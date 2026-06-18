Конференция «Сердце Иисуса — Сердце Церкви» (ВИДЕО + ФОТО)

В пятницу, 12 июня 2026 г., когда Вселенская Церковь отмечала Торжество Святейшего Сердца Иисуса, в центре Преображенской епархии состоялась конференция, посвящённая духовности праздника.

Это уже вторая тематическая конференция, проводимая сестрой Татьяной Авдокушиной MSC и её Конгрегацией Миссионерок Св. Сердца Иисуса. Напомним, первая подобная конференция проходила ровно год назад и была приурочена к отмечаемому большому юбилею – 350-летию явлений, свидетелем которых стала святая Маргарита Мария Алакок. По задумке организаторов в следующем году должна пройти третья конференция этого цикла.

На этот раз с докладом выступил ректор московского Института Св. Фомы о. Тадеуш Дроздович SJ. Отец Тадеуш является автором книги на польском языке о Литании Святейшему Сердцу Иисуса. В своём выступлении «Сердце Иисуса — Сердце Церкви» он представил эксклюзивное содержание этой печатной богословской работы, которая, как мы надеемся, в ближайшем будущем будет переведена и на русский язык.

С фрагментом выступления можно ознакомиться благодаря трансляции ВК-паблика «Католики Сургута»:



Также предлагаем вниманию наших читателей фоторепортаж, подготовленный специально для «Сибирской католической газеты» и Студии «Кана» внештатными корреспондентами Еленой Симаковой и Натальей Гилёвой: