Кардинал Гуджеротти о вызовах для Восточных Церквей

Префект Департамента по делам Восточных Церквей выступил в Вене с докладом о проблемах, с которыми сталкиваются Восточные Католические Церкви, сообщают Kathpress и Vatican News.



На пленарном заседании Генеральной ассамблеи епископов Католических Восточных Церквей Европы, проходившем в Вене с 8 по 11 сентября 2025 года и посвященном теме «Единство в многообразии», кардинал Клаудио Гуджеротти представил всесторонний анализ современных проблем.

Он обозначил три основные области напряженности: между Римом и Восточными Церквями, в экуменических отношениях с Православием и внутри самих Восточных Церквей.

Иерарх напомнил о разрыве евхаристического общения между Московским и Константинопольским Патриархатами, а также другими Православными Церквями.

«Многочисленные внутриправославные конфликты оказывают существенное влияние на экуменизм», — подчеркнул кардинал Гуджеротти. Он также обратил внимание на сложный конфликт в Африке между Московским и Александрийским Патриархатами.

По словам кардинала, определённые трудности существуют и в отношениях между Римом и Восточными Католическими Церквями. Однако попытки Рима чрезмерно сблизить Восточные Церкви с Западом уже были преодолены. В этом контексте кардинал также сослался на «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium» (CCEO) – Кодекс канонов Восточных Католических Церквей 1990 года.

Префект ватиканской дикастерии особенно обеспокоен напряженностью внутри Восточных Церквей, особенно между Патриархами и Синодами на Ближнем Востоке. «В силу драматических исторических и политических обстоятельств многие патриархи стали скорее светскими лидерами представляемых ими этнических групп, чем духовными», — отметил кардинал.

«Поразительно, что эти конфликты мотивированы не столько теологическими соображениями, сколько финансовыми, экономическими или политическими факторами», — заявил Клаудио Гуджеротти.

Некоторые синоды обращаются непосредственно к Папе, что часто вызывает недовольство отдельных патриархов. Кардинал также отметил жалобы на отсутствие синодальности в Восточных Церквях и проблему надлежащего участия мирян в процессе принятия решений.