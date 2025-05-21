Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Москвы и Киева

Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность принять переговоры Москвы и Киева в Ватикане, после того, как об этом заявил президент США Дональд Трамп. Информация была размещена на сайте правительства Италии.

С понтификом переговорила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, они обсудили «построение справедливого и прочного мира на Украине».

Глава итальянского правительства поблагодарила собеседника «за открытость» и «его непоколебимую приверженность миру», говорится в сообщении.

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19 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Ватикан выразил заинтересованность в проведении переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта.

«Ватикан, в лице Папы Римского, заявил, что был бы очень заинтересован принять переговоры. Пусть же этот процесс начнется!», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social после завершения состоявшегося в понедельник телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский лидер высоко оценил разговор и заявил, что «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня». По его словам главы государства, условия установления прекращения огня и завершения конфликта будут обсуждаться непосредственно между сторонами. Путин, в свою очередь заявил, что Россия предложит Украине и готова работать с ней над меморандумом по поводу возможного будущего мира.

Лев XIV ранее уже обозначал намерение Ватикана стать посредников в урегулировании вооруженного конфликта. Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал тогда ситуацию с переговорами по Украине «очень сложной и драматичной».



По материалам российских и мировых СМИ