страдать от эпидемии ВИЧ. От ВИЧ по-прежнему не существует вакцины, и дети заражаются в тревожных масштабах, все еще умирая от СПИДа. Это происходило еще до того, как пандемия COVID-19 прервала лечение и профилактику ВИЧ, подвергнув риску еще больше жизней».

Кризис, вызванный COVID-19, еще больше увеличил неравенство детей с ВИЧ и беременных женщин в доступе к жизненно необходимой помощи. В 29 странах, где больше всего распространен ВИЧ, медицинские услуги для этой категории сократились по меньшей мере на 10 процентов. Прекратилось также тестирование пациентов на вирусную инфекцию. В некоторых странах число проведенных тестов снизилось на 70 процентов, а число пациентов, начавших лечение, — на 50 процентов.

В настоящее время медицинская помощь при родах и после родов сократилась в разных странах на 20-60 процентов, обследование рожениц на ВИЧ-инфекцию – на 25-50 процентов, а новорожденных – на 10 процентов.

Доклад завершается призывом ко всем правительствам не прекращать борьбу с ВИЧ у детей, обеспечивая им необходимые медицинские услуги и укрепляя системы здравоохранения.



Источник: Vatican News