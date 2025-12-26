Кардинал Макрицкас: «Двери наших сердец должны оставаться открытыми»

В папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме были закрыты Святые врата. Торжественная церемония состоялась в день Рождества Христова, 25 декабря 2025 года. Предстоятелем на церемонии был кардинал Роландас Макрицкас, передает Vatican News.

В своей проповеди архипресвитер базилики напомнил, что год назад Папа Франциск открыл Святые врата Ватиканской базилики, положив начало Святому году — времени надежды и милосердия. Вскоре Папа Лев XIV закроет эти же Святые врата, завершив Юбилей, который объединил два понтификата и стал знаком верности Бога своей Церкви.

По словам иерарха, закрытие Святых врат не означает конца Божьей благодати. Заканчивается лишь особый период в жизни Церкви, но сердце милосердного Господа всегда остается открытым. Он призвал верных быть вестниками мира, слушателями Сына и свидетелями света.

«Прохождение через Святые врата было даром, и наша миссия на будущее — стать «открытыми вратами» для других: слушать слово Божье, приветствовать наших ближних и прощать», — напомнил кардинал Макрицкас.

Святые врата базилики Санта-Мария-Маджоре были открыты 1 января 2025 года. За Юбилейный год через них прошло более 20 миллионов паломников.

Дата церемонии была выбрана не случайно. Главная марианская базилика в Риме считается базиликой Рождества, поскольку в ней хранится реликвия Святых Яслей, в которые был помещен Младенец Иисус.