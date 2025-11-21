На Волге открывается последний из всероссийских конгрессов, посвященных Юбилею надежды

Подходит к финалу Святой Юбилей 2025 года, имеющий девиз «Паломники надежды», и также завершаются важные события, связанные с ним.

Это и мероприятия в юбилейных храмах в 26 городах России, и паломничество иконы «Спасение римского народа» (Salus populi Romani), которая до конца марта текущего года находилась в Преображенской епархии, до конца июня — в Епархии Св. Иосифа, затем до конца сентября — в Архиепархии Божией Матери, и теперь до декабря будет совершать передвижение по Епархии Св. Климента. Уже прошли юбилейные конгрессы в Новосибирске, Иркутске и Санкт-Петербурге. А с 14 по 20 октября 2025 года состоялось всероссийское паломничество в Рим.

В предстоящие три дня – с 21 по 23 ноября – в Поволжье будет проходить последний из больших всероссийских конгрессов, посвященных нынешнему Юбилейному году надежды.

Накануне, в четверг 20 ноября, богородичная икона Salus populi Romani уже прибыла в храм Христа Царя в г. Марксе Саратовской области. Прихожане и приехавшие участники предстоящего Конгресса «Мария — Матерь бедных» совершили Крестный ход вокруг храма. Икона была установлена в правом приделе (там, где обычно стоит статуя Девы Марии Лурдской). Весь день храм был открыт, и желающие могли пребывать в молитвенном бдении перед чудотворным образом.

А тем временем участники Конгресса из всех уголков России съезжаются в Маркс. В заключительный день Конгресса в присутствии всех епископов России будет отмечаться Торжество Христа Царя и престольный праздник местного храма вместе с 32-й годовщиной его освящения. Начинал это строительство Владыка Иосиф Верт, а заканчивал Владыка Клеменс Пиккель, в их бытность настоятелями прихода в Марксе.

В понедельник 24 ноября в Марксе начнется Очередное пленарное заседание Конференции Католических Епископов России. Оно также пройдёт под сенью паломнического образа Богородицы.



Использованы материалы ВК-паблика «Католики Саратова»