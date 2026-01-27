Католики Гренландии на фоне геополитических интересов

«Гренландия – наш дом, и мы сами хотим принимать решения о ее будущем», — заявил в интервью ватиканским СМИ от имени гренландских верующих настоятель католического прихода в Нууке священник Томаж Майцен.

Словенский францисканец живет в Нууке два с половиной года, а его приход Христа Царя – единственная католическая церковь в Гренландии. На фоне геополитической напряженности вокруг этой территории, где проживают около 56 тысяч человек, «атмосфера в Нууке кажется спокойной, но внутренне насыщенной», рассказывает отец Томаж. Гренландцев ранит то, что «далекие голоса сильных мира сего говорят об их земле, по-настоящему ее не зная». Священник так описывает местных жителей: «Эти люди склонны наблюдать, вслушиваться и глубоко размышлять прежде, чем что-то сказать. В последние месяцы я ощутил какой-то дискомфорт в повседневной жизни. Люди говорят о мировой политике больше, чем когда-либо: в магазинах, за столиками кафе и даже после богослужений». Эти голоса – «не озлобленные, а, скорее, раненые», поясняет отец Томаж: «Было затронуто чувство их достоинства. Гренландцы не хотят, чтобы на них смотрели как на “территорию” или как на “решение” чужих проблем. Они желают, чтобы их воспринимали как народ со своей историей, языком, культурой и верой».

Около 90 процентов гренландцев принадлежат к Евангелической лютеранской Церкви. Католики составляют незначительное меньшинство, в Нууке их около 500, а во всей Гренландии – 800, они происходят из различных стран и культур; тем не менее католический приход Нуука «небольшой, но очень живой», отмечает настоятель: «Церкви предлагают нечто негромкое, но сильное: они молятся, они рядом, они выслушивают и дают нравственный фундамент. Когда мы говорим о творении как о даре Бога и о достоинстве человека, это уже мощная сила против сведения Гренландии к стратегическому объекту. Гренландия не должна стать шахматной доской для глобальных интересов».

Отец Томаж полагает, что нынешняя ситуация могла бы усилить в жителях Гренландии стремление к независимости: «Люди реалисты, они знают, что независимость – это не просто мечта, но и большая ответственность. Экономические вопросы, образование, здравоохранение: все это немаловажно. Чаще всего звучит не желание “сжечь мосты прямо сейчас”, но “возрастать в самих себе”». Гренландцы не хотят менять одну зависимость на другую: «Идея, что их поглотит или захватит другая держава, обширно отвергается. Для многих независимость — это вопрос достоинства, культурного выживания и уважения к себе».

Отец Майцен описал реакцию жителей Гренландии на прибытие небольшой группы солдат из Европы и НАТО: «Любое военное присутствие несёт с собой вопросы, но это присутствие в целом воспринимается не так, как агрессивный иностранный интерес. Большинство восприняло его в контексте сотрудничества и общей ответственности за безопасность арктического региона. Милитаризм не вызывает энтузиазма, но люди осознают, что Арктика стала стратегически важным регионом».



Источник: русская служба Vatican News

На фото — церковь Христа-Царя