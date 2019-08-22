Неожиданная радость Анны и Иоакима

О них мы знаем очень мало. Об Анне и Иоакиме, бабушке и дедушке Иисуса, библейские тексты не рассказывают. О них говорят Протоевангелие Иакова, «Книга о рождении Святой Девы», «Золотая легенда» Иакова Ворагинского. Джотто написал их историю в часовне Скровеньи. Все эти тексты говорят, что прежде чем стать бабушкой и дедушкой Иисуса, они уже не надеялись даже стать родителями. Затем, когда они больше этого не ждали, им было дано чудо: у них родилась дочь Мария. Но здесь история снова останавливается. Ни одно Евангелие, даже апокрифическое, не рассказывает об отношениях между бабушкой и дедушкой и внуком. Некоторые художники пытаются это сделать, например, Леонардо: он рисует святую Анну с Марией на коленях; при этом Богородица наклоняется к маленькому Иисусу и ягненку, которого хочет ухватить Младенец. Бабушка, мама, внук слились в одном объятии. Остальное мы должны себе представить, довериться фантазии и переживанию.



Итак, давайте представим. Представим себе день, когда Мария сказала своим пожилым родителям, что ждёт ребенка. Ангел только что объявил ей об этом. Радость двух немолодых супругов: глубокая радость, которая исходит от сильного ощущения, что жизнь чудесным образом продлилась, что они получили свое продолжение. Именно так, должно быть, чувствовали себя Иоаким и Анна. Ребёнок – это продолжение жизни, и Мария, столь желанная и появившаяся поздно, подарила обоим старикам неожиданное счастье. Но дочь, как и все дети, – это непосредственный плод, завершение естественного жизненного процесса, пусть и всегда удивительный. Внуки же – это дар, который превосходит все ожидания, это плод безграничной щедрости.

Давайте представим себе снова: теперь уже Иисуса-ребёнка, Который ходит к Своим бабушке и дедушке. Они ждут этих встреч с волнением и радостью. Он резвый ребенок, и Марии с Иосифом приходится часто Его бранить, объясняя, что можно делать, а чего нельзя: Сын Божий ещё не умеет вести Себя, но у Него вид человека, который рано или поздно попадет в беду. Иоаким и Анна смотрят на него зачарованно. Им нравится всё, что делает Иисус. Они улыбаются Его решительному характеру, Его часто уже властным словам. Они должны бы Его одергивать, но им это не удается. Как можно Его ругать! Даже когда Он отвязал козленка и бегал с ним по лугу за домом, они не сказали Ему ничего. И не рассказали об этом Марии, — Она бы волновалась. Они лишь с радостью воспринимали все проделки этого непоседливого и наделённого богатым воображением внука.



Когда они с Ним, они просто хотят рассказывать. Иисус любит истории, особенно истории их жизни и семьи. Иоаким рассказывает ему о своем отце и отце своего отца, о том, как все они родились от Авраама, а затем от Исаака и Иакова. И он рассказывает о жизни своего народа, который переходил из одной страны в другую, искал Землю обетованную. Он говорит с внуком о пастухах, о Луне, о пустыне, о ложных богах, а затем о единственном Боге, который всё еще царствует над ними сегодня. Дедушке нравится видеть зачарованное лицо Иисуса, когда Он слушает. На его вопросы становится всё сложнее отвечать. Пророки всегда вели себя хорошо? Дедушка уверен? Разве это было хорошо, когда Бог попросил Авраама принести в жертву своего сына? После этого, правда, Он принял жертву агнца, но действительно ли нужно было так заставлять бояться Авраама? А бедный Исаак! Он же, наверно, тоже испугался? Дедушка улыбается и объясняет. А у бабушки другие истории. Иисусу эти истории тоже нравятся, потому что они рассказывают о Его матери, о том, как Она родилась и как она была исключительным ребенком ещё в детстве. Её представили в Храм в возрасте трёх лет, говорит бабушка Анна.



Но самая прекрасная история — это история Его дедушки и бабушки. Они состарились, говорит Анна, и у них ещё не было ребенка. Дед был в таком отчаянии, что отправился один в пустыню. Бабушка тоже горевала. Она плакала и тоже была в отчаянии. «А потом ты знаешь, что случилось?», -спрашивает Анна внука, глаза которого широко распахнуты, а рот приоткрыт. Бабушка продолжает. «Появился ангел с большими крыльями и убедил его вернуться. Ангел пришел и ко мне, и Он сказал, чтобы я пошла и встретилась с ним. Мы крепко обнялись, и через несколько месяцев родилась мама». «И что потом?». Внук хочет услышать эту историю до конца, до той декабрьской ночи, когда родился Он. И сияли звезды, и пришли пастухи и три волхва, не упуская из виду комету. Иисус обожает эту историю. Он слушает её молча и не задает вопросов. Когда бабушка заканчивает, Он лишь говорит: «Пожалуйста, ещё раз». И Анна снова рассказывает, обогащая историю новыми деталями. Лицо новорождённой Марии, Её любовь к учебе, её решение после возвещения Ангела служить Господу.



Когда Иисуса нет рядом с ними, Иоаким и Анна почти всегда говорят о Нём. Они не спрашивают себя, кем Он станет, что Он будет делать, когда вырастет. Они ждут. Ожидание — это уже замечательный подарок. Они и не думают вмешиваться в Его таланты. У Него их много, и в определённый момент некоторые из них возобладают над другими. Точно так же, они не собираются вмешиваться в исправление недостатков Его характера. Потому что, даже будучи Сыном Божиим, иногда Он поддается гневу, Он добрый, но вместе с тем немного самонадеянный. Они думают, что это пройдет. К тому же вмешательство — они узнали это, учась на Марии, — полезно в определённый момент. Представляли ли они когда-либо будущее своей единственной дочери, появление Ангела, Божественное решение? Нет. Чтобы вмешиваться в характер Иисуса, есть родители. Дедушка и бабушка наслаждаются своим внуком таким, какой Он есть. Они мудры и умеют ценить этот дар. И вот они ждут. Анна готовит пряные блюда, которые так нравятся Иисусу, потом они вспоминают истории, обогащают старые подробности новыми. Анна и Иоаким прекрасно знают, что им не суждено увидеть Его взрослым. Они не увидят Его радостей и печалей. И всё же они уверены: их благословение внук всегда будет носить с Собой.



(Ританна Армени, итальянская журналистка)

Источник: Vatican News