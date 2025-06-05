Папа: вера — главное наследие итальянских иммигрантов в США

Утром 4 июня в Ватикане перед началом общей аудиенции Святейший Отец встретился в Малом зале Павла VI с членами Совета директоров Национального итало-американского фонда (NIAF), отметившего в этом году своё пятидесятилетие.

В своём кратком обращении Папа подчеркнул важную роль фонда в сохранении и продвижении итальянской культуры, языка и истории в Соединённых Штатах, а также в укреплении связей между двумя странами.

Особое внимание Папа уделил образовательной и благотворительной деятельности фонда, включая предоставление стипендий и поддержку молодёжи.

Говоря о духовном наследии итало-американской общины, Папа отметил, что отличительной чертой многих иммигрантов из Италии была именно их католическая вера с её традициями благочестия, которую они несли с собой за океан и которая поддерживала их в тяжёлые времена.

Папа отметил, что в Юбилейный год, посвящённый надежде, пребывание гостей в Риме — городе, хранящем память об апостолах Петре и Павле и святых, укреплявших Церковь в трудные времена, — может стать для них источником вдохновения и духовной поддержки.

Завершая встречу, Папа выразил пожелание, чтобы каждый из присутствующих и их семьи всегда хранили богатое духовное и культурное наследие, переданное им предками, и преподал всем Апостольское благословение.



Источник: русская служба Vatican News