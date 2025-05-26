Кардинал Сара назначен легатом Папы на торжествах во Франции

Папа Лев XIV назначил 79-летнего куриального кардинала Роберта Сару из Гвинеи своим специальным посланником (легатом) для руководства литургическими торжествами, которые состоятся 25 и 26 июля 2025 года в святилище Святой Анны-д’Оре (епархия Ванн, Франция) по случаю 400-летия явления Святой Анны бретонскому крестьянину Ивону Николазику.

Сент-Анн-д’Оре — духовная столица региона Бретань и третья по посещаемости французская святыня после Лурда и Лизьё. Его история связана с событиями, произошедшими между 1623 и 1625 годами, когда Святая Анна — мать Девы Марии и бабушка Иисуса — несколько раз являлась местному крестьянину Ивону Николазику и просила его восстановить часовню, которая когда-то стояла на его поле. «Бог хочет, чтобы меня здесь чтили», — сказала она. Святая также указала место на поле, где была зарыта ее статуэтка.

Часовня в честь Святой Анны была построена в 1630 году и сразу стала местом притяжения множества паломников. Однако во время Французской революции святилище было разграблено, а чудотворная статуя Святой Анны уничтожена.

Восстановление святыни началось во второй половине XIX века, когда на ее месте была возведена новая большая неоготическая церковь. В 1868 году по приказу Пия IX была торжественно освящена новая статуэтка Святой Анны, которая по сей день хранится в раке. В 1996 году в святилище молился святой Иоанн Павел II в сопровождении около 150 000 паломников.

Ежегодно по случаю литургического поминовения святой Анны в Сент-Анн-д’Оре приезжают тысячи верующих, среди которых много супружеских пар, просящих о даровании потомства. Святилище носит семейный характер, поскольку у Ивона Николазика и его жены Гийеметт Ле Ру до явлений не было детей, но впоследствии у них родилось четверо детей.

В этом году торжества будут особенными, поскольку станут кульминацией празднования 400-летия чудесных явлений. Важность этого события будет подчеркнута присутствием специального легата Папы Римского кардинала Робера Сары, почетного префекта Дикастерии богослужения и дисциплины таинств.



По материалам Vatican News