Te Deum с Папой Римским: «Божий замысел любви возвышает смиренных» (+ ФОТО)

Вечером 31 декабря в соборе Св. Петра состоялось торжественное богослужение, завершающее 2025 год. Папа Лев XIV возглавил чтение первой Вечерни праздника Пресвятой Богородицы и традиционное пение благодарственного гимна Te Deum («Тебя, Бога, хвалим»). Это событие стало не только итогом календарного года, но и завершением Юбилейного святого года. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец размышлял о парадоксе Рождества: Бог, Который «был, есть и грядет», входит в человеческую историю через Деву Марию. Папа использовал яркую метафору, описывая Божественный план спасения:

«Этот замысел – великий и таинственный, но с ясным центром, подобно высокой горе, освещенной солнцем посреди густого леса. Этот центр – “полнота времен”».

Главным акцентом проповеди стало противопоставление Божьего замысла человеческим амбициям. Папа подчеркнул, что сегодня мир опутан не «замыслами», а «стратегиями»: стратегиями рынка и территорий, продиктованных стремлением к завоеванию сфер влияния; вооруженными стратегиями, прикрываемые лицемерными речами, идеологическими лозунгами и ложными религиозными мотивами.

В противовес им Папа указал на Божью Матерь, которая смотрит на мир «взглядом Бога». В своем гимне Magnificat она возвещает, что Господь рассеивает замыслы гордецов и низлагает сильных с престолов, возвышая смиренных.

Епископ Рима отметил, что мир движется вперед не благодаря сильным мира сего, а благодаря надежде простых, часто безвестных людей:

«Богу угодно надеяться сердцем маленьких людей, вовлекая их в Свой замысел спасения. Чем прекраснее замысел, тем величественнее надежда».

Завершая проповедь, Лев XIV поблагодарил всех, кто трудился в Юбилейном году, и задал важный вопрос: что можно пожелать Риму на пороге нового времени?

«Я желаю Риму быть максимально чутким к нуждам самых малых его жителей: детей, одиноких и немощных стариков, семей, которым труднее всего идти вперед, и тех, кто пришел издалека в надежде на достойную жизнь».

Папа призвал город, вдохновленный христианской надеждой, не гнаться за величием, а стать пространством, которое служит Божьему замыслу любви ко всей человеческой семье.