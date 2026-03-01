Папа призвал остановить спираль насилия, пока она не стала бездной

После молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 1 марта Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и в Иране, призвав вовлеченные стороны к моральной ответственности и подлинному диалогу.

Комментируя драматические события последних часов на Ближнем Востоке и в Иране, Папа Лев подчеркнул, что подлинный мир никогда не строится на взаимных угрозах или оружии, которое несет лишь смерть и разрушение. Единственно верный путь – это «разумный, подлинный и ответственный диалог». Перед лицом угрозы трагедии огромных масштабов Папа обратился к вовлеченным сторонам с горячим призывом:

«Возьмите на себя моральную ответственность и остановите спираль насилия, пока она не превратилась в невозвратную бездну! Пусть дипломатия вновь обретет свою роль ради блага народов, жаждущих мирного сосуществования, основанного на справедливости».

Тревожные вести приходят также с границ Пакистана и Афганистана. Епископ Рима вознес молитву о немедленном возвращении к переговорам, подчеркнув, что только мир, являющийся даром Божьим, способен исцелить раны в отношениях между народами.

Папа выразил духовную близость жителям бразильского штата Минас-Жерайс, пострадавшим от разрушительных наводнений. Он заверил в молитвах о жертвах стихии, о семьях, потерявших кров, и о тех, кто круглосуточно занят в спасательных операциях.

Особо тепло Папа приветствовал группу камерунцев, проживающих в Риме. Их сопровождал председатель Епископской конференции Камеруна. В приветственном обращении Лев XIV официально подтвердил свое намерение посетить эту страну:

«Если Богу будет угодно, я буду иметь радость посетить вашу страну в апреле».

В конце встречи Святейший Отец приветствовал паломников из Румынии, Словакии, США и Испании, а также многочисленные группы верующих из различных регионов Италии – Неаполя, Кротоне, Вероны и Фаэнцы, пожелав всем доброго воскресенья.



Источник: русская служба Vatican News