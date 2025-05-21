Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Москвы и Киева

Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Москвы и Киева

Май 21, 2025

Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность принять Москвы и Киева в Ватикане, после того, как об этом заявил президент . Информация была размещена на сайте правительства Италии.

С понтификом переговорила премьер-министр Италии , они обсудили «построение справедливого и прочного мира на Украине».

Глава итальянского правительства поблагодарила собеседника «за открытость» и «его непоколебимую приверженность миру», говорится в сообщении.

***

19 мая Дональд Трамп сообщил, что выразил заинтересованность в проведении переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта.

«Ватикан, в лице Папы Римского, заявил, что был бы очень заинтересован принять переговоры. Пусть же этот процесс начнется!», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social после завершения состоявшегося в понедельник телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский лидер высоко оценил разговор и заявил, что « немедленно начнут переговоры о прекращении огня». По его словам главы государства, условия установления прекращения огня и завершения конфликта будут обсуждаться непосредственно между сторонами. , в свою очередь заявил, что предложит Украине и готова работать с ней над меморандумом по поводу возможного будущего мира.

Лев XIV ранее уже обозначал намерение Ватикана стать посредников в урегулировании вооруженного конфликта. Госсекретарь Ватикана назвал тогда ситуацию с переговорами по Украине «очень сложной и драматичной».


По материалам российских и мировых СМИ

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна