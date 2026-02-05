Кардинал Фаррелл о живом пути веры для мирян

С 4 по 6 февраля в Риме проходит третья Пленарная ассамблея Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Центральная тема ассамблеи — поддержка мирян в формировании живой веры, которая начинается с личной встречи с Христом и преображает сердце, разум и повседневную жизнь человека. Эта тема сформулирована словами апостола Павла: «Доколе не изобразится в вас Христос» (Гал 4,19).

Ассамблея собрала представителей епископата, духовенства и мирян, чтобы обсудить один из самых острых вызовов современности — утрату живой веры в христианских общинах и необходимость нового импульса евангелизации.

Открывая работу ассамблеи, кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, подчеркнул, что речь идёт не о частных или организационных вопросах, а о темах принципиального значения для всей Церкви. В центре внимания — не структуры и не реформы, а человек и его духовный путь.

По словам иерарха, в повседневной жизни многих общин вера часто воспринимается как данность, и всё больше людей — в том числе крещёных — не пережили личной встречи с Христом. Перед лицом этого вызова путь христианского становления, не может сводиться лишь к лекциям или теоретическим занятиям. Важнейшим элементом здесь является керигма — первоначальное провозглашение Евангелия, которое остаётся неизменным центром катехизации. Оно осуществляется через последовательное введение в жизнь Церкви и в Таинства, через участие в богослужениях, молитву, братское общение, служение ближним и миссионерскую активность: именно так росли в вере ученики вместе с Христом.

Особое внимание иерарх уделил семьям: в ходе работы департамента стало очевидно, что многие супруги получают недостаточную подготовку к заключению брака и практически не получают полноценного духовного сопровождения в первые годы супружеской жизни. Необходима подготовка семей, основанная на опыте самих супругов, их свидетельстве и практических советах, особенно для молодых пар и в кризисные моменты совместной жизни.

Рабочий момент Пленарной ассамблеи

Кардинал Фаррелл также отметил, что Всемирные дни молодёжи, Всемирные встречи семей и Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей — это не просто крупные церковные события, но и возможность глубокой духовной формации. Они не должны оставаться отдельными событиями, оторванными от повседневной жизни Церкви и местных общин, или сводиться лишь к внешнему эффекту, массовости и вниманию СМИ. В условиях стремительных культурных и цифровых изменений важно переосмыслить их формат, чтобы они укрепляли повседневную жизнь в вере и способствовали встрече с Христом для миллионов участников.

Префект подчеркнул, что ассамблея ставит перед собой несколько практических задач: осознать проблему отсутствия живой веры, обратить внимание епископов на необходимость системной работы, определить ключевые элементы христианского воспитания и в дальнейшем подготовить рекомендации для эффективной пастырской деятельности.

Пленарная ассамблея предоставляет участникам пространство для диалога и обмена опытом, позволяя департаменту и Церкви в целом находить новые пути для поддержки веры, семьи и общин в условиях современного мира.



Источник: русская служба Vatican News