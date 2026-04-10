Лев XIV призвал олимпийцев быть свидетелями мира (+ ФОТО)

9 апреля Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к спортсменам, Святейший Отец подчеркнул, что их свидетельство выходит за пределы результатов и медалей: подлинный спорт становится рассказом о «жестах, усилиях, ожиданиях, падениях и новых началах», историей «самопожертвования, дисциплины и упорства», особенно для паралимпийских состязаний, которые преображают изнутри. Атлеты становятся живыми биографиями, вдохновляющими множество людей.

Папа напомнил, что за каждой победой всегда стоят семьи, команды, годы тренировок, моменты давления и одиночества. Именно в испытаниях «Господь нередко являет Себя человеку, как говорит псалмопевец: “Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои» (Пс 17,37)”».

Размышляя о воспитательной роли спорта, Папа подчеркнул, что он способствует зрелости, требует внутренней стойкости и учит гармонии между телом и духом. Спорт помогает познавать собственное тело, не превращая его в идола, управлять эмоциями, соревноваться, не отказываясь от братства, принимать поражение без отчаяния и победу без высокомерия.

«Спорт аутентичен, когда он человечен, когда верен своему главному предназначению: быть школой жизни и таланта».

Подлинный успех измеряется не количеством наград, а качеством отношений – взаимным уважением и радостью совместной игры. В этом контексте Папа сослался на евангельский образ «жизни с избытком» (см. Ин 10,10) как гармонии внешнего и внутреннего измерения человека – теме его недавнего послания к началу Олимпийских и Паралимпийских игр.

«В наше время, столь отмеченное поляризацией, соперничеством и конфликтами, перерастающими в разрушительные войны, ваше служение обретает ещё большее значение: спорт может и должен действительно стать пространством встречи! Не демонстрацией силы, а упражнением в отношениях. По случаю этих Игр я напоминаю о важности олимпийского перемирия. Своим присутствием вы показали этот шанс для мира как пророчество, лишённое пустой риторики: разорвать логику насилия, дабы утвердить логику встречи».

Однако спорт не свободен от соблазнов: стремления к результату любой ценой, вплоть до допинга, подчинения логике прибыли, превращения спорта в коммерцию, а спортсмена – в объект поклонения. Именно поэтому, противостоя таким тенденциям, личное свидетельство атлетов приобретает решающее значение, подчеркнул Епископ Рима.

«Дорогие спортсмены, вы стали свидетелями честного и прекрасного способа сосуществования с миром. Вы несёте идею о том, что можно соревноваться, без ненависти друг к другу; можно побеждать, не унижая друг друга; можно проигрывать, не теряя самих себя. Это относится не только к спорту, но и к общественной жизни, политике, отношениям между народами. Потому что спорт, если им правильно заниматься, становится лабораторией примирения человечества, где разнообразие – не угроза, а достояние. В эпоху серьёзных климатических вызовов эти Игры также напоминают о связи спорта и природы, о нашем долге заботиться об общем доме».

Святейший Отец обратил внимание на символ Креста спортсменов – олимпийского и паралимпийского, который, начиная с Игр в Лондоне 2012 года до Милана и Кортина-д’Ампеццо, «вбирает в себя молитвы, надежды, страхи и страдания людей всех возрастов, вовлечённых в спорт». Перед этим знаком необходимо заново открыть готовность отдавать лучшее в каждом совместном начинании.

В конце встречи Папа Лев XIV вверил гостям особую миссию – хранить главенство человеческой личности во всех измерениях спорта.