Папа – молодёжи: будьте светом надежды и мира

Папа Лев XIV обратился с видеопосланием к молодёжи Чикаго и всего мира по случаю торжественных богослужений в чикагской архиепархии, приуроченных к празднику Пресвятой Троицы и началу его понтификата. Передает русская служба Vatican News.

Молитвенное и музыкальное празднование в честь первого американского Папы состоялось на стадионе «Рейт Филд» в Чикаго, где тренируется городская бейсбольная команда Chicago White Sox.

Это не совпадение, ведь Лев XIV является поклонником данной команды. Во время общей аудиенции 11 июня 2025 года он даже примерил её фирменную бейсболку. А выбор места для мероприятия отразил связь Папы с родным городом.

В своём видеопослании Святейший Отец приветствует участников встречи, напоминая, что Пресвятая Троица являет собой совершенное единство любви, к которому призван каждый человек и благодарит молодёжь за стремление к дружбе и просит созидать общины в повседневной жизни, в семьях, приходах, епархиях и по всему миру. Папа выражает особую признательность тем, кто смотрит его послание онлайн, и обращается к молодым людям, пережившим изоляцию, боль, трудности в семьях или отсутствие веры:

«Взгляните в своё сердце. Бог есть! <…> Он ищет вас, зовёт, приглашает познать Его Сына Иисуса Христа – через Священное Писание, через друга или родственника, через бабушку или дедушку».

Папа подчёркивает, что именно в стремлении к любви человек обретает истинное призвание – служить другим. Через это служение, через созидание дружбы и сообщества можно открыть смысл жизни.

Святейший Отец напоминает о ранах современности – одиночестве, тревоге, депрессии – и о том, что именно любовь Бога способна исцелять. В духовной жизни, в христианской общине мы открываем, что «любовь и благодать Господа действительно способны даровать нам силу и стать источником той надежды, в которой мы все нуждаемся».

Говоря о призвании молодых людей, Папа называет их «обетованием надежды для многих из нас», призывая новое поколение стать участником миссии Церкви и общества – миссии мира, единства, благовестия. Для этого нужно отрешиться от эгоизма, искать пути к единству и преобразованию мира. Если мы хотим, чтобы мир стал лучше, начнём с себя, со своей жизни, со своего сердца, напоминает Папа слова св. Августина. В этом контексте каждый может стать «маяком надежды». Свет, который порой трудно различить на горизонте, становится всё ярче, когда мы соединяемся в общине, в вере во Христа. Именно эта вера становится светочем, который мир может увидеть.

Лев XIV приводит и знаменитое изречение св. Августина: «Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе, Господи». Эта внутренняя неудовлетворённость может вывести в путь; её не следует заглушать, напротив, нужно позволить Богу действовать в нас и через нас – ради других.

«Надежда не постыжает», – подчёркивает Папа, цитируя апостола Павла, и признаётся, что, видя молодёжь, объединённую верой, он чувствует силу надежды, живущей в мире.

В Юбилейный год Христос приглашает всех быть живым примером – светом надежды. Для этого нужно распахнуть сердце Божьей любви и миру, «почувствовать, как прекрасна, сильна и значима Его любовь в нашей жизни». Хотя мы ничем её не заслужили, Господь щедро изливает её на нас и лишь просит делиться ею с другими.

В конце видеопослания Лев XIV преподаёт молодёжи апостольское благословение, призывая каждого стать «знаком надежды и мира для всей земли».



На верхнем фото — торжества в честь Папы Римского на стадионе «Рейт Филд» в Чикаго (США)