Как открыть своё призвание? Практическое руководство

Нет человека без призвания. Как открыть свой путь? На чём сосредоточиться, а чему не стоит придавать слишком большое значение? Вот практическое руководство для всех, кто ищет своё призвание.

ПРИЗВАНИЕ — ЭТО ВЫБОР ПУТИ ЛЮБВИ

Призвание — это дар Бога, который касается каждого человека. Родители передают нам гены и психосоциальные предрасположенности, но помимо тела у нас есть ещё бессмертная душа, в которую Бог вложил дар быть подобным Ему. Когда мы открываем наше подобие Богу, мы узнаём своё призвание.

Иногда мы отождествляем призвание с профессией, которую должны выполнять. Но для верующих призвание — это миссия, связанная с выбором любви: это может быть супружеская любовь, посвящённая любовь, пастырская любовь или любовь, отдаваемая на благо Церкви и людей через служение Христу как ученик или ученица, но вне состояния брака или священства.



ТРИ УРОВНЯ ПРИЗВАНИЯ

При открытии призвания нужно помнить о трёх его уровнях:

1. Во-первых, я призван к жизни.

Бог хотел меня, я уникален и неповторим. Это призвание связано с принятием себя, согласием на своё существование. Может показаться банальным и слишком простым, но сегодня многие молодые люди не принимают себя и свою жизнь. Пока мы не встретимся сами с собой, мы будем носить маски, быть как аватар, не узнаем себя в правде.

2. Второе призвание — призвание к вере.

Речь идёт не только о вере в Бога как о знании, что Он существует, а о реальном построении отношений с Ним, открытии в Нём друга, защитника, доверенного лица.

3. Третий уровень — призвание к любви.

Каждый человек наделён Богом способностью любить всё более, как любит Он — свободной и незавладевающей любовью. Когда открываешь призвание к любви, можно выбрать путь, на котором эту любовь будешь реализовывать.



КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРИЗВАН

Нет человека без призвания. Важно помнить: призвание — это не что-то, что «имеется», а что-то, что есть. Я не «имею» призвание, я призван! Это вопрос идентичности, касается нашего «быть» — от этого невозможно убежать или отказаться. Каждая жизнь — это призвание, и каждый человек призван. Конечно, призвание открывается на протяжении всей жизни — одно решение ведёт к новым ситуациям, в которых Бог ожидает нашего «да».



ЧЕТЫРЕ ШАГА К ОТКРЫТИЮ ПРИЗВАНИЯ:

1. Рефлексия

Сегодня мы очень мало размышляем, скорее хотим многое испытать. На пороге взрослой жизни нужна рефлексия: кто я, как хочу прожить свою жизнь, каковы мои сильные и слабые стороны, чувствую ли я себя даром. Открытие призвания нужно начинать с такой личной рефлексии.

2. Молитва

Второй шаг — молитва. Стоит обсудить своё призвание с Тем, кто нас создал, кто знает нас лучше всего. Нужны моменты поклонения, тишины, чтения Слова Божьего. Писание говорит нам, кто Бог, кто человек, как Бог видит нас. И именно во время молитвы мы можем услышать Бога и своё сердце.

У нас есть два вида чувствительности: вертикальная и горизонтальная. Они помогают распознать своё призвание относительно Бога и относительно людей, а также понять, сколько мы сами можем дать. ✦ Первая чувствительность — подобие Иисусу. Её можно раскрыть только через чтение Слова Божьего, когда мы углубляемся в какой-либо фрагмент, слово или жест Иисуса, который нас трогает, становится знаком, что в этом мы должны уподобляться Иисусу: для кого-то это доброта, для других милосердие, для кого-то свобода и многое другое. ✦ Вторая чувствительность — к нуждам мира, к недостаткам и человеческим страданиям, в которые мы хотим войти и вовлечься, чтобы помочь. Это может быть построение семьи, полной любви, которая станет свидетельством в мире с потерянными ценностями, помощь больным или бездомным, а также желание свидетельствовать неверующим (миссионерская чувствительность).

3. Сопровождение

Следующий шаг — позволить кому-то помочь открыть голос Бога и проверить его. Стоит обратиться за советом к другому человеку: к священнику, посвящённому лицу или мирянину, верному своему призванию — например, молодые люди могут говорить о браке с супругами. Взгляд другого человека показывает, что важно для принятия решения, даёт объективность и другую перспективу для своих сомнений и страхов. Сопровождающий не столько «читает» волю Бога, сколько становится свидетелем отношений между ищущим и призывающим — Богом.

4. Решение

Нельзя искать всю жизнь, нужно рискнуть. Каждое решение о выборе конкретного пути колеблется между страхом и риском. В призвании не требуется 100% уверенности. Некоторые откладывают решение, пока не станут полностью уверены. Если выбор одного пути имеет равные шансы с другим, но индикатор слегка наклоняется к одной стороне, это знак обратить внимание на слегка преобладающий вариант.

ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОМОГУТ В ПОИСКЕ ПРИЗВАНИЯ:

✦ Чтобы сделать свободный выбор, нужно действительно хорошо узнать разные варианты. Если кто-то уверен, что будет хорошим отцом, он может быть и хорошим священником. Нельзя выбирать по принципу: «не вижу себя в монашестве, значит стану женой».

✦ Чтобы выбрать один путь призвания и оставить другие, нужно исходить из наполненности. Если мы находим Иисуса, мы открываем полноту — узнаём себя в правде. Всё, что мы делаем, мы хотим вложить для Него и других. Если мы не встретим Иисуса по-настоящему, выбор призвания будет исходить из недостатка.

✦ Трудные переживания могут мешать выбору. Процесс распознавания призвания — шанс упорядочить раны всей жизни. Может быть неприятный опыт из семьи: развод, отсутствие родителей, тяжёлые болезни, насилие. Тогда можно подумать: «Семья — не для меня». Но опыт не определяет нас. Его можно переработать. Призвание не должно быть бегством от трудностей и страхов. Главное — прислушиваться к воле Бога, узнать Его любовь и принять её.

МОЖНО ЛИ ОШИБИТЬСЯ С ПРИЗВАНИЕМ?

В Церкви для каждого призвания есть подготовка. Перед браком — помолвка, к браку нужно созреть. Папа Франциск говорил: лучше не вступать в брак сразу, чем делать это по пустякам. У священников есть несколько лет подготовки в семинарии. Если кто-то на 3–4 курсе понимает, что священство не для него — это не провал, а знак, что Бог зовёт к чему-то другому. В монастырях вечным обетам могут предшествовать 8–10 лет подготовки. Всегда есть время, чтобы открыть свой путь и убедиться. Ошибки случаются, Церковь может дать диспенсацию, но это редко.



СМЕЛОСТИ!

Многие молодые люди боятся ошибиться. В таком случае нужно помнить, что Господу это важно даже больше, чем нам, потому что призвание — действительно путь к счастью и самореализации.





Автор: сестра Анна Мария Пуделко, AP