Молодые и образованные: портрет нового поколения монахов

«Сегодняшние иноки наглядно демонстрируют призыв Бога любить Его всей своей жизнью на земле», — сказал архиепископ Рональд Хикс, представляя доклад о лицах, принявших вечные монашеские обеты в Соединенных Штатах в 2025 году.

В преддверии XXX Всемирного дня посвященной жизни, который Церковь будет отмечать 2 февраля 2026 года, Конференция католических епископов США опубликовала результаты исследования «Class of 2025».

В этом ежегодном отчете, подготовленном Центром исследований апостольской деятельности (CARA) при Джорджтаунском университете, представлен портрет 179 мужчин и женщин, принявших вечные обеты в прошлом году. Среди них 105 братьев и священников, а также 74 сестры-монахини. Об этом сообщает OSV News.



Специалисты на службе Евангелия

Данные свидетельствуют о том, что современные призвания часто формируются во взрослом возрасте. Средний возраст тех, кто принёс вечные обеты, составляет 38 лет. Интересно, что многие приходят в монастыри, уже имея серьезный профессиональный и жизненный опыт.

Современные монахи — это высокообразованные люди: 73 процента из них получили ученую степень до начала своего монашеского пути.

Среди тех, кто принял вечные обеты в 2025 году, есть специалисты в области электротехники, нефтетехники и даже медицинские исследователи. Например, сестра Николь Варнерин выбрала монашеский путь после пяти лет работы в научной медицине, а брат-францисканец Джимми Кернан подчеркивает, что ему выпала замечательная возможность использовать свои таланты ученого и педагога, чтобы «откликнуться на вопль земли и вопль бедных».



Путь от семьи к монастырю

В докладе подчеркивается ключевая роль католической среды в формировании будущих монахов. Подавляющее большинство (92 процента) являются католиками с рождения, и 85 процентов выросли в семьях, где оба родителя были верующими. Почти у каждого третьего человека уже есть священник или монах в семье.

Путь к полному посвящению Богу основывался на глубокой молитве и активной приходской жизни еще до начала монашеского образования. Исследование показывает определенные различия в духовных предпочтениях: если ретриты были наиболее популярны среди мужчин, то женщины чаще выбирали молитву Розария. В то же время евхаристическое поклонение и духовное руководство оставались основополагающими практиками для всех.



Преодоление препятствий

Несмотря на поддержку со стороны католических кругов, более половины опрошенных признались, что родственники или друзья отговаривали их от монашеского пути. Для некоторых серьезным препятствием также стал финансовый долг за обучение, который в среднем превышал 55 000 долларов. По этой причине многим пришлось отложить поступление в новициат.

Истории о призвании остаются глубоко личными. Сестра Барб Гилл начала свой путь в 58 лет, овдовев после 31 года брака. Другая монахиня, сестра Мэри Августина Фам, призналась, что пыталась «перехитрить Бога», но в конце концов поняла, что ее внутреннее беспокойство было голосом Христа, приглашающим ее обрести покой в ​​Нем.

Как отметил архиепископ Хикс, эти люди являются живым свидетельством надежды на вечную жизнь, полностью посвятив себя служению Богу и людям.



По материалам Vatican News