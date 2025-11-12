Многогранная африканская диаспора

Африканская диаспора — пестрый и сложный феномен, не просто миграционное движение: в нем отражена история культурного обмена и борьбы за идентичность. Во всем мире африканцы и их потомки вносят вклад в формирование общества, зачастую в трудных условиях, демонстрируя стойкость и способность к обновлению.

В это понятие не включены потомки жертв работорговли, а только африканцы, покинувшие родную землю добровольно или вынужденно. Таким образом, африканскую диаспору составляют общины из «Африки южнее Сахары», обосновавшиеся в Европе, Северной Америке, Азии, на Антильских и Карибских островах. Эти группы — важный элемент разнообразия, участники социокультурных процессов в принимающих странах. Кроме того, понятие диаспоры включает африканцев, переместившихся из родной страны в другую в пределах Африки, и тем самым проливает свет на миграцию, продолжающую влиять на современный мир.



Маршрут

Начиная с деклараций независимости в шестидесятые годы, усилилась эмиграция африканцев в Европу и Северную Америку. Изначально эмиграцию воспринимали как тормозящую развитие континента, но впоследствии увидели ее положительную сторону. Ведь общины в диаспоре оказались ключевыми двигателями африканского развития, участвуя в нем денежными переводами, инвестициями, делясь полученными знаниями. В глобальном мире с его транснациональной мобильностью такие партнерские узы играют стратегическую роль, особенно в отношениях между Севером и Югом, и в укреплении международной солидарности. В целом эти взаимодействия движутся по трем основным направлениям: местное развитие, бизнес и наука. Оказавшись в нестабильных жизненных условиях или движимые личными и коллективными надеждами, многие африканцы покидают родину ради лучших перспектив, часто идеализированных.

Начиная с семидесятых годов прошлого века[1], наблюдался массовый исход талантов из Африки: квалифицированные профессионалы убывали в Европу и Северную Америку в поисках признания и лучших возможностей. Экономический кризис восьмидесятых годов, утяжеленный программами структурного урегулирования, навязанными Всемирным банком и Международным валютным фондом, также подтолкнул многих предпринимателей к эмиграции. В последующие десятилетия новые миграционные волны были вызваны экологическими, политическими и экономическими факторами, и миграционные потоки из Африки в Северную Америку усилились.

С конца XX века африканская эмиграция стала глобальным феноменом: рассеиваются по свету, отправляясь в добровольную или вынужденную ссылку, люди из разных социальных слоев. Понятие диаспоры вполне применимо к положению этих мигрантов, сохраняющих, несмотря на удаленность, крепкую связь с родиной. Ассоциации экспатов формируются, как правило, по принципу общей страны, области или местности, поощряя культуру солидарности и ответственности. Степень интеграции в принимающее общество различна сообразно обстоятельствам: от полного включения до нестабильности и вытеснения на обочину. Каковы бы ни были жизненные условия, африканские общины в диаспоре остаются активным продолжением гражданского общества своей родной земли и служат для нее экономическим, политическим и культурным буксиром.

Эти общины играют важную роль в местном африканском развитии, прежде всего посредством экономических рычагов. Самостоятельно или в сотрудничестве с ассоциациями из северных стран они выступают с инициативами в поддержку своего родного общества: отсылают материальные блага, финансируют местные проекты, переводят денежные средства. С другой стороны, квалифицированные работники-мигранты содействуют экономическому развитию принимающей страны. Кроме того, современные технические достижения позволяют диаспоре активно участвовать в укреплении научного и технологического потенциала Африки. Африканский континент мог бы ускорить свое развитие, мобилизуя эти финансовые и человеческие ресурсы, тем самым сокращая зависимость от внешней помощи и от торговли с северными странами. Чтобы выйти из перманентного кризиса, руководители должны разглядеть эту возможность и использовать диаспору как стратегический маховик. А это значит оценить потенциал ее членов и переменить положение Африки в глобальной системе, присоединившись к движениям за более справедливую глобализацию[2].



С какими препятствиями сталкиваются африканские общины в диаспоре?

Перед членами африканских общин в диаспоре стоят сложные проблемы, включая расизм, дискриминацию и социальную изоляцию[3]. Эти проблемы затрагивают не только повседневную жизнь, но и будущее, возможности и способность влиять на общество, в котором эти люди живут. Порой их вытесняют на обочину, тем самым стабилизируя неравенство, не давая разорвать порочный круг маргинализации и отвержения. Африканцам в диаспоре мешают интегрироваться расизм и дискриминация. Эти явления не ограничиваются отдельными эпизодами, но складываются в устойчивую систему.

Часто расизм становится системным, накладывая отпечаток на полицию, правосудие, образование и рынок труда. Самый очевидный пример — выборочная проверка документов полицией. Исследования показывают, что черных мужчин или арабов останавливают в 20 раз чаще, чем белых[4]. Еще один пример системного расизма — дискриминация в плане доступности жилья для иммигрантов, от нее страдают 45 % населения диаспоры. Эти иммигранты рассказывают, что им всегда очень трудно найти жилье[5]. Общины в диаспоре постоянно сталкиваются со стереотипами, вытеснением на обочину, экономической дискриминацией и насилием. Все эти факторы мешают интегрироваться и стать признанным членом общества. 45-летняя женщина, проведя большую часть жизни в Европе, главным образом во Франции, свидетельствует именно об этом. Она эмигрировала в девяностые годы и училась в школах, где часто была единственной африканкой. Если одноклассники относились с любопытством или сдержанно к ее инаковости, то от взрослых исходила в основном дискриминация, в глазах читались предрассудки. После купания часто звучали остроты о курчавых волосах и цвете кожи. Такие замечания, как «уж тебе-то точно не надо загорать», повторяясь снова и снова, говорили о том, что ее — такую как есть, необычную — окружающие подспудно отвергают. Подобные истории, хотя и личные, отнюдь не исключительны. Они показывают, насколько прочно расизм и дискриминация вписаны в нашу повседневность, часто прокрадываются с детства и никуда не уходят, проявляясь на практике.

Эти проблемы требуют коллективного осознания и принятия мер по борьбе с несправедливостью, чтобы каждый мог жить без страха быть осужденным или отвергнутым из-за своего происхождения. Именно в этом смысле следует понимать «План действий ЕС против расизма 2020–2025»[6]. Он показал, что этническое происхождение — главный фактор дискриминации, когда речь идет о приеме на работу, о доступе к жилью, образованию, благам и услугам. План предусматривает ряд рабочих инструментов, в их числе более эффективное применение европейского права, большее кадровое разнообразие в Союзе и усиление соответствующей активности на национальном уровне в государствах-членах. В этих обстоятельствах общины диаспоры играют важную роль в борьбе против расизма и дискриминации, выступая с инициативами по повышению осознанности, обличению несправедливости и оказанию давления на европейские правительства, чтобы те проводили более инклюзивную политику.

Аналогичная государственная мера в защиту прав меньшинств — закон против расизма и дискриминации в Соединенном Королевстве (Equality Act 2010)[7]. Но эффективность таких мер зависит зачастую от гражданской ответственности и от давления, оказываемого ассоциациями и активистами. Общины диаспоры — в авангарде этой борьбы: проводят кампании в соцсетях и манифестации, создают организации, требующие справедливости для всех.



Роль африканской диаспоры

Общины африканской диаспоры активны в разных сферах как в принимающих странах, так и в родных. Очень влиятельные в странах нынешнего проживания, они плодотворно работают в таких секторах, как экономика, культура, политика, социальная и технологическая инновация[8].

Что касается экономики и предпринимательства: члены диаспоры создают предприятия, инвестируя в стратегические секторы и внося существенный вклад в экономический рост принимающих стран. Многочисленные предприниматели-африканцы запускают успешные проекты в модном бизнесе, в сфере технологий и финансов. Что касается перевода денежных средств: общины в диаспоре ежегодно направляют огромные суммы в родные страны. Согласно докладу, опубликованному в декабре 2023 года, денежные переводы в Африку южнее Сахары достигают 54 миллиардов долларов, заметно растут финансовые потоки в Мозамбик (+48,5 %), Руанду (+16,8 %) и Эфиопию (+16 %)[9]. В 2024 году прогнозировали, что денежные переводы от мигрантов в развивающиеся страны достигнут 685 миллиардов долларов, то есть превысят совокупный объем прямых внешних инвестиций и государственной помощи развитию[10].

Общины диаспоры инвестируют и в принимающих странах. В области технологических инноваций африканские инженеры и разработчики играют важную роль, особенно в секторах финансовых технологий и искусственного интеллекта.

Следует помнить и о том, что эти общины вносят существенный вклад в обогащение глобальной культурной жизни, будучи творчески активны в музыке, литературе, кинематографе и изобразительных искусствах. В силу этого африканские общины занимают центральное место в культурной панораме принимающих стран, успешно содействуя обогащению национального достояния и вынося на обсуждение яркие и самобытные художественные высказывания. Через литературу, кино и музыку африканские общины помогают по-новому посмотреть на общество, в котором живут, делясь опытом миграции и принадлежности к диаспоре. Эта художественная продукция работает как средство межкультурного общения, содействуя глубокому взаимопониманию и переосмыслению добрососедства в мультикультурном контексте[11].

Такие певцы, как GIMS, Бурна Бой и Айя Накамура, способствуют распространению африканской музыки по всему миру. Африканские режиссеры и актеры участвуют в международных проектах, рассказывая африканские истории на языке кино. Писательницы Чимаманда Нгози Адичи [12] и Леонора Миано[13] исследуют темы, связанные с идентичностью и опытом диаспоры.

Общины в диаспоре оказывают заметное влияние на политическую жизнь: Нгози Оконджо-Ивеала, известный нигерийский экономист, ныне генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО), влияет на глобальную экономическую политику; Мамаду Диуф из Сенегала, историк и профессор в Колумбийском университете, принял участие в дискуссии об африканской политике и международных отношениях; Тиджан Тиам, уроженец Кот-д’Ивуара и бывший исполнительный директор Crédit Suisse, оказал влияние на экономическую и финансовую европейскую политику; Лейма Гбови из Либерии, активистка в борьбе за мир и социальную справедливость, играет важную роль в процессах примирения и развития; Мо Ибрагим, предприниматель и филантроп, уроженец Судана, основал Mo Ibrahim Foundation в поддержку грамотного управления странами в Африке.

Общины диаспоры участвуют в социальных инициативах, в том числе в политике и в сфере гражданской активности. Здесь они выступают за инклюзивную политику и признание прав иммигрантов; создают ассоциации в поддержку интеграции и межобщинной солидарности[14]. Некоторые члены общин занимают политические посты и влияют на принятие решений на правительственном уровне. Кроме того, африканские интеллектуалы и деятели науки вносят заметный вклад в исследования и образование в странах своего пребывания: читают лекции в престижных университетах и развивают науку, в то же время упрочивают сотрудничество между африканскими и международными институтами; оказывают поддержку молодым африканским талантам посредством образовательных программ и стипендий[15].

Что касается культурной интеграции в странах пребывания, важно подчеркнуть, что африканские общины используют гибридный подход: усваивают традиции принимающей страны, но и продолжают сохранять свое культурное наследие. Эта динамика порождает особую «диаспорную» идентичность, в которой уживаются вместе африканские и местные влияния. Несмотря на процесс интеграции, члены диаспоры сберегают свои традиции с помощью таких элементов, как язык, кухня, религиозные практики и праздничная культура; создают общинное пространство, где поощряется обретение и передача нынешнего наследия будущим поколениям. Очень важно сохранять культуру, чтобы поддерживать связь с африканскими корнями, хотя и приспосабливаясь к особенностями принимающей страны[16].

Ключевой вопрос, очень интересующий африканцев в диаспоре, — вернуться ли в свою страну. Как подчеркивает исследователь Муса Хисейн Муса, возвращение на родину — сложное решение, продиктованное как внутренними, так и внешними причинами. Внутренние связаны с поиском возможностей на экономическом и профессиональном уровне. Улучшение условий труда и востребованность знаний и умений приводят на рынок труда тех, кто хочет самореализоваться и внести вклад в экономическое развитие. Среда, благоприятная для предпринимательства и новаторства, тоже может играть определяющую роль.

Внешние причины — сильное патриотическое чувство и желание участвовать в прогрессе, несмотря на экономические и политические препятствия.

Некоторые члены диаспоры принимают решение вернуться в родную страну по убеждению, ими движет ясное патриотическое сознание, побуждая включаться в проекты по совершенствованию местного общества и местной экономики. Это решение в большой мере обусловлено экономическим климатом и политической стабильностью в родной стране. Безопасная обстановка и обилие возможностей для роста способствуют возвращению эмигрантов на родину, а продолжительная нестабильность — препятствует.

В конечном счете африканская диаспора занимает важное место в процессе развития континента. При надлежащей поддержке возвращение мигрантов на родину может стать решающим импульсом для экономического роста и улучшения социальной обстановки в их родных странах[17].



Заключение

Общины африканской диаспоры, сложные и диверсифицированные, играют значимую роль и в принимающем обществе, и в родных странах. Рассеяние африканцев по всему миру содействует культурному обмену и взаимному узнаванию, хотя мигрантам приходится сталкиваться с такими тяжкими проблемами, как расизм и социальная маргинализация. Несмотря на это, африканские общины остаются движущей силой в самых разных областях, от искусства до науки. Внимание к своим корням претворяется в художественные произведения и побуждает объединяться в ассоциации, что укрепляет связь с Африкой. Эти общины также способствуют усилению позиций своего континента на международной арене. Их будущее зависит от того, сумеют ли признать их важную роль и улучшатся ли условия для интеграции, дающие зеленый свет всецелому развитию.

Как бы то ни было, общины в диаспоре не останавливаются перед препятствиями, напротив — служат катализатором развития во многих сферах: от искусства и литературы до бизнеса и науки. Благодаря своему усердию и прочной связи с корнями они на практике поддерживают отношения с родным континентом: участвуют в культурных событиях и общих делах, оказывают поддержку развитию. С другой стороны, их ключевая миссия — «продвигать» Африку и строить мосты между разными странами.

Будущее общин в диаспоре зависит от надлежащей оценки их вклада и от создания более инклюзивных условий, благоприятных для их всецелого развития как в принимающих странах, так и во взаимодействии с Африкой. Они не просто общины в рассеянии, а коллективное целое, которое вопреки препятствиям действует плодотворно, неся с собой обновление и надежду. Определяет африканскую диаспору не только рассеяние по всему свету, но и крепкая привязанность к своей идентичности, к своему прошлому и будущему.

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

Жан-Пьер Боджоко SJ — Патриция Темуни

Источник: La Civiltà Cattolica