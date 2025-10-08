Конференция по наследию митрополита Антония Сурожского состоялась в Москве

Десятая международная конференция по наследию одного из самых видных православных деятелей ХХ столетия митрополита Сурожского Антония состоялась 3–5 октября в Москве, в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына (ДРЗ).

Более двадцати докладов участников из разных стран, два тематических круглых стола и книжная презентация – все это, по замыслу организатора конференции Фонда «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», раскрывает разные грани главной темы «Митрополит Антоний: преемственность, контекст, уникальность. Деятельность и мысль митрополита Антония в контексте его предшественников и современников». Форум продолжает традицию подобных конференций, которые проходят раз в два года начиная с 2007 г.

Участников приветствовали директор ДРЗ Виктор Москвин, протоиерей Владимир Архипов и президент Фонда «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» Егор Агафонов, который подчеркнул, что конференция имеет не только мемориальное значение, но призвана открывать новые аспекты встречи «с живым словом митрополита Антония».

А. Кострюков. Фото из ТГ-канала конференции

Первое заседание открылось докладом историка Андрея Кострюкова (ПСТГУ, Москва) «Западноевропейский экзархат Московского Патриархата накануне пастырского служения о. Антония (Блума)». Докладчик ввел слушателей в контекст церковной жизни русской эмиграции 1930-1940-х гг., сложных взаимоотношений православных юрисдикций и объяснил предпосылки выбора Андрея Блума, а позже – монаха Антония в пользу Московского патриархата. Историк показал, что этот выбор не ограничивал общение иеромонаха и впоследствии епископа Антония ни с РПЦЗ, ни с представителями Константинопольского патриархата, ни с инославными. Докладчик рассказал о том, как о. Антоний в 1948 г просил направить его в Англию для миссионерского служения в Православно-англиканское Содружество св. Албания и прп. Сергия. Свою цель он видел «в единстве с англиканами на базе православной литургической и молитвенной традиции». «Если выбор юрисдикции для будущего архипастыря был связан с личным опытом, то дальнейшее пребывание в ней базировалось уже на четких принципах понимания временности разделения в Церкви, и, находясь на этих принципах, можно было спокойно нести миру свет православной веры», – сделал вывод Кострюков.

Важную роль в создании епархии Московского патриархата во Франции сыграло Братство святителя Фотия, основанное в 1925 году ради идеи «западного православия». О том, какие характеристики митрополит Антоний давал видным его представителям (Николаю Лосскому, Евграфу Ковалевскому, Леониду Успенскому и др.), рассказала Наталья Ликвинцева (ДРЗ, Москва). В архиве Братства она обнаружила документы, которые проливают свет на вступление митрополита Антония в Братство в 1973 г. и на характер изменений, которые он внес в обновлённый устав Братства. «Изменения, внесенные владыкой в Устав, очень характеризуют его экклезиологию по сравнению с экклезиологией фотиевцев – от акцента на только лишь подчинении иерархии и воинственной защите православия к теме служения и заботы друг о друге», – проанализировала Ликвинцева архивные записи.

«Церковь как семья: как митрополит Антоний видел свою епархию и не только ее» – так назвала свой доклад Джиллиан Кроу (Лондон), которая 15 лет была секретарем Сурожской епархии. Она рассказала, что, выстраивая свою епархию, митрополит Антоний во многом опирался на довоенный парижский опыт, когда «в эмигрантской церкви центр литургии сместился от епископа ко Христу», когда церковь ютилась в крайне стесненных условиях, при нищете священников. Так и в Лондоне, в первом эмигрантском приходе, уже будучи епископом, он выполнял обязанности приходского священника, брал на себя функции завхоза, сам прибирал в алтаре, соскабливал воск с пола, ухаживал за садиком: «Не было такой работы, чтобы он ее не выполнял». Но главным для него было – проповедовать Евангелие, приводить людей к встрече со Христом, в первую очередь – своим примером. «Наша церковь была для нас семьей, где есть любящий отец, окруженный детьми, а не хозяин, устанавливавший правила и наказания. Он много раз говорил: «Задача епископа не править, а служить». За долгие годы он распространил это понимание с небольшого прихода до всей епархии», – отметила выступавшая.

Она напомнила, что правовой основой епархии был приходской устав, разработанный на Поместном соборе в 1918 года, и рассказала, как это воплощалось на практике: о том, как избирался и работал приходской совет, большинство в котором составляли миряне; о приходских собраниях и епархиальных конференциях; о летних лагерях и многом другом. «Мы были членами Тела Христова, соединенными преданностью Ему. Наша епархия – пример того, как это можно реализовать на практике, пусть даже несовершенно и не полностью», – заключила Кроу.

Сурожская традиция была воспринята в жизни Свято–Никольского прихода в Амстердаме, о чем рассказал клирик прихода о. Хилдо Бос (Амстердам). Он вспомнил людей, благодаря которым опыт Сурожской епархии попал в Голландию: это Николай Полторацкий, Мария Юдина, Татьяна Стоянова, муж которой Аливейн Фоогд был крещен в православии с именем Алексей митрополитом Антонием, рукоположен им и стал первым настоятелем Свято-Никольского прихода (1977 – 2002 гг.). Митрополит Антоний сыграл важную роль в процессе становления прихода, он «воспитал» и следующего настоятеля – о. Сергия Овсянникова, советского диссидента, сидевшего за веру, который привел ко Христу многих эмигрантов и «всегда проповедовал свободу». Нынешний настоятель о. Мелетий Вебер тоже, как и его предшественники, «тесно связан с митрополитом Антонием». Как рассказал о. Хилдо, приход в Амстердаме уходит корнями в русскую духовную традицию, при этом он многонациональный, открытый для голландской культуры. Община старается жить соборно, согласно приходскому уставу Поместного собора 1918 г., «выстраивая жизнь на основе Евангелия» и опыта Сурожской епархии времени митрополита Антония.

Наталья Балуева (Кострома) выступила с докладом «Богослужебно–певческие традиции русского зарубежья в Сурожской епархии в период регентской деятельности прот. Михаила Фортунато». Она привела биографию о. Михаила, рассказала о регентской преемственности в Успенском соборе, о том, как складывалось сослужение «регента-богослова» с митрополитом Антонием, который ценил в нем сочетание музыкальных и миссионерских способностей. А ученица о. Михаила Алена Овсянникова руководит церковным хором в Свято-Никольском храме Амстердама, что тоже говорит о продолжении Сурожской традиции.

Михаил Сарни (Лондон). Фото из ТГ-канала конференции

Михаил Сарни (Лондон) на основе архивных источников раскрыл тему «Служение митрополита Антония в контексте религиозной и общественной жизни Великобритании второй половины XX века». Он рассказал о невероятно интенсивной проповеди о. Антония с самого начала его служения в Англии в разных форматах: о сотнях лекций и бесед, о теле- и радиопередачах, о публичных диспутах, ток-шоу и трансляциях, об издании книг и статей. «К середине 70-х митрополит Антоний стал человеком хорошо известным, его беседы собирали полные залы», – отметил Сарни, и эта известность сыграла немалую роль, когда пришлось «отвоевывать» храм на Энисмор-гарденс. Эту историю докладчик рассказал в контексте сложных взаимоотношений между РПЦ МП и Англиканской Церковью.

Григорий Шеянов (Москва) в докладе «Собраны во Имя Мое»: встреча Д.С. Лихачева с владыкой Антонием» рассказал о том, какое влияние оказал митрополит Антоний на академика – известного филолога, культуролога в тот период, когда он, судя по его письмам, переживал кризис личной религиозности. В конце 80-х гг. Лихачев встретился в Лондоне с митрополитом Антонием, которого слушал по радио через глушилки. На вопрос о том, «не безблагодатна ли нынешняя Церковь», он получил ответы, которые были «не так уж комплиментарны по отношению к Московскому патриархату», но разрешили сомнения Лихачева. И хотя, как отметил докладчик, его «полного воссоединения» с РПЦ так и не состоялось (он советовал знакомым в письмах ходить в храмы РПЦ, «чтобы не отрываться от православного быта», но приобщаться к таинствам у «зарубежников» в Суздале), он начал активно участвовать в церковном возрождении конца 80-х–начала 90-х гг., подписывал групповые письма о передаче РПЦ храмов и монастырей и т.д.

Мария Танайлова (ПСТГУ, Москва) сделала доклад ««Будет Бог все во всем»: о призвании мира и человека в богословии митрополита Антония Сурожского во взаимосвязи со святоотеческой мыслью и современным для владыки богословием». Она раскрыла несколько граней этой взаимосвязи: православное учение об обожении, аспекты богословия материи, теологическое измерение экологических проблем, «царственное священство» мирян, призвание христианина.

Взаимосвязи богословия митрополита Антония Сурожского с экзистенциальной философией посвятил свое сообщение Константин Мацан (Москва). Он уделил внимание тем философам, к которым многократно обращался митрополит Антоний: это Габриэль Марсель, Жан-Поль Сартр, Мартин Бубер, Семен Франк и другие.

Круглый стол «Митрополит Антоний о человеческих ценностях в медицине».

Фото из ТГ-канала конференции

Первый день конференции завершился круглым столом «Митрополит Антоний о человеческих ценностях в медицине», на котором выступили участники, имеющие непосредственное отношение к медицине: протоиерей Александр Шабанов, создатель и директор Тверского хосписа «Анастасия» и спикеры из Москвы: Татьяна Семчишина, медсестра детской реанимации Центра им. Рогачева; иеромонах Феодорит (Сеньчуков), врач-реаниматолог; протоиерей Христофор Хилл, настоятель Троицкой часовни при I Московском хосписе. Егор Агафонов представил новую книгу, вышедшую недавно в издательстве «Гранат»; ее заглавие звучит так же, как тема круглого стола.

В течение 4-5 октября были заслушаны и обсуждались как богословские доклады (Петр Михайлов (ПСТГУ, Москва), каноник Джон Бинс (Кембридж), протоиерей Георгий Завершинский (Эдинбург, Белфаст), Анна Шмаина–Великанова (Москва) и др.), так и сообщения на самые разные темы (Виктория Богданова (Москва–Оксфорд) и Келси Чешир (Лондон), Адальберто Майнарди (Италия, Сан-Джиминьяно, монастырь Челлоле), Джереми Н. Ингпен (Нью–Йорк, Кембридж), Александр Мелик–Пашаев (Москва) и др.). 4 октября в рамках конференции состоялась презентация недавно вышедшей книги митрополита Антония «Живой Символ веры». 5 октября форум завершился проведением круглого стола «Живое Предание: наследие владыки Антония сегодня».

Запись трансляции трех дней конференции выложена на странице «Друзья Фонда наследия митр. Антония Сурожского» во ВКонтакте.



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»