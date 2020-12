Мелания Трамп в последний раз украсила Белый дом к Рождеству (ФОТО)

Первая леди США Мелания Трамп по традиции украсила президентскую резиденцию к рождественским праздникам. Нынешнее Рождество — четвёртое и последнее, которое чета Трампов проведет в Белом доме.

В понедельник супруга президента США представила праздничное украшение резиденции. Меланья Трамп показала её залы, фото и видео размещены в ее микроблоге в Twitter 30 ноября.

«В эти выходные волонтеры со всей Америки приехали, чтобы украсить Белый дом. Спасибо вам за ваше время, энтузиазм и преданность делу, чтобы дух мира и радости наполнил исторические комнаты и залы дома народа», — написала она в соцсети днём ранее.

Декорированием занимались 125 волонтеров со всей страны. Они установили и нарядили 62 новогодних дерева, развесили 106 венков и свыше 360 метров гирлянд. Всё это подсвечивают тысячи рождественских огней.

This weekend, volunteers from all across America have come to decorate the @WhiteHouse for the holiday season. Thank you for your time, enthusiasm & devotion to make sure the spirit of peace & joy fill the historic rooms & halls of the People’s House! #WHChristmas pic.twitter.com/k1VAqCpCgk

— Melania Trump (@FLOTUS) November 28, 2020