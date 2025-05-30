«Наименее американский из американских кардиналов»: чего ожидать от понтификата Льва XIV?

Будучи первым понтификом, родившимся в США, но сформировавшимся как священник в латиноамериканских пастырских и теологических традициях, Лев XIV намерен следовать курсу, который объединяет глобальный прагматизм с церковной ортодоксальностью, пишет Екатерина Шебалина, участница Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Яркий, непредсказуемый, противоречивый понтификат папы Франциска характеризовался многочисленными реформами, которые породили много спорных вопросов, но не дали на них ответов.

В 2013 году кардиналы были призваны отреагировать на шокирующее событие: отставку Бенедикта XVI. Проанализировав непосредственные причины,они пришли к выводу, что одна из проблем кроется в организационно-административном устройстве института Церкви. Через некоторое время вину возложили на соратников папы. Бытовало мнение, что «четырёх лет Бергольо может быть достаточно». Это означало, что нужен был папа с «края света», чтобы встряхнуть институт и заложить основы реформ. В итоге двенадцать лет правления Франциска привели к столкновению между Старым Светом, Латинской Америкой и Северной Америкой. На конклаве 2025 года все кардиналы осознали, что пришло время перевернуть страницу, и кардинал Роберт Превост оказался человеком с резюме, наилучшим образом подходящим для этой роли. Лев XIV – не папа компромисса, а папа, призванный привнести гармонию.

Будучи первым понтификом, родившимся в США, но сформировавшимся как священнослужитель в латиноамериканских пастырских и теологических традициях, Лев XIV намерен следовать курсу, который объединяет глобальный прагматизм с церковной ортодоксальностью. Понтифик сохранит тон прогрессивных инициатив своего предшественника Франциска в вопросах синодальности, экологической этики (Laudato si’) и работы с маргинализированными общинами, однако все реформы будут, вероятно, реализовываться в соответствии с чётким соблюдением католической доктрины, без радикальных популистских нововведений. Превост открыто говорит о необходимости срочных действий по борьбе с изменением климата. Недавно, ещё в бытность кардиналом, он подчеркнул, что Церковь должна перейти «от слов к делу», предостерегая от «вредных» последствий неконтролируемого технологического развития и выступая за взаимные, нетиранические отношения с окружающей средой.

Теологическое мировоззрение нового понтифика, сформированное под влиянием социальной этики ордена августинцев, представляет собой видение Церкви как морального и сакраментального сообщества, а не платформы для политической пропаганды. Римскому первоиерарху свойственна довольно жёсткая позиция в отношении доктринальных инноваций по вопросам гендерной идентичности, целибата священников или однополых союзов.

Неслучайно практически в первую неделю своего понтификата, выступая перед дипломатическим корпусом, Лев XIV заявил: «Долг тех, кто несёт ответственность в правительстве, – работать над созданием гармоничных и мирных гражданских обществ. Это можно сделать, инвестируя прежде всего в семью, основанную на прочном союзе мужчины и женщины, маленькое, но истинное общество, предшествующее любому гражданскому обществу». Само по себе высказывание не является прорывным или сенсационным, являясь частью христианской морали, которую проповедует церковь, но акцент на подобную постановку вопроса несёт чёткий посыл мировому сообществу относительно приоритетов нового понтификата.

Данная позиция проявлялась и в предыдущих заявлениях предстоятеля Римско-католической церкви (РКЦ). В своём обращении к епископам в 2012 году кардинал Превост выразил обеспокоенность влиянием западных СМИ и популярной культуры, обвинив их в поощрении «симпатии к верованиям и практикам, противоречащим Евангелию». Среди упомянутых тем были «гомосексуальный образ жизни» и «альтернативные семьи, состоящие из однополых партнёров с приёмными детьми».Во время своего епископства в Чиклайо, на северо-западе Перу, Превост решительно выступал против правительственного проекта, направленного на введение гендерного обучения в государственных школах: «Продвижение гендерной идеологии сбивает с толку, поскольку оно пытается создать несуществующие гендеры».

При выборе нового папы не обошлось без тиражирования скандалов вокруг его личности. «В последние месяцы, и особенно в часы, предшествовавшие Конклаву, кардинал Роберт Фрэнсис Превост стал объектом кампании, организованной ультраконсервативными кругами Церкви», – подтвердило расследование ежедневной газеты El Pais. Обвинение заключается в сокрытии фактов насилия, совершенного подчинённым Превосту перуанским священником. Вместе с тем подобные нападки были быстро нивелированы позитивным информационным фоном, созданным римским первоиерархом после прихода к власти. Папа Лев не является любителем селфи и не стремится завоевать популярность популярными медиаприёмами. Однако в одной из недавних речей понтифик предостерёг верующих от фейковых новостей словами: «Давайте воспитывать критическое мышление».

Уже состоявшиеся дипломатические контакты Папы Льва XIV с украинским руководством, американскими чиновниками и китайскими католиками свидетельствуют о том, что обновлённая дипломатия Ватикана станет напористой и примирительной, менее декларативной и более действенной. В вопросах выстраивания внешней политики Святого престола римский первоиерарх, вероятно, будет черпать вдохновение из Ostpolitik эпохи холодной войны, адаптируя её к современной многополярной напряжённости.

Ключевыми вопросами мировой повестки для Льва XIV является действенное участие Святого престола в урегулировании конфликтов, в частности на Украине, Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары.

Не случайно понтифик уже предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для представителей Москвы и Киева.

Не менее важной темой для римского первоиерарха является посредничество между авторитарными режимами и подпольными католическими общинами, особенно в Китае и некоторых частях исламского мира. Кроме того, в повестке нового понтифика – подтверждение статуса Ватикана как морального голоса в международном праве и гуманитарной политике, а не партийного участника западных политических конфликтов. Таким образом, Святой Престол под руководством Льва XIV, вероятно, вновь утвердит свою роль неприсоединившегося, но при этом принципиального игрока, подчёркивая важность международной солидарности, религиозной свободы и дипломатической многосторонности.

Отдельной темой, вызвавшей интерес в СМИ, стало американское гражданство римского первоиерарха и его взаимоотношения с Дональдом Трампом. Большим заблуждением является предположение о том, что новый папа – представитель заокеанской идентичности. По мнению ватиканистов, Превост являлся «наименее американским из всех американских» кардиналов– двадцать лет в Перу оказали существенное влияние на мировоззрение будущего понтифика. Это сказалось и на его отношениях с политпартиями США. Непростым представляется взаимодействие нового папы с командой Белого дома. Понтифик уже продемонстрировал, что не считает себя представителем заокеанского континента – на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом Лев был весьма сдержан, держал чёткую формальную дистанцию. Очевидно, что понтифик не поддерживает (и это прослеживалось и в его прежних высказываниях) нынешнюю линию республиканцев в методах решения миграционного кризиса, а также потребительское отношение к религии, которая активно использовалась для привлечения электората в предвыборной гонке. Вместе с тем по темам репродуктивного здоровья и абортов Превост уже проявляет подходы, созвучные с идеями последователей MAGA.

В отношении России понтифик на данный момент следует политике нейтралитета, который, однако, проявляется в деятельном участии – стремлении, чтобы Святой престол сыграл важную роль в урегулировании украинского кризиса. Со слов посла РФ в Ватикане Ивана Солтановского, «новый папа известен как сторонник диалога и борец за мир, надеемся, что этот подход найдёт воплощение в его понтификате». Однако борьба за мир будет выражаться не в поочерёдных «реверансах» то российской, то украинской публике, которые, как это было в период понтификата Франциска, госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин сглаживал затем комментариями о сохранении Ватиканом дипломатического нейтралитета. Лев XIV заинтересован в конкретных действиях: содействие обмену военнопленными, предоставление площадки для диалога. Вполне логично, что римский первоиерарх не откажется и от идеи его предшественника посетить Москву и Киев поочерёдно. Но только не на любых условиях в целях собственной популяризации, а при благоприятных обстоятельствах, позволяющих подобный манёвр.

В раздробленном мире, ищущем стабильные моральные ориентиры, Папа Лев XIV мог бы проявить себя не только как религиозный лидер, но и как всемирный этический собеседник – роль, которую современное папство способно выполнить довольно эффективно.



Автор — Екатерина Шебалина, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Источник: сайт Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Фото: РИА Новости / Александр Логунов

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