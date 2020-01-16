Мартин Скорсезе о Папе Франциске: поразительно, что этот человек – наш Папа

Американский кинорежиссер Мартин Скорсезе дал интервью главному редактору газеты L’Osservatore Romano Андреа Монде, рассказав о своем отношении к Папе Франциску и встречах с Понтификом, а также о роли христианства в собственной жизни и творчестве. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на агентство Zenit.

«Когда я думаю о Папе Франциске, первое слово, что приходит мне в голову, – ‘сострадание’. Мне кажется поразительным, что этот человек – наш Папа», – говорит Скорсезе. Режиссер впервые лично встретился с Папой в 2018 г., а 21 октября 2019 года состоялась новая встреча. «Они продолжили беседу, как два старых друга, понимающие друг друга с полуслова, без усилий», – пишет об этой встрече Андреа Монда. По словам журналиста, диалог Папы с Мартином Скорсезе, начавшийся с вопросов о здоровье жены режиссера и его последнем фильме, очень скоро перешел к обсуждению любимого писателя обоих – Достоевского.

«Я верю, что путь Христа – единственное, что делает наше выживание возможным. Это единственный путь, который мне видится для человечества, позволяющий ему эффективно меняться и эволюционировать, оставляя позади разрушение. Я говорю об этом не в культурном, а в духовном смысле», – заявил Скорсезе. Сам режиссер признается, что «учение Христа» формировало его личность с раннего детства. «Думаю, нелегко оставить то, что тебя сформировало с духовной точки зрения, или поменять веру так, как мы меняем одежду», – подчеркивает Скорсезе. По словам режиссера, вопросы духовности «занимали его большую часть жизни», они звучат в большинстве его фильмов. «Как примирить мир внешний обстоятельств с внутренним миром веры – этот вопрос всегда сопровождал меня, и я давал на него разные ответы в разные моменты своей жизни», – признался Скорсезе. Хотя Католическая Церковь – «гигантский институт, традиция и организация», по сути своей она решает не «вопросы человеческих, мирских взаимоотношений, а вопросы духа. В этом – камень, основание, практика и живое следование за Христом. Папа Франциск постоянно повторяет это и просит, чтобы мы это понимали», – говорит Мартин Скорсезе.

Кинематографист также рассказал о своем отношении к Таинству исповеди, которое назвал «одним из самых мощных духовных инструментов» в распоряжении Церкви. Исповедь – «подлинное исследование того, что ты есть, всех твоих сомнений, страхов и грехов, а покаяние открывает дверь новых возможностей, дает попробовать снова. Даже если ты не получаешь отпущения грехов, ты открываешь для себя эту дверь», – говорит Скорсезе.

Мартин Скорсезе родился в 1942 году в Нью-Йорке в набожной итальянской семье. За более чем пятидесятилетнюю карьеру мэтр снял двадцать пять полнометражных фильмов, и в целом ряде его картин исследуются темы веры, чувства вины и прощения. Предпоследняя работа мастера – вышедший в 2016 году фильм «Молчание» – рассказ о двух иезуитах-миссионерах XVII века, прибывающих в Японию, где они становятся свидетелями жестоких гонений на христиан. По признаниям самого Скорсезе, над этой картиной – экранизацией романа японского писателя Сюсако Эндо – он работал 25 лет.