Ливан: молодые христиане и мусульмане вместе отметят Благовещение

Около 1.600 юношей и девушек из более чем 40 стран мира примут участие во Всемирной экуменической встрече молодёжи, которая будет проходить в Бейруте с 22 по 26 марта, — сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Организаторами экуменического форума выступили христианские Церкви Ливана, Совет Церквей Ближнего Востока и Международная община Тэзе. Большая часть участников — юные представители христианских конфессий из ближневосточных стран.

По случаю литургического торжества Благовещения Господня 25 марта к молодым христианам присоединятся также их мусульманские ровесники, чтобы вместе почтить Пресвятую Богородицу. Особая роль в организации события в Бейруте принадлежит группе «Ensemble Autour de Marie» («Вместе вокруг Марии»), которая поможет провести размышления и будет сопровождать их песнопениями на арабском, латинском и арамейском языках.

В Ливане с 2010 года богородичное торжество Благовещения Господня провозглашено национальным праздником: власти заявили о своём намерении найти в почитании Пресвятой Девы – общем для христиан и мусульман – точку соприкосновения между различными религиозными общинами. Ежегодно по случаю этого праздника в разных областях страны проводятся торжества под эгидой организаций исламско-христианского диалога; чаще всего совместная молитва возносится в богородичных святилищах Нотр-Дам-де-Нурие и Нотр-Дам-де-Джамхур.