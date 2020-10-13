Католическая Церковь причислила юного компьютерного гения к лику блаженных — СМИ

Католическая Церковь причислила юного компьютерного гения к лику блаженных — СМИ

Октябрь 13, 2020

В Италии на прошлой неделе Католическая Церковь причислила к лику блаженных 15-летнего компьютерного гения Карло Акутиса, умершего в 2006 году. Это событие активно комментирую российские и мировые СМИ.

Мальчик был программистом-самоучкой, который увлекался видеоиграми, но при этом такой интерес не мешал ему быть набожным человеком, искренне любящим Бога и мечтающим помогать людям.

Когда Карло было 11 лет, он создал сайт-каталог, в котором собрал , что тогда уже привлекло внимание Католической Церкви.

По словам матери Карло, ее ребенок был обычным подростком, любил играть в футбол и компьютерные игры, но всегда очень хотел помогать ближним. Женщина пояснила, что с детства он помогал обездоленным, занимался с детьми из неблагополучных семей, защищал одноклассников от нападок других школьников, отдавал деньги нищим.

По словам кардинала Валлини, присутствовавшего на обряде , Карло был примером того, как молодёжь может использовать технологии на пользу свидетельства веры и делиться с миром своими ценностями.

Церковь объявила, что творил чудеса не только при жизни, но и после смерти. Считается, что после похорон Карла смогла забеременеть бесплодная женщина, а другая излечилась от рака после посещения похорон мальчика.

В 2013 году в честь Карло Акутиса проводили молебен, во время которого, по словам священнослужителей, исцелился семилетний мальчик с врожденной редкой аномалией поджелудочной железы — он дотронулся до одной из футболок подвижника.

празднует беатификацию Карло Акутиса литургиями и мероприятиями с 1 по 17 октября. В это время изображения молодого блаженного можно увидеть перед церквями по всему городу, являющемуся родиной Святого Франциска и Святой Клары.

Как отмечают СМИ, беатифицированный в прошлую субботу в Ассизи подросток стал самым молодым блаженным в современную эпоху. Следующий шаг — причисление к лику святых.


Источники: «Известия»«Россия 24»Catholic News AgencyMedialeaks

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