31 мая. Посещение Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Праздник

Установленный в 1389 г. Папой Урбаном VI праздник Посещения Пресвятой Девой Марией святой Елизаветы приходится на срединную часть временного отрезка, разделяющего Благовещение и Рождество Иоанна Крестителя. Им завершается месяц май, целиком посвященный почитанию Пресвятой Богородицы…

Вскоре после Благовещения Матерь Божия пошла проведать Свою родственницу Елизавету, проживавшую в гористом районе Иудеи. От Назарета его отделяли четыре-пять дней пути. Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, — сообщает евангелист Лука (Лк 1,39). Узнав от Ангела о положении Елизаветы, Пресвятая Дева Мария, побуждаемая любовью, поторопилась к ней в гости, чтобы разделить с ней домашние хлопоты. Она не была обязана делать это. По крайней мере, Бог в лице Своего Ангела ничего Ей об этом не сказал. Да и сама Елизавета не просила Ее о помощи. Мария вполне могла бы оставаться у себя дома и спокойно готовиться к рождению Сына-Мессии. Однако Она отправляется в путь cum festinatione, с радостной готовностью, с блаженной улыбкой на устах, чтобы сделать для Своей тетки всё необходимое.

И мы последуем за Ней, повторяя про себя слова из первого литургического чтения сегодняшнего дня: Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! (…) Господь Бог твой среди тебя, Он… возвеселится о тебе радостью… будет торжествовать о тебе с ликованием (Соф 3,14-18a).

Мы не можем себе даже вообразить масштабов чувства, переполнявшего сердце нашей Небесной Матери, как и масштабов Ее желания поделиться этим чувством с другими. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей… — сказал Ей Ангел. В данном случае речь шла о чудесном зачатии долгожданного Мессии. После долгого и утомительного путешествия Пресвятая Богородица вошла в дом Захарии и приветствовала Свою родственницу. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа. Благодаря Иисусу и Марии обстановка в ее доме совершенно изменилась. «Ее приветствие было весьма действенным, ибо Елисавета исполнилась Святого Духа. Ее исполненная пророческой силы речь сделала Елисавету источником, обильно изливающим дары Божии (…). Ведь там, куда приходит Благодати полная, всё лучится радостью» (Григорий Чудотворец, Гомилия на Благовещение). Вот какое чудо Иисус сотворил через Марию! Она изначально была носительницей радости Искупления, доставленного Христом.

Сегодняшний праздник приоткрывает нам тайну духовной жизни Марии, Ее готовность к смиренному служению, Ее бескорыстную любовь ко всем нуждающимся. Событие, ставшее темой размышлений во второй радостной тайне святого Розария, содержит призыв к свободному, радостному и непритязательному служению окружающим. Порой самая большая услуга, которую мы им можем оказать, это разделить с ними свою радость о Господе.

Эпизод, участниками которого были Пресвятая Дева Мария и святая Елизавета, вводит нас в атмосферу тайны, причем радостной тайны. От радости «взыграл» младенец во чреве Елизаветы. Она сама радуется своему материнству и горячо благодарит за это Бога. Мария, со Своей стороны, поет гимн Magnificat, исполненный радостного чувства счастливой матери. Таким образом Мария ответила на приветствие Елизаветы. Домашний очаг Захарии и Елизаветы воплощает в себе дух Ветхого Завета в его чистейшем виде. Мария же носит в Своем лоне тайну Завета Нового. Magnificat – это «песнь мессианских времен, в которые радость ветхого и нового Израиля сходятся воедино (…). Песнь Девы звучит теперь по всему миру, она стала молитвой Церкви во все эпохи» (Павел VI, Энциклика Marialis cultus). Именно в этой теплой атмосфере исполняются и обретают свой смысл все те ожидания, которые Мария прежде «хранила в сердце Своем». Magnificat – это ярчайшее явления тайны Благовещения. В нем нет ничего поддельного или искусственного. Его слова в полной мере отражают состояние души Пресвятой Богородицы, души в высшей степени исполненной величия и предельно близкой Своему Творцу: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем.

Этот гимн радости и смирения включает в себя и важное пророчество: ибо отныне будут ублажать Меня все роды. «И действительно, с древнейших времен Пресвятая Дева почитается под именем “Богородицы”, под защиту Которой верные прибегают с молитвой во всех своих опасностях и нуждах. Начиная в особенности с Эфесского Собора, почитание Марии народом Божиим дивно возросло в благоговении и любви, в призывании и подражании, согласно Ее пророческим словам: ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его» (II Ватиканский Собор, Догматическая Конституция Lumen gentium, 66).

Матерь наша, Пресвятая Богородица, во время Своей земной жизни не творила чудес. По крайней мере, Евангелия ничего нам об этом не сообщают. Да и Ее слов в них сохранилось совсем немного. Ее жизнь ничем не отличалась от жизни обыкновенной женщины, трогательно заботящейся о членах Своей семьи. Между тем, произнесенное Ей пророчество исполнилось с поразительной точностью. Можно ли перечесть славословия, благодарственные и просительные молитвы, песнопения и гимны, часовни и религиозные обряды в Ее честь? Можно ли представить себе Церковь без культа Марии и Богородичного благочестия? На протяжении двадцати веков Ее величают благословенной самые разные люди: интеллектуалы и «простаки», цари и военачальники, интеллигенты и рабочие, мужчины и женщины, люди преклонного возраста и дети, едва научившиеся говорить… И мы сегодня тоже способствуем исполнению пророчества: Радуйся, Мария, благодати полная… Благословенна Ты между женами… Вот так мы обращаемся к Ней, и не только устами, но и в сокровенной глубине своего сердца.

Особым образом мы почитали Пресвятую Богородицу в мае, «однако месяц май не может так быстро закончиться; он будет иметь свое продолжение в нашей жизни, ведь любовь к Пресвятой Богородице, глубоко трепетное и благоговейное отношение к Ней, не могут испариться из нашего сердца; напротив, они должны постоянно возрастать и выражать себя в христианском свидетельстве по примеру Девы Марии» (Иоанн Павел II). Беседуя с Марией, мы научаемся слушать Иисуса. «Как сияет взор Иисуса!.. Так же, как взор Его Матери, Которая не может сдержать радости и всей душой славит Бога, – Magnificat anima mea Dominum, “Величит душа Моя Господа» – с тех пор, как носит Его в Себе и видит рядом с Собой. Матерь моя! Пусть будет подобна Твоей наша радость, ибо мы с Ним и знаем, что Он с нами!”» (Святой Хосемария Эскрива, Борозда, 95).

Ф. Карвахал «В общении с Богом»