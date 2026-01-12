Мир и примирение в наследии святого Франциска. Папа обратился с посланием к 800-летию Transitus

Папа Лев XIV обратился со специальным посланием к настоятелям францисканских общин, составляющих Конференцию францисканской семьи, по случаю восьмого столетия со дня кончины святого Франциска Ассизского.

«Сестрица наша смерть»: так возглашал 3 октября 1226 года святой Франциск в Порциункуле, отправляясь навстречу смерти как «человек окончательно умиротворенный». В начале послания Папа подчеркивает, что Ассизский бедняк «четко запечатлел слово Христова спасения в сердцах своих современников». Святейший Отец выражает желание духовно присоединиться ко всей францисканской семье с надеждой, что «послание мира сможет глубоко отозваться в сегодняшнем дне Церкви и общества».

Именно мир Христов лежит в основе евангельского призвания Франциска: «Как приветствие — так открыл мне Господь — надлежит нам говорить “Господь да подаст тебе мир!”» (Завещание, 23). Это же приветствие воскресший Господь обратил к Своим ученикам, которые в страхе закрылись в Горнице: «Мир вам». Это приветствие — не «формула вежливости», а достоверное возвещение победы Христа над смертью.

«Францисканское видение мира не ограничивается отношениями между людьми, но охватывает все творение, — пишет далее Папа. – Мир с Богом, мир между людьми и с Творением – это неразделимые измерения единого призвания к универсальному примирению».

В завершение послания Папа выражает надежду, что наследие святого Франциска побудит всех ценить доверительные отношения с Господом и жить в верности Евангелию, принимая и освещая верой и молитвой любое жизненное обстоятельством и любое действие.



В конце Святейший Отец вручает францисканцам молитву о том, чтобы Франциск Ассизский пробуждал в нас совершенную радость и согласие:



Святой Франциск, наш собрат, восемь столетий назад ты ушёл навстречу сестрице смерти как умиротворенный человек:

заступись за нас перед Господом.

Ты познал истинный мир у Распятия Сан-Дамиано:

научи нас в Нем искать источник всякого примирения, низвергающего любую стену.

Ты безоружным прошёл по рубежам войны и непонимания:

даруй нам мужество созидать мосты там, где мир воздвигает границы.

В наше время, истерзанное конфликтами и разделениями,

ходатайствуй о том, чтобы мы стали миротворцами, безоружными и обезоруживающими свидетелями мира, исходящего от Христа.

Аминь.

Источник: русская служба Vatican News