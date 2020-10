Католическая Церковь причислила юного компьютерного гения к лику блаженных — СМИ

В Италии на прошлой неделе Католическая Церковь причислила к лику блаженных 15-летнего компьютерного гения Карло Акутиса, умершего в 2006 году. Это событие активно комментирую российские и мировые СМИ.

Мальчик был программистом-самоучкой, который увлекался видеоиграми, но при этом такой интерес не мешал ему быть набожным человеком, искренне любящим Бога и мечтающим помогать людям.

Когда Карло было 11 лет, он создал сайт-каталог, в котором собрал евхаристические чудеса, что тогда уже привлекло внимание Католической Церкви.

По словам матери Карло, ее ребенок был обычным подростком, любил играть в футбол и компьютерные игры, но всегда очень хотел помогать ближним. Женщина пояснила, что с детства он помогал обездоленным, занимался с детьми из неблагополучных семей, защищал одноклассников от нападок других школьников, отдавал деньги нищим.

По словам кардинала Валлини, присутствовавшего на обряде беатификации, Карло был примером того, как молодёжь может использовать технологии на пользу свидетельства веры и делиться с миром своими ценностями.

Церковь объявила, что Карло Акутис творил чудеса не только при жизни, но и после смерти. Считается, что после похорон Карла смогла забеременеть бесплодная женщина, а другая излечилась от рака после посещения похорон мальчика.

В 2013 году в честь Карло Акутиса проводили молебен, во время которого, по словам священнослужителей, исцелился семилетний мальчик с врожденной редкой аномалией поджелудочной железы — он дотронулся до одной из футболок подвижника.

Ассизи празднует беатификацию Карло Акутиса литургиями и мероприятиями с 1 по 17 октября. В это время изображения молодого блаженного можно увидеть перед церквями по всему городу, являющемуся родиной Святого Франциска и Святой Клары.

Images of Carlo Acutis are everywhere you turn in Assisi this weekend 🙏👨🏻‍💻🎮 pic.twitter.com/fTB91fJrtj

— Courtney Mares (@catholicourtney) October 9, 2020