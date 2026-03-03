Молитва под огнем: Церковь в Аравии призывает к миру

Епископ Альдо Берарди призывает к молитве в то время, когда ракеты летают над христианскими святынями в Аравии, а верующие вынуждены оставаться и прятаться в бомбоубежищах, передает Vatican News.

Тревога и неопределенность стали повседневной реальностью для католиков на Аравийском полуострове. Апостольский викарий Северной Аравии епископ Альдо Берарди, находясь в Авали, Бахрейн, открыто выразил свою обеспокоенность ситуацией, которая стала непредсказуемой после израильско-американской интервенции. По словам иерарха, регион впал в логику мести, где каждый удар провоцирует еще более жестокий ответ.

Война буквально постучала в самые двери Церкви. Как отметил епископ Берарди в интервью для Vatican News, непосредственно во время прямого эфира ракета пролетела над его резиденцией, и её осколки после попадания упали рядом с новым собором. Это вызвало пожар неподалеку и вынудило принять решение о закрытии всех церквей. Хотя церкви не являются прямыми целями, взрывы и осколки представляют смертельную угрозу для людей.

Жизнь во многих странах викариата замедлилась, включая Кувейт, Саудовскую Аравию, Бахрейн и Катар. В Катаре полиция полностью оцепила религиозный комплекс, запретив вход и выход. Верующие, несмотря на сильное желание собираться вместе, вынуждены участвовать в богослужениях посредством видеотрансляций, в то время как священники молятся в пустых церквях о прекращении кровопролития.

Епископ Берарди полностью разделяет предупреждения Папы Льва XIV о том, что спираль насилия может стать необратимой. Он объясняет, что в этой части мира обиды имеют глубокие исторические корни, и когда затрагивается национальная гордость, ответная реакция бывает очень жестокой.

По мнению иерарха, существует реальная угроза того, что весь регион может взорваться, если каждая сторона будет руководствоваться исключительно жаждой мести. Сегодня Церковь в Аравии сохраняет бдительность, призывая мир молиться, чтобы эта пропасть не поглотила последние надежды на мирное сосуществование.