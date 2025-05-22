Россия приветствует стремление Ватикана помочь урегулированию на Украине

Россия приветствует стремление Ватикана помочь урегулированию на Украине

Май 22, 2025

приветствует усилия всех стран, которые хотят помочь урегулированию украинского конфликта, в том числе и желающего предоставить площадку для переговоров Ватикана. Это отметил на брифинге 21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий .

«Мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность и усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему урегулированию», — подчеркнул представитель Кремля.

Новый Лев XIV заявил о готовности поспособствовать мирному процессу на Украине, в том числе предоставить территорию Ватикана в качестве площадки для переговоров. Такую инициативу приветствовал президент .


Источник: ТАСС

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